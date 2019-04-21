ГлавнаяНовости

Сульшер: «Игрокам МЮ безразличен клуб? Я не знаю»

21 апреля 2019, 21:12
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

После поражения от «Эвертона» (0:4) в матче 35-го тура АПЛ главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос журналистов, небезразличны ли его игроки к клубу.

Я не знаю. Не знаю. Нужно спрашивать их. От меня ответа не получите. Но если вы хотите играть за этот клуб, нужно что-то большее.

Я хочу, чтобы команда вкалывала. Так она и поступала под руководством сэра Алекса.

На каждой неделе нужно бегать больше, чем остальные, передвигаться по всему полю ради одноклубников. Мы должны держаться вместе как команда.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бридж: «„Челси“ не сможет найти равноценную замену Азару»
Сегодня, 19:09 Комментарии0
Бенитес: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:48 Комментарии2
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии5
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии6
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии2
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии47
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
hoper
hoper
   738 / 959
22 апреля в 20:32
тем кто пищит о том что Сульшер не тренер.Дайте человеку время поработать.Хотя бы как его предыдущим коллегам , а там посмотрим.Я думаю викинг способен создать боеспособную команду.И выиграть ещё одну ЛЕ на следующий сезон
t2k
t2k ответил ReMiX_SPb
22 апреля в 12:03
Поддержу, с сити вообще будет уныние.. увы
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   473 / 959
22 апреля в 09:33
4ел
4ел
   745 / 959
22 апреля в 07:29
Фергюсон в свое время одиножды бутсу метал, Оле нужно его переплюнуть, мешок бутс прямо в безмозглые головы. По другому они не понимают.
Pervomaez
Pervomaez
   898 / 959
22 апреля в 07:17
Зря маура убрали, руководство мю облажались, а где все знатоки футбола хто кричали о смене тренера получите распишитесь
Ми Ша
Ми Ша
   195 / 959
22 апреля в 05:27
Сульшера ждет та же участь что и предыдущих тренеров после САФа, к сожалению не очень умен он оказался.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил cevin cigan
   122 / 959
22 апреля в 00:18
Спуску не давал??!И что,Погба лучше играл???Смысл в работе тренера,не загнобить своих игроков,как это делал Моуринью,а создать такую атмосферу,при которой игроки могут максимально раскрыть свой потенциал.
cevin cigan
cevin cigan ответил Евгений Макрушин
   380 / 959
22 апреля в 00:11
Дааа,конечно приструнил ага....Он полтора года рулил МЮ,и чего же не приструнил???
Но спуску не давал,всё же(вот и сплавили дядю Жозе) Сейчас Сульшер на своей шкуре это поймёт.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил cevin cigan
   122 / 959
21 апреля в 23:15
Дааа,конечно приструнил ага....Он полтора года рулил МЮ,и чего же не приструнил???
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
21 апреля в 23:11
Так в мю щас один шлак распиаренный, и щас просто тебя сливают вот и все, крысиное поведение персов заразительно, опять по туманому альбиону буйствуют крысиное нашествие
GGGringOOO
GGGringOOO
   774 / 959
21 апреля в 22:48
Сейчас время игроков. Любого тренера уберут, но сохранят звёздного игрочишку.
Проиграют, на тренера-физрука все спихнут. Ещё скажите, что они за герб клуба не играют. Посмеются в лицо
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   473 / 959
21 апреля в 22:23
Вообщем друзья мои!Я очень долго болею за МЮ(с 1997 года),но такого я давно не видел! Клуб,которому почти 150 лет, идет на поводу у малолеток и других игроков,давая им з/п,которую в Реале получают звезды футбола!!! Они выиграли всё,что можно,но при этом они понимают,что клуб выше ИХ ВСЕХ!!!пока такого же не будет у нас,бед не миновать!!! Я очень люблю Манчестер Юнайтед, но Я НЕ БУДУ СМОТРЕТЬ НИ ОДНОЙ ИГРЫ в конце сезона!!! Это мой личный протест против руководства команды!!! Сульшер тут не при чем!!!Я верой и правдой служу этому клубу,но бунт должен начаться!!!Если не с нас,то с кого????????
cevin cigan
cevin cigan ответил Duda Gigolaev Osetin
   380 / 959
21 апреля в 22:14
Гнать всех. Я даже не знаю, кого бы я оставил в клубе? Никого. Был Феллаини, единственный боец и того сплавили. Сейчас никого бы не оставил в клубе. Кто имеет цену - продать. Кто не хочет продлевать контракт - продать. Кто получает большую з.п. - продать... Нафиг они нужны ? Игры нет, а получают как чемпионы. В Лигу Чемпионов не пробились по итогам сезона, продать всех. Вспомнил, Мактоминая оставил бы на перспективу из нынешних.
Я бы Моура оставил! Жозе бы погбуна приструнил,или на хрен сбагрил(как и многих мешков)
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 21:59
Всяких зулусов типа погба надо гнать из команды.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   747 / 959
21 апреля в 21:53
Гнать всех. Я даже не знаю, кого бы я оставил в клубе? Никого. Был Феллаини, единственный боец и того сплавили. Сейчас никого бы не оставил в клубе. Кто имеет цену - продать.
Кто не хочет продлевать контракт - продать.
Кто получает большую з.п. - продать... Нафиг они нужны ? Игры нет, а получают как чемпионы. В Лигу Чемпионов не пробились по итогам сезона, продать всех.
Вспомнил, Мактоминая оставил бы на перспективу из нынешних.
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 959
21 апреля в 21:45
не послушали ЖМ, не убрали известного разложенца-вируса, который завелся в раздевалке?Вот и результат! Не в поражении дело и не в счете даже, а в очевидном разложении и в отношении к своим тренеру и болельщикам!
la_masia
la_masia ответил Tiger15
   146 / 959
21 апреля в 21:39
Багаж Моура закончился)
Tiger15
Tiger15
21 апреля в 21:36
Что Сульшер уже не великий тренер?Команда откровенно сливала Моура,а после его отставки попыталась показать,что она на что-то способна.Но .... не долго музыка играла,не долго и т.д.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   278 / 959
21 апреля в 21:27
Оп вот уже и пошли разговоры.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   619 / 959
21 апреля в 21:23
Как же не хватает Маура на этих крысенышей
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
21 апреля в 21:19
Пора выключать панибрата, Оле, и начинать зачистку. В этой раздевалке явный перебор с " паршивыми овцами".
la_masia
la_masia
   146 / 959
21 апреля в 21:15
Надо заново строить команду. И лидер нужен, не такой который прически меняет, а такой который будет лидером и когда команда в сложной ситуации.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100