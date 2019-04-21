Сульшер: «Игрокам МЮ безразличен клуб? Я не знаю»

После поражения от «Эвертона» (0:4) в матче 35-го тура АПЛ главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос журналистов, небезразличны ли его игроки к клубу.

Я не знаю. Не знаю. Нужно спрашивать их. От меня ответа не получите. Но если вы хотите играть за этот клуб, нужно что-то большее.

Я хочу, чтобы команда вкалывала. Так она и поступала под руководством сэра Алекса.

На каждой неделе нужно бегать больше, чем остальные, передвигаться по всему полю ради одноклубников. Мы должны держаться вместе как команда.