Сульшер: «Игрокам МЮ безразличен клуб? Я не знаю»

После поражения от «Эвертона» (0:4) в матче 35-го тура АПЛ главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос журналистов, небезразличны ли его игроки к клубу.
Я не знаю. Не знаю. Нужно спрашивать их. От меня ответа не получите. Но если вы хотите играть за этот клуб, нужно что-то большее.
Я хочу, чтобы команда вкалывала. Так она и поступала под руководством сэра Алекса.
На каждой неделе нужно бегать больше, чем остальные, передвигаться по всему полю ради одноклубников. Мы должны держаться вместе как команда.
Проиграют, на тренера-физрука все спихнут. Ещё скажите, что они за герб клуба не играют. Посмеются в лицо
Проиграют, на тренера-физрука все спихнут. Ещё скажите, что они за герб клуба не играют. Посмеются в лицо
Кто не хочет продлевать контракт - продать.
Кто получает большую з.п. - продать... Нафиг они нужны ? Игры нет, а получают как чемпионы. В Лигу Чемпионов не пробились по итогам сезона, продать всех.
Вспомнил, Мактоминая оставил бы на перспективу из нынешних.
Кто не хочет продлевать контракт - продать.
Кто получает большую з.п. - продать... Нафиг они нужны ? Игры нет, а получают как чемпионы. В Лигу Чемпионов не пробились по итогам сезона, продать всех.
Вспомнил, Мактоминая оставил бы на перспективу из нынешних.