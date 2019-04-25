Лукаку: «Я мечтаю играть в Серии А»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в эфире Sky Sport Italia признался, что мечтает играть в чемпионате Италии.

Когда я ушел из «Челси», у меня была возможность перейти в «Ювентус». Не знаю почему, но я не захотел. Что-то меня не убедило. На следующий день Конте покинул «Ювентус».

Серия А - это моя мечта. Надеюсь, что однажды там поиграю, хотя прямо сейчас я сосредоточен на «Манчестер Юнайтед» и задаче закончить сезон в первой четверке.