ГлавнаяНовости

Лукаку: «Я мечтаю играть в Серии А»

25 апреля 2019, 13:21

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в эфире Sky Sport Italia признался, что мечтает играть в чемпионате Италии.

Когда я ушел из «Челси», у меня была возможность перейти в «Ювентус». Не знаю почему, но я не захотел. Что-то меня не убедило. На следующий день Конте покинул «Ювентус».

Серия А - это моя мечта. Надеюсь, что однажды там поиграю, хотя прямо сейчас я сосредоточен на «Манчестер Юнайтед» и задаче закончить сезон в первой четверке.

По слухам, «Интер» хочет видеть Лукаку в своих рядах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиВратарь «Челси» покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Сегодня, 17:26 Комментарии5
СлухиПолузащитник «Манчестер Сити» может стать одноклубником Иньесты
Сегодня, 10:57 Комментарии7
СлухиАзар может стать игроком «Реала» уже 12 мая
Сегодня, 09:04 Комментарии24
СлухиСкауты МЮ интересуются полузащитником «Кальяри»
Вчера, 20:55 Комментарии3
СлухиРайола предпочитает, чтобы де Лигт перешел в «Баварию», МЮ или «Ювентус»
Вчера, 18:35 Комментарии32
СлухиФернандо Торрес может переехать в Мексику
Вчера, 18:17 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил lawr19730
   67 / 954
26 апреля в 09:23
А чё лохматый в сериале топарём не стал?)
че эт не стал, на одном нем и Беккере рома держалась - теперь это окончательно щенячья помойка.
Luk Bessson
Luk Bessson
   741 / 954
26 апреля в 09:08
Лучше, чем Икарди, но не вижу его в Интере.
Шишанутый
Шишанутый ответил Медив
   7 / 954
26 апреля в 01:09
Угу, а в первом матче у Аякса отменили гол
Ат гол тот я считаю справедливо отмене. Там был офсайд пусть и пасивный но он влиял на вратаря!
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
26 апреля в 01:06
Всяко бывает. Судьи тоже люди и ошибаться. Где то в твою пользу свиснут, где то наоборот. Главное чтобы не были предвзятыми как Эвребе и Айтекин. Уж лучше пусть низкая квалификация!
Медив
Медив ответил Шишанутый
   174 / 954
26 апреля в 00:31
Да легко! С Аяксом напремер. Решаюшийгол из аута был забит.
Угу, а в первом матче у Аякса отменили гол
la-respect0
la-respect0
   457 / 954
25 апреля в 22:45
Ну в СПАЛ , разве что, и то в аренду )
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Шишанутый
   74 / 954
25 апреля в 22:06
Да, в Серии А сложно забивать. Старики Квальярелла, Ди Натале, Л. Тони потвердят)
Великий Князь
Великий Князь
25 апреля в 21:37
Все мечтают, но не все достойны.
youtomee
youtomee
25 апреля в 21:33
странно мечтать играть в лиге похуже....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   738 / 954
25 апреля в 21:20
Это дерево ещё и само хочет покинуть МЮ?????? Можно сделать Интер клубом-побратимом, если они ещё и заплатят за него.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил neomessi
   36 / 954
25 апреля в 21:19
Да не,там всё намного серъёзнее!)
Шишанутый
Шишанутый ответил Медив
   7 / 954
25 апреля в 20:59
Бггг, о да... Фанат Реала рассказывает про судей. Давай сыграем в игру, я назову матч ЛЧ, в котором откровенно вытянули Реал, а ты в ответ назовешь игру, в которой Реал засудили... Ну чтобы не напрягать память, ограничимся последними 5 годами
Да легко! С Аяксом напремер. Решаюшийгол из аута был забит.
SDSPanther
SDSPanther ответил Шишанутый
   578 / 954
25 апреля в 20:43
И вообще ... Хоры этого ( или эту )во все дырки пихать )))) тут не о нем тема
SDSPanther
SDSPanther ответил Шишанутый
   578 / 954
25 апреля в 20:41
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    25 апреля в 20:00
    Негр и там будет болтаться на скамейке.
    juvenale
    juvenale ответил allemz
       38 / 954
    25 апреля в 19:57
    Так Интер им интересуется, чо переживать?)
    ну мало ли)
    Медив
    Медив ответил Шишанутый
       174 / 954
    25 апреля в 19:45
    Успокойся они еще не чего не выйграли. И где до этого года были? Всегда вылетали на ранних стадиях английские клубы только в этот сезон их прорвало. Рома тоже была в прошлом году в полуфинале и вышла бы финал если не судья который Ливер за уши вытянул.
    Бггг, о да... Фанат Реала рассказывает про судей. Давай сыграем в игру, я назову матч ЛЧ, в котором откровенно вытянули Реал, а ты в ответ назовешь игру, в которой Реал засудили... Ну чтобы не напрягать память, ограничимся последними 5 годами
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Nickolai S
       13 / 954
    25 апреля в 19:36
    Давно хотеть его в Наполи. Бэйбифэйс киллер пришёлся бы ко двору. На пару с Миликом разрывали бы всех.
    Кого там бы они разрывали? Проснись, Николка. Аха-ха)
    beefs
    beefs
       191 / 954
    25 апреля в 19:32
    А что там?
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Штиль
       7 / 954
    25 апреля в 19:01
    Однако ж 2 из 4 полуфиналистов ЛЧ представители АПЛ) Это к слову об уровне) В Серии А кроме Юве и сильных команд то нет)
    Успокойся они еще не чего не выйграли. И где до этого года были? Всегда вылетали на ранних стадиях английские клубы только в этот сезон их прорвало.

    Рома тоже была в прошлом году в полуфинале и вышла бы финал если не судья который Ливер за уши вытянул.
    Рональду мой кумир
    Рональду мой кумир
       598 / 954
    25 апреля в 19:01
    не потянет
    Штиль
    Штиль ответил Шишанутый
       190 / 954
    25 апреля в 18:58
    Серия А это намного выше уровень чем Апл и голы в ней сложнее всего забевать. Сам Рон об этом сказал. Если ты Лукаку в Апл не тянеш то в Сериале тебе точно делать нечего!
    Однако ж 2 из 4 полуфиналистов ЛЧ представители АПЛ) Это к слову об уровне) В Серии А кроме Юве и сильных команд то нет)
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 954
    25 апреля в 18:44
    Серия А это намного выше уровень чем Апл и голы в ней сложнее всего забевать. Сам Рон об этом сказал. Если ты Лукаку в Апл не тянеш то в Сериале тебе точно делать нечего!
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       511 / 954
    25 апреля в 18:22
      allemz
      allemz ответил juvenale
         39 / 954
      25 апреля в 18:21
      не это дерево пусть остается в бей-беги
      Так Интер им интересуется, чо переживать?)
      juvenale
      juvenale ответил Nickolai S
         38 / 954
      25 апреля в 18:12
      Давно хотеть его в Наполи. Бэйбифэйс киллер пришёлся бы ко двору. На пару с Миликом разрывали бы всех.
        juvenale
        juvenale
           38 / 954
        25 апреля в 18:12
        не это дерево пусть остается в бей-беги
        loko7
        loko7
           335 / 954
        25 апреля в 18:02
        Скорее всего закончите в первой шестерке шестыми.
        dok66
        dok66
           688 / 954
        25 апреля в 17:30
        Кто ж тебя там видит , кроме тебя
        obana777
        obana777
           238 / 954
        25 апреля в 17:04
        Пока что-то убедит, мечта умрет.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100