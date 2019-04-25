На 100 с плюсом

вчера, 10:56

Предстоящее трансферное окно может стать богатым на крупные сделки. «Соккер.ру» называет имена тех, чьи трансферы могут перевалить за сто миллионов евро.

Когда-то сумма трансфера в сто миллионов евро казалась чем-то невообразимым, недостижимым. Но все чаще мы не удивляемся, видя такие цифры в условиях сделки или в слухах о них. При этом сто миллионов остаются своеобразным психологическим барьером, за которым – топ-игрок, топ-клуб, топ-сделка. Учитывая обилие трансферных слухов и данных по ним, можно предположить, какие игроки способны в этом году сменить клуб за сто с лишним миллионов евро.

Эден Азар («Челси»)

О переходе бельгийца в «Реал» не слышал разве тот, кто вообще не интересуется футболом или выпал надолго из информационного пространства. Интерес к Азару со стороны «Реала» растет и растет. Потенциальные участники сделки уже не отрицают ее, а просто комментируют. Вокруг Азара Зинедин Зидан может построить новый «Реал», чем собирается заняться с ближайшего лета. А такого игрока дешево не купить, поэтому сумма трансфера оценивается в 100-120 миллионов евро.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Погба тоже регулярно связывают с интересом «Реала», но еще раньше поговаривали о его возможном возвращении в «Ювентус» или даже о переходе в ПСЖ , которому как раз нужны игроки в центр поля. Несмотря на непростые порой отношения между Погба и клубом, между Полем и экспертами и болельщиками в Англии, «Манчестер Юнайтед» вряд ли выставит на него цены по акции, поэтому покупателю точно придется выложить кругленькую сумму с девятью знаками.

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Мадридский клуб делает все возможное, чтобы Гризманн даже не думал об уходе. Но рано или поздно Антуан насытится и захочет нового вызова, нового опыта. Он уже в прошлом году мог перейти в «Барселону», над предложением которой всерьез раздумывал. Говорят, что каталонцы от идеи не отказались. Но на горизонте появляются и другие претенденты, например, ПСЖ . Если Гризманн решит, что ему пора делать шаг к чему-то новому, то сделка будет оценена примерно в 120 миллионов евро.

Жоау Фелиш («Бенфика»)

Мы специально включили потенциальный трансфер Фелиша в этот список, потому что его переход пробьет очередной барьер в трансферном безумии европейского рынка. 19-летним талантливым атакующим полузащитником интересуются «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Реал». Когда список претендентов столь обширен, невозможно рассчитывать на маленькую сумму трансфера. «Бенфика» предусмотрительно включила в контракт с Фелишем до 2023 года сумму отступных в размере 120 миллионов евро. И разве кого-то удивит, если один из топ-клубов решится ее выплатить за юнца, который пока толком себя не проявил, но чтобы опередить других претендентов на него?

Лерой Сане («Манчестер Сити»)

Его кандидатура здесь может показаться странной, потому что сложно представить «Манчестер Сити», который дорого продает классного игрока в самом расцвете. Но нужно помнить, что Сане в последнее время не слишком-то пользуется расположением Хосепа Гвардиолы и часто оказывается вне основного состава, что не может устраивать такого яркого техничного и эффективного футболиста. Тут он сам может выступить инициатором ухода, а претенденты сразу нарисуются, причем с большими кошельками. Та же «Бавария», поговаривают, не против такого развития событий. Но сумма сделки по Сане точно превысит 100 миллионов, причем значительно.

Матийс де Лигт («Аякс»)

Амстердамцы заранее продали в «Барселону» Френки де Йонга, но ближайшим летом могут расстаться и с еще одним ведущим молодым талантом. Дефицит молодых эффективных центральных защитников, а также перегрев рынка по ним таков, что не стоит удивляться, если де Лигт пробьет потолок в 100 миллионов евро. Ведь помимо «Барселоны» интерес к нему проявляют «Ювентус» и «Бавария», а это повышает ставки.

Рафаэль Варан («Реал»)

Поговаривают, что Варан в «Реале» начал хандрить и хочет сменить обстановку, чтобы получить новую мотивацию. Только такой настрой может вынудить мадридцев расстаться с эффективным защитником в самом расцвете. Без должного настроя он не сможет оставаться таким же надежным и результативным. Претендентов на Варана будет множество, если он все же решится уйти, но «Реал» наверняка заломит баснословную цену и сделает Варана рекордсменом по стоимости центрального защитника.

Джейдон Санчо («Боруссия» Д)

Возвращение 19-летнего таланта в Англию кажется делом времени. За Санчо охотятся многие топ-клубы Премьер-Лиги, но «Боруссия» прекрасно осознает его ценность и хочет выручить за продажу Джейдона не менее 120 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» вполне способен сгоряча и такую сумму выложить.

Мауро Икарди («Интер»)

Многострадальный аргентинец все еще колеблется по поводу своего будущего. Из его окружения и от разного рода инсайдеров из Италии приходят самые противоречивые сведения. От того, что Икарди останется в «Интере» до принятого решения об уходе. Такая «ромашка» касается и суммы сделки. Понятно, что последние неурядицы снизили стоимость футболиста, однако если развернется борьба между какими-нибудь ПСЖ , «Ювентусом» и «Реалом», то за 100 миллионов сделка перевалит.

Пауло Дибала («Ювентус»)

Еще один аргентинец, который находится в подвешенном состоянии, пусть и не в конфликтном. Дибала, безусловно, хочет играть больше, а «Ювентус», конечно, хочет от него большей эффективности. Иногда при таких нестыковках желаний лучшим выходом является продажа футболиста. К тому же им некоторое время назад активно интересовались другие топ-клубы. Сейчас интерес вроде как немного спал, но вряд ли в случае его возобновления покупатель отделается суммой менее чем в 100 миллионов евро.

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Пока Кейн являет собой образец преданности. Английский бомбардир никуда из «Тоттенхэма» вроде как не собирается, многие из тех, кто имеет какую-то причастность к «шпорам», мечтают, что Кейн проведет там всю карьеру и станет настоящей легендой, что в современном футболе случается уже редко. Но никогда нельзя недооценивать способность «Тоттенхэма» продавать и чисто человеческое желание игрока развиваться. В какой-то момент Харри может осознать, что ему нужен рост. И тогда в дело вступит Даниэль Леви, который совершенно точно сумеет продать Кейна гораздо дороже, чем за 100 миллионов евро.

А что думаете вы по поводу предстоящего трансферного периода? Кто станет следующим футболистом, чья стоимость перевалит за сто миллионов евро?