Беспокойный Погба

24 апреля 2019, 11:00

Давно такого не было и вот опять. Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед». Где-то мы это все уже слышали. «Соккер.ру» - о новых позывах неугомонного француза.

Новая глава романа Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» продолжалась недолго. По крайней мере, если верить описаниям в английской прессе, которая следит за отношениями между Полем и МЮ более пристально, чем за королевской семьей. О сложном характере Погба лишний раз упоминать не приходится. Его сложность заключается не столько в капризности, сколько в нестабильности, которая похожа на такое подростковое свойство загораться какой-то темой, а потом снова угасать.

Для сборной Франции это даже полезно, потому что национальная команда играет нерегулярно, различные чемпионаты проводятся в сжатые сроки, относительно редко. Это оставляет для Погба свежесть восприятия, которая важна ему, чтобы играть вдохновенно. А футбол в клубе – это рутина, ежедневные тренировки и игры с одними и теми же соперниками.

Душе Погба, требующей постоянного вызова, такое быстро наскучивает. Конечно, его невозможно сравнивать с тем же Марио Балотелли или Атемом Бен Арфа, у которых диапазон между выдающейся и провальной игрой крайне велик, а они к тому же могут соседствовать, да и выгорают они быстрее, теряя профессионализм на новом месте, которое быстро для них становится старым. Погба марку старается держать. Но все равно проскакивает жажда чего-то нового.

В нынешнем сезоне это еще наложилось и на непростые отношения с Жозе Моуриньо, который не способствовал тому, чтобы Поль чувствовал себя в команде комфортнее, зажимая его в рамки только сильнее. Уже тогда появились подтвержденные потом французом слухи о его желании уйти. Но в МЮ пришел Оле-Гуннар Сульшер, и роман вспыхнул с новой силой.

Норвежец дал своим игрокам свободу, развязал ноги и голову Погба, который заиграл в совсем другой футбол и повысил свою эффективность многократно. Кажется, что можно уже заканчивать фразой о том, как долго и счастливо они жили. Но стоило МЮ начать снова делать осечки – погас огонь и в глазах Погба, что верно подметил Гари Невилл:

Первые пару месяцев Сульшера в клубе всё было прекрасно и здорово. Футболисты играли на том уровне, которого я у них, честно говоря, ранее не видел. Они его не показывали. Сейчас мы видим нечто более похожее на их раннюю игру. Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера. Мне показалось, что он был очень плох: постоянно прокатывал мяч под ногой, играл сам за себя, не выскакивал на мяч и не бежал. Временами создавалось впечатление, что он не слишком заинтересован в результате. Однако он отличный игрок и может показать это на поле. Ему просто нужно вернуть свой прежний настрой.

Насколько шикарную серию выдал «Юнайтед» после прихода Сульшера, настолько же ужасную он проводит сейчас. В восьми последних матчах у МЮ всего две победы при шести поражениях. Причем последние два – крупные и сухие – от «Барселоны» (0:3) и «Эвертона» (0:4), чего уж точно никто не ожидал. Азарт куда-то пропал.

И исчез он как раз во многом у Погба, поскольку тут же появились посторонние темы, например, обсуждение нового контракта. Ведь боссы «Юнайтед», воодушевившись преображением команды, начали было активную деятельность по контрактам и составу. Но теперь могут возникнуть вопросы и необходимость застопорить эти процессы, что может создать новый виток напряженных отношений.

В частности, Погба смущает пункт о сокращении зарплаты, если клуб не сумеет выйти в Лигу чемпионов. Француз хочет себя обезопасить от такого падения оклада. Среди его рычагов давления – интерес со стороны «Реала» и «Ювентуса». Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который присматривает себе новичков для грядущего летнего обновления, уже высказался по этому поводу:

Мне нравится игра Погба. В этом плане ничего не поменялось. Я знаю его лично, он умеет хорошо как атаковать, так и защищаться.

Так что можно, конечно, считать все слухи вокруг Погба активизацией агентской деятельности с целью шантажа МЮ и выбить наиболее оптимальные условия по новому контракту, но интерес Зидана отрицать совершенно не стоит. Хотя в теории «Юнайтед» не против отпустить Погба. Кажется, что последняя волна нестабильности дала понять руководству, что тогда дело было не только в Моуриньо, но отчасти и в самом Погба.

Поэтому при выгодном предложении МЮ может с ним расстаться. Однако возникнут сложности уже на стороне «Реала». Во-первых, требования «Юнайтед» по трансферу составляют около 150 миллионов евро. Во-вторых, зарплата у Погба выше, чем у всех лидеров «Реала». То есть Поля сразу придется приглашать на место самого высокооплачиваемого футболиста мадридцев. С этим явно не все в «Реале» будут согласны, например, тот же Серхио Рамос или Гарет Бэйл, у которых характер не сахарный – дай только повод придраться.