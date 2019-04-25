Сульшер пытается понять, с кем из игроков МЮ пора расстаться

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Манчестер Сити» заявил, что настало время задуматься о будущем.
Настало время планировать, нужно думать в долгосрочной перспективе.
Конечно, я скажу свое слово, но необходимо получше узнать футболистов. Узнать, кто желает оставаться в зоне комфорта, а кто готов жертвовать собой, чтобы вести команду вперед. Вот что я пытаюсь узнать. Со вторыми мы продолжим.
Вы видели, что некоторые игроки в матче чувствовали голод, для них это многое значило, но нужно демонстрировать такой настрой в каждой игре.
Лукаку,его не видно на поле вообще.
Санчес, не вижу смысла в его нахождении в команде, тем более с его з.п.
Матич, в отборе хорош и так же отвратителен его пас. Смысл отбирать, чтобы потом этот мяч отдавать сопернику.
Мата, ну не нашего плана игрок.
Погбун-местный балотелли
Эррера, к нему нет вопросов. Он скорее всего сам уйдет. И судить его за это не могу.
Дармианы,смолинги,янги и остальные рохи и джонсы на выход. Смолинг повадился забивать в свои ворота, вот это чутьё)))
С таким составом не стоит даже думать о мысле о входе в 4ку. Это состав команды середняка, причем ниже 10 места.
Вырисовывается огромная лукаковская Жо.. И просвета в не нет.
Так, что 3-4 игрока ситуацию не исправят.
Да и игроки на примере Санчо, сомневаюсь, что захотят идти мю. Ситуация сильно поменялась...
Лукаку,его не видно на поле вообще.
Санчес, не вижу смысла в его нахождении в команде, тем более с его з.п.
Матич, в отборе хорош и так же отвратителен его пас. Смысл отбирать, чтобы потом этот мяч отдавать сопернику.
Мата, ну не нашего плана игрок.
Погбун-местный балотелли
Эррера, к нему нет вопросов. Он скорее всего сам уйдет. И судить его за это не могу.
Дармианы,смолинги,янги и остальные рохи и джонсы на выход. Смолинг повадился забивать в свои ворота, вот это чутьё)))
С таким составом не стоит даже думать о мысле о входе в 4ку. Это состав команды середняка, причем ниже 10 места.
Вырисовывается огромная лукаковская Жо.. И просвета в не нет.
Так, что 3-4 игрока ситуацию не исправят.
Да и игроки на примере Санчо, сомневаюсь, что захотят идти мю. Ситуация сильно поменялась...
Из защиты я бы Байи и Линделефа оставил, полузащита хз, нападение Санчес, ну и Лукаку
Из защиты я бы Байи и Линделефа оставил, полузащита хз, нападение Санчес, ну и Лукаку
Дать шанс вратарю Хендерсону,Джоелу и Ромеру, Чонгу, анхелю...купить цз трех...дракслера, парня и ред була.. скандинавская фамилия..
Дать шанс вратарю Хендерсону,Джоелу и Ромеру, Чонгу, анхелю...купить цз трех...дракслера, парня и ред була.. скандинавская фамилия..
Поленья будут разлетаться по диким ценам. Наверное вовремя Челси получил бан. Руководство и во время спокойных трансферных окон постоянно находило дикие варианты, а во время такого ажиотажа набрали бы вагон Паредасов по цене Неймаров
Поленья будут разлетаться по диким ценам. Наверное вовремя Челси получил бан. Руководство и во время спокойных трансферных окон постоянно находило дикие варианты, а во время такого ажиотажа набрали бы вагон Паредасов по цене Неймаров
Защиту и полузащиту нужно менять полностью, продавать Лукаку и Санчесов, пока за них что-то предложат и ставить игру без всяких Погба
Защиту и полузащиту нужно менять полностью, продавать Лукаку и Санчесов, пока за них что-то предложат и ставить игру без всяких Погба
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ