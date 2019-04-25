Сульшер пытается понять, с кем из игроков МЮ пора расстаться

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Манчестер Сити» заявил, что настало время задуматься о будущем.

Настало время планировать, нужно думать в долгосрочной перспективе.

Конечно, я скажу свое слово, но необходимо получше узнать футболистов. Узнать, кто желает оставаться в зоне комфорта, а кто готов жертвовать собой, чтобы вести команду вперед. Вот что я пытаюсь узнать. Со вторыми мы продолжим.

Вы видели, что некоторые игроки в матче чувствовали голод, для них это многое значило, но нужно демонстрировать такой настрой в каждой игре.