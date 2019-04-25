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Сульшер пытается понять, с кем из игроков МЮ пора расстаться

25 апреля 2019, 10:24
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Манчестер Сити» заявил, что настало время задуматься о будущем.

Настало время планировать, нужно думать в долгосрочной перспективе.

Конечно, я скажу свое слово, но необходимо получше узнать футболистов. Узнать, кто желает оставаться в зоне комфорта, а кто готов жертвовать собой, чтобы вести команду вперед. Вот что я пытаюсь узнать. Со вторыми мы продолжим.

Вы видели, что некоторые игроки в матче чувствовали голод, для них это многое значило, но нужно демонстрировать такой настрой в каждой игре.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   738 / 954
25 апреля в 21:17
Очень долго писать о том, кто должен уйти. Я бы написал о тех, кто должен остаться: Мактоминай, Марсиаль.. Пожалуй все. Всех остальных безжалостно продавать, они "заражены вирусом" как сказал Моуриньо. И он был прав.
Nazi
Nazi
   507 / 954
25 апреля в 17:53
Пожалуйста Сольскяер в первую очередь расстанься с Погбиусом, а то загнется лидер сб. Франции с этими 24ами из МЮ..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
25 апреля в 16:57
МЮ надо реально задуматься о будущем. Надо не требовать в ближайшие два сезона больших успехов, а строить по сути новую команду, на 90% заменить состав. Если МЮ не пойдёт на это лихорадка будет продолжаться и в ближайшие несколько лет МЮ будет таким же как сейчас.
4ел
4ел ответил yudin_duda
   736 / 954
25 апреля в 15:56
Про того самого, который самый дорогой игрок в истории Юнайтед. Ну, а кого ещё можно добавить?) Из защиты я бы Байи и Линделефа оставил, полузащита хз, нападение Санчес, ну и Лукаку
Марсиаля- в топку этого ленивого. Его лень, перевешивает его талант.
Лукаку,его не видно на поле вообще.
Санчес, не вижу смысла в его нахождении в команде, тем более с его з.п.
Матич, в отборе хорош и так же отвратителен его пас. Смысл отбирать, чтобы потом этот мяч отдавать сопернику.
Мата, ну не нашего плана игрок.
Погбун-местный балотелли
Эррера, к нему нет вопросов. Он скорее всего сам уйдет. И судить его за это не могу.
Дармианы,смолинги,янги и остальные рохи и джонсы на выход. Смолинг повадился забивать в свои ворота, вот это чутьё)))
С таким составом не стоит даже думать о мысле о входе в 4ку. Это состав команды середняка, причем ниже 10 места.
Вырисовывается огромная лукаковская Жо.. И просвета в не нет.
Так, что 3-4 игрока ситуацию не исправят.
Да и игроки на примере Санчо, сомневаюсь, что захотят идти мю. Ситуация сильно поменялась...
yudin_duda
yudin_duda ответил 4ел
   800 / 954
25 апреля в 15:39
Про того самого, который самый дорогой игрок в истории Юнайтед. Ну, а кого ещё можно добавить?)
Из защиты я бы Байи и Линделефа оставил, полузащита хз, нападение Санчес, ну и Лукаку
4ел
4ел ответил yudin_duda
   736 / 954
25 апреля в 15:35
Нигрила, Санчес и защита
Чёта у тебя список коротковат. И про какого нигрилу ты писал, их там большинство?
yudin_duda
yudin_duda
   800 / 954
25 апреля в 14:40
Нигрила, Санчес и защита
t2k
t2k
25 апреля в 14:29
Если остануться в ле.. на выход:де хеа,байи,валенсия,янг,дармиан,смоллинг,джонс,шоу,погба,перейра,мата,санчес,марсиаль,лингард. Жаль продлили фанатов мю.. (

Дать шанс вратарю Хендерсону,Джоелу и Ромеру, Чонгу, анхелю...купить цз трех...дракслера, парня и ред була.. скандинавская фамилия..
lobsterdam
lobsterdam ответил Tommy Lee
   220 / 954
25 апреля в 13:41
Три матча не могут забить, вы там чем на тренировках занимаетесь или их просто нет?
получая 300-400 в неделю можно "забить" на "забивать".
Медив
Медив
   174 / 954
25 апреля в 13:29
Ммм... чувствую лето будет огонь. Реал собирается обновить полкоманды, МЮ... У Баварии и Ювентуса уже деды бегают по полю. ПСЖ дико лажанул, будут тратиться. Интер. Арсенал тоже добавит чуть жары, шпоры достроили стадион...
Поленья будут разлетаться по диким ценам. Наверное вовремя Челси получил бан. Руководство и во время спокойных трансферных окон постоянно находило дикие варианты, а во время такого ажиотажа набрали бы вагон Паредасов по цене Неймаров
Mr_Tim
Mr_Tim
   901 / 954
25 апреля в 13:09
что понимать 80% на выход...
Tommy Lee
Tommy Lee
   131 / 954
25 апреля в 12:33
Три матча не могут забить, вы там чем на тренировках занимаетесь или их просто нет?
Tommy Lee
Tommy Lee
   131 / 954
25 апреля в 12:32
Фред и Лукаку на выход
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
25 апреля в 12:22
Пора бы уже и определить...
prayforspecialone
prayforspecialone
25 апреля в 12:03
Получше узнать , это когда МЮ будет за выживание бороться ?!

Защиту и полузащиту нужно менять полностью, продавать Лукаку и Санчесов, пока за них что-то предложат и ставить игру без всяких Погба
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 12:01
Да любого!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
25 апреля в 11:49
ДА, ПАССАЖИРОВ СЛИШКОМ МНОГО, НО И ТЫ УЖЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ПОНЯТЬ, КТО НЕ ТЯНЕТ ЛЯМКУ !

ГЫ-ГЫ
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
25 апреля в 11:08
пока будет пытаться понять с кем расстаться, расстаться могут с самим Сульшером. надо быстрее принимать решение, избавляться от неугодных. в первую очередь от Погба, который в зависимости от результата очередного матча то остаётся, то покидает команду
anyway
anyway
   200 / 954
25 апреля в 10:38
можно наугад полсостава выбрать - не ошибется
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
25 апреля в 10:33
МЮ почти все игры под руководством Сульшера проиграл соперникам по общему пробегу за матч. Так что смотри диаграмму и делай выводы.
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
25 апреля в 10:28
выбирай путём гадания на ромашке , не прогадаешь
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 954
25 апреля в 10:28
С Сульшером в первую очередь )
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