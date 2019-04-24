Погба сообщил одноклубникам о желании покинуть МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба этим летом, скорее всего, сменит клубную прописку.
Согласно источнику, французский хавбек недавно сообщил нескольким одноклубникам о своём желании покинуть МЮ. Отмечается, что манчестерский клуб не собирается препятствовать уходу Погба.
В услугах игрока заинтересованы «Реал» и «Ювентус». Сам футболист, по слухам, рассчитывает продолжить карьеру в «Королевском клубе» и поработать под руководством Зинедина Зидана.
Ранее сообщалось о том, что агент Погба Мино Райола может помешать переходу своего клиента в «Реал».