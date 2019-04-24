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Погба сообщил одноклубникам о желании покинуть МЮ

24 апреля 2019, 05:07

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба этим летом, скорее всего, сменит клубную прописку. 

Согласно источнику, французский хавбек недавно сообщил нескольким одноклубникам о своём желании покинуть МЮ. Отмечается, что манчестерский клуб не собирается препятствовать уходу Погба. 

В услугах игрока заинтересованы «Реал» и «Ювентус». Сам футболист, по слухам, рассчитывает продолжить карьеру в «Королевском клубе» и поработать под руководством Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось о том, что агент Погба Мино Райола может помешать переходу своего клиента в «Реал».

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10 ответил Ми Ша
   229 / 954
25 апреля в 10:19
ну да сейчас ман юнайтед действительно является болотом потому нам и нужно из него вытянуть Погба и отправить в обратку парэдеса 🤙
kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 17:32
в МЮ Погба незаметен,не его это клуб
Teddy Sheringham
Teddy Sheringham
24 апреля в 17:23
иди!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
24 апреля в 15:06
Ведёт себя как баба.
obana777
obana777
   238 / 954
24 апреля в 14:33
В Реал?Туда и ему и дорога. Там любят плакс.
Верг
Верг
   446 / 954
24 апреля в 14:09
ПОхоже обвинения в сторону одноклубников пошли именно от него, и срач в раздевалке спровоцировал. Оказывается не только наша черта такая, не признавать свои ошибки и плохую игру, а обвинять других. Всегда думал что за бугром в этом плане все по другому, а тут похоже погба начал бучу и его поддержали. И на все это смотрит рэшфорд, наматывает на ус, или же наоборот, думает про себя, что этот афронцуз себе позволяет.! Погба внесборной - это балотелли один в один
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
24 апреля в 13:58
и куда ты пойдешь, уголек? по стопам Озила?
dinoel
dinoel
24 апреля в 13:57
Пусть отработает с Сити, потом куда угодно
Ми Ша
Ми Ша ответил Neymar 10
   192 / 954
24 апреля в 13:42
Туда ему и дорога, в болото)).
Ми Ша
Ми Ша
   192 / 954
24 апреля в 13:41
С Неймаром вроде пронесло, а тут про этого начали писать... Молюсь на Райолу!
marvel777
marvel777
   285 / 954
24 апреля в 12:29
продать,продать,продать !
galem72
galem72
   333 / 954
24 апреля в 11:16
От этого угля нужно срочно избавляться. Он уже доказал клубу, что стабильность абсолютно не его конёк!
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
24 апреля в 11:12
Лол он решил, были бы мужики у руля мю, то давно бы вышвырнули эту капризную девку
ZaZizu
ZaZizu
   615 / 954
24 апреля в 11:06
погба с французского переводится как проститутка?
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
24 апреля в 10:35
Не хочет играть, тогда флаг в руки, главное не продешевить и норм к следующему сезону состав усилить
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
24 апреля в 10:29
Поль будет для нас отличным усилением . в обратку отправим парэдеса и пару фунтов в придачу чтоб обидно не было . в Париже он заиграет новыми красками нежели в мю .
sihafazatron
sihafazatron
   101 / 954
24 апреля в 10:12
Балотели 2.0
Red_team
Red_team
   408 / 954
24 апреля в 09:43
Скатертью дорога. Талант талантом, но капризного ребенка из него до пенсии не вывести, в этом и проблема
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
24 апреля в 09:42
Опять плаксивый негритос воду мутит!
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
24 апреля в 09:09
Надеюсь что Перец убедит Зидана не делать такой ненужный ход! Лучше работяг Эриксена или Канте.
No problem
No problem
   221 / 954
24 апреля в 08:41
Реалу он на***не нужен с таким аппетитом.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
24 апреля в 08:15
выигрывал МЮ оставался, проигрывает МЮ покидает
Dark MU
Dark MU
   886 / 954
24 апреля в 07:40
Надо продавать пока спрос есть, тем более от Реала
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 07:34
Зулус постоянно всех держит в напряжении.
Игорь Волков
Игорь Волков
24 апреля в 07:22
Надеюсь в Реал он не перейдет...
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
24 апреля в 07:21
Пусть будет так .
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 06:51
До свидания!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
24 апреля в 06:43
Погба надо продавать, он конечно игрок талантливый, но капризный. Хочу играю, хочу не играю, хочет, что бы под него вся команда плясала, от уборщицы до хозяев клуба.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
24 апреля в 06:18
Просто АПЛ не его лига - нет проходных игр. В Испании или Италии главный талант Поля - громить слабаков раскроется во всей красе.
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
24 апреля в 06:01
Ну, наконец-то!!!
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