Погба сообщил одноклубникам о желании покинуть МЮ

24 апреля 2019, 05:07

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба этим летом, скорее всего, сменит клубную прописку.

Согласно источнику, французский хавбек недавно сообщил нескольким одноклубникам о своём желании покинуть МЮ . Отмечается, что манчестерский клуб не собирается препятствовать уходу Погба.

В услугах игрока заинтересованы «Реал» и «Ювентус». Сам футболист, по слухам, рассчитывает продолжить карьеру в «Королевском клубе» и поработать под руководством Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось о том, что агент Погба Мино Райола может помешать переходу своего клиента в «Реал».