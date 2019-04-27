Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»

Главный тренер «Хаддерсфилда» Ян Зиверт прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:5) в 36-м туре АПЛ и выразил надежду, что наставник «красных» Юрген Клопп обойдёт «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский трофей.

Никто не ожидал, что мы будем играть смело. Мы легко могли сесть в оборону, но мы оказали давление на соперника. Именно так я и хочу продолжить работать, потому что знаю, что эта тактика принесёт плоды.

Клопп доказал это, придя в «Ливерпуль» и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне.

Мы понимали, что «Ливерпуль» может наказать нас за такую игру, но я горжусь тем, как мы создавали свои моменты.