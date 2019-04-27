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Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»

27 апреля 2019, 03:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 0Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд ТаунМатч завершен

Главный тренер «Хаддерсфилда» Ян Зиверт прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:5) в 36-м туре АПЛ и выразил надежду, что наставник «красных» Юрген Клопп обойдёт «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский трофей.

Никто не ожидал, что мы будем играть смело. Мы легко могли сесть в оборону, но мы оказали давление на соперника. Именно так я и хочу продолжить работать, потому что знаю, что эта тактика принесёт плоды.

Клопп доказал это, придя в «Ливерпуль» и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне. 

Мы понимали, что «Ливерпуль» может наказать нас за такую игру, но я горжусь тем, как мы создавали свои моменты.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
   457 / 954
27 апреля в 13:18
В Шипе Хаддеру делать тоже нечего,но середняком будет точно,не вылетит...В след сезоне и так вырисовываются фавориты в борьбе за пром. ))
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
27 апреля в 11:19
какая разница тренеру Хаддерсфилда кто выиграет АПЛ
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   459 / 954
27 апреля в 10:20
скоро увидим
RedRedTeam
RedRedTeam
   320 / 954
27 апреля в 09:36
Молодец. Удачи. Учись у Мастера-Клоппа.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
27 апреля в 05:57
Многие надеются.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   70 / 954
27 апреля в 05:16
Удачи хаддару ,надеюсь черес год вернетесь и навидете шухера в Апл.
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