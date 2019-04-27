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Хендерсон: «С нетерпением ждем поездки в Барселону»

27 апреля 2019, 00:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 0Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд ТаунМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом».

Мы провели прекрасный матч. Такие команды, как «Хаддерсфилд», опасны, поскольку они уже вылетели и не решают никаких задач. Им нечего терять, они могли доставить нам трудности. Но мы здорово сегодня стартовали, забили быстрый гол и сумели сохранить ворота в неприкосновенности.

С нетерпением ждем поездки в Барселону. Это будет трудный матч, но мы с нетерпением ждем его, чтобы показать всё, на что мы способны.

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
27 апреля в 20:49
Мечтают в Сиджес зарулить. Аха-ха)
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
27 апреля в 03:53
Хоть достойный соперник будет.
311
311
   53 / 954
27 апреля в 02:05
Барсуки завербуют свистуна на случай форс-мажора, не впервой!)
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
27 апреля в 01:26
там вам ловить точно нечего
Ямайский Болт
Ямайский Болт
   750 / 954
27 апреля в 01:05
все ждали
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