Хендерсон: «С нетерпением ждем поездки в Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом».

Мы провели прекрасный матч. Такие команды, как «Хаддерсфилд», опасны, поскольку они уже вылетели и не решают никаких задач. Им нечего терять, они могли доставить нам трудности. Но мы здорово сегодня стартовали, забили быстрый гол и сумели сохранить ворота в неприкосновенности.

С нетерпением ждем поездки в Барселону. Это будет трудный матч, но мы с нетерпением ждем его, чтобы показать всё, на что мы способны.