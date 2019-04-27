Хендерсон: «С нетерпением ждем поездки в Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом».
Мы провели прекрасный матч. Такие команды, как «Хаддерсфилд», опасны, поскольку они уже вылетели и не решают никаких задач. Им нечего терять, они могли доставить нам трудности. Но мы здорово сегодня стартовали, забили быстрый гол и сумели сохранить ворота в неприкосновенности.
С нетерпением ждем поездки в Барселону. Это будет трудный матч, но мы с нетерпением ждем его, чтобы показать всё, на что мы способны.
https://www.youtube.com/watch?v=gpyN9dD0lOE&t=159s