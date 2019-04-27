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Тони: «Гвардиола говорил мне, что хотел бы поработать в Италии»

27 апреля 2019, 06:01

Экс-нападающий сборной Италии Лука Тони убеждён, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в будущем возглавит клуб из Серии А. В 2001 году Тони и Гвардиола вместе выступали за «Брешиа».

Однажды Пеп поедет в Италию. Он любит вызовы, и, когда стало известно, что он возглавит «Манчестер Сити», Пеп сказал мне, что хотел бы вернуться в качестве тренера в Серию А.

В каком клубе вижу его я? В «Роме», потому что он играл за неё и сохранил хорошие отношения с клубом, либо в «Ювентусе», который сейчас является первым клубом Италии.

Думаю, что этим летом Гвардиола вряд ли перейдёт в «Ювентус», хотя в футболе всё может произойти мгновенно и в любой момент.

Я высоко оцениваю работу Аллегри, но если он решит уйти, то я, безусловно, буду ждать прихода в «Ювентус» другого тренера с большим именем. И когда Гвардиола захочет покинуть «Сити», его приход в «Ювентус» меня не удивит.

Недавно наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что главной целью клуба на следующий сезон снова будет Скудетто.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответил LOpp
   695 / 954
27 апреля в 14:16
Милан слишком беден для Гвардиолы, после МанСити скорей всего возглавит ПСЖ.
Пускай. Не жалко, что эти арабские мешки тратят кучу бабок, а все до финала ЛЧ не доберутся )) Футбольный бог существует
la-respect0
la-respect0
   457 / 954
27 апреля в 13:16
Мне кажется , Пеп точно уйдет летом ))
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
27 апреля в 13:04
Нафиг этот лысый физрук не нужен. С ним Юве точно не выйграет Лч.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
27 апреля в 10:02
В Италии тренерский прессинг поменьше, чем в Англии.
LOpp
LOpp ответил Ozabot
   24 / 954
27 апреля в 07:26
Милан слишком беден для Гвардиолы, после МанСити скорей всего возглавит ПСЖ.
Ozabot
Ozabot
   695 / 954
27 апреля в 06:33
Пусть в «Милан» приходит. Это будет самым настоящим вызовом для его талантов, либо похоронит его карьеру )
Novograd
Novograd
   843 / 954
27 апреля в 06:05
Тока не в сеньору
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