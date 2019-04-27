Тони: «Гвардиола говорил мне, что хотел бы поработать в Италии»

Экс-нападающий сборной Италии Лука Тони убеждён, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в будущем возглавит клуб из Серии А. В 2001 году Тони и Гвардиола вместе выступали за «Брешиа».

Однажды Пеп поедет в Италию. Он любит вызовы, и, когда стало известно, что он возглавит «Манчестер Сити», Пеп сказал мне, что хотел бы вернуться в качестве тренера в Серию А.

В каком клубе вижу его я? В «Роме», потому что он играл за неё и сохранил хорошие отношения с клубом, либо в «Ювентусе», который сейчас является первым клубом Италии.

Думаю, что этим летом Гвардиола вряд ли перейдёт в «Ювентус», хотя в футболе всё может произойти мгновенно и в любой момент.

Я высоко оцениваю работу Аллегри, но если он решит уйти, то я, безусловно, буду ждать прихода в «Ювентус» другого тренера с большим именем. И когда Гвардиола захочет покинуть «Сити», его приход в «Ювентус» меня не удивит.