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Агент: «В прошлом году за Асенсио предлагали € 180 млн, но „Реал“ отказал»

26 апреля 2019, 05:50

Футбольный агент Горацио Гаджиоли рассказал о том, что в прошлом году «Реал» мог продать полузащитника Марко Асенсио за внушительную сумму.

Мысли Марко связаны со следующим сезоном и новыми победами вместе с «Реалом».

В прошлом году «Реал» отклонил несколько предложений в размере € 180 млн за Асенсио. 

Марко говорит, что он очень счастлив в клубе. Он просто хочет добиваться успеха здесь.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему испанцу со стороны «Ювентуса».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   198 / 954
26 апреля в 20:41
180млн. ))) таких сказок еще не слышал))
la_masia
la_masia
   148 / 954
26 апреля в 15:09
Слухи из серии одна бабушка сказала.
Могли бы и назвать кто предлагал за него такие деньги. Мы бы хоть знали кому повезло что не купили.
Медив
Медив
   174 / 954
26 апреля в 14:31
В сумме, штоле? Таких идиотов, которые за лавочника дали бы 180 лямов, просто нет
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
26 апреля в 14:06
в этом году и 40 никто не даст
Верг
Верг
   446 / 954
26 апреля в 12:03
У атлетико после этого сезона и распродаж будет куча денег, неплохо было бы его и иско купить, за 80 и 50 млн соответственно, или вообще арендовать!
Rizo1
Rizo1
   255 / 954
26 апреля в 11:49
вранье это!
Ruslan3132
Ruslan3132
   89 / 954
26 апреля в 10:56
Этот сезон не задался у Марко, как и у всей команды впрочем. След.сезон точно даст ответ - стоит ли он того, что на него так надеялись.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   479 / 954
26 апреля в 10:44
шта???? какие 180? =) красная цена 50
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 10:42
Круто
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
26 апреля в 10:40
Через пару лет будет толкать его всем за полтинник, через три года за двадцатку, а ещё через год в Китай.
FERIS
FERIS
26 апреля в 09:45
С каждым сезоном всё хуже и хуже.
авито
авито
   348 / 954
26 апреля в 09:03
Вот пусть забивает голы за реал и сражается за бронзовые медали чемпионата. Если в составе сливочных сможет выиграть золтую бутсу, тогда и купят за 180 лимонов.
Илья Белкин
Илья Белкин
26 апреля в 08:27
а сейчас он деградировал
No problem
No problem
   221 / 954
26 апреля в 08:23
Жаль,надо было сплавить этот балласт.
Artuom
Artuom
   203 / 954
26 апреля в 07:33
Интересно правда или нет...? Если правда - нужно было продавать!
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
26 апреля в 06:40
Как обычно, Реал ступил.
Novograd
Novograd
   843 / 954
26 апреля в 06:06
А шьо шас типа хатят прадать
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