Агент: «В прошлом году за Асенсио предлагали € 180 млн, но „Реал“ отказал»

26 апреля 2019, 05:50

Футбольный агент Горацио Гаджиоли рассказал о том, что в прошлом году «Реал» мог продать полузащитника Марко Асенсио за внушительную сумму.

Мысли Марко связаны со следующим сезоном и новыми победами вместе с «Реалом». В прошлом году «Реал» отклонил несколько предложений в размере € 180 млн за Асенсио. Марко говорит, что он очень счастлив в клубе. Он просто хочет добиваться успеха здесь.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему испанцу со стороны «Ювентуса».