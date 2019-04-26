Агент: «В прошлом году за Асенсио предлагали € 180 млн, но „Реал“ отказал»

Футбольный агент Горацио Гаджиоли рассказал о том, что в прошлом году «Реал» мог продать полузащитника Марко Асенсио за внушительную сумму.
Мысли Марко связаны со следующим сезоном и новыми победами вместе с «Реалом».
В прошлом году «Реал» отклонил несколько предложений в размере € 180 млн за Асенсио.
Марко говорит, что он очень счастлив в клубе. Он просто хочет добиваться успеха здесь.
Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему испанцу со стороны «Ювентуса».
Могли бы и назвать кто предлагал за него такие деньги. Мы бы хоть знали кому повезло что не купили.
Могли бы и назвать кто предлагал за него такие деньги. Мы бы хоть знали кому повезло что не купили.