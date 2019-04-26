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«Реал» уверен, что подпишет лидеров МЮ и «Челси»

26 апреля 2019, 13:42

Руководство «Реала» уверено в том, что ближайшим летом мадридцы смогут переманить к себе полузащитника «Челси» Эдена Азара и хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Ранее наставник «красных дьяволов» заявил, что Погба останется в клубе. Что касается Азара, то бельгиец недавно намекнул на уход из команды.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
   331 / 954
29 апреля в 00:26
Лидеров Анжи они подпишут)))
Djamal67
Djamal67
   617 / 954
26 апреля в 20:51
Погба не звезда.мне не нравится даже..глупо если реал платит за ним сколько денег
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   598 / 954
26 апреля в 20:29
надо брать
рус фан
рус фан
   231 / 954
26 апреля в 20:15
Многие не любят Погба, но ведь в МЮ он лучший и гол в финале ЛЕ для них забил и гол в финале ЧМ так же положил, Зизу научит его как правильно играть на этой позиции Реале.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
26 апреля в 19:18
Хорошее усиленее для Реала. Толковые трансферы.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Red_team
   393 / 954
26 апреля в 18:42
    Dudikoff
    Dudikoff
       481 / 954
    26 апреля в 18:07
    Когда Погба хочет играть, равных ему в мире не так много. Довелось пару раз видеть его игру за сборную вживую. Впечатлил. Это реально классный игрок. Другое дело - как заставить его играть в полную силу каждый матч?
    FERIS
    FERIS
    26 апреля в 18:00
    Азар давно уже лыжи навострил в Реал.
    Что касается Погба,не нужен он Реалу.
    Red_team
    Red_team
       408 / 954
    26 апреля в 17:49
    Какого-такого лидера МЮ, это про Погба? "смех в зале"...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       86 / 954
    26 апреля в 17:49
    А без твердой уверенности, не видать и успеха! Я почему то больше верю в то, что Эден окажется в стане королевичей, нежели Поль. Поживем и увидим, короче)
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
       570 / 954
    26 апреля в 17:32
    Погба нафиг не нужен
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       130 / 954
    26 апреля в 17:06
    СеРеал будет долгим.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       102 / 954
    26 апреля в 16:17
    Погба не нужен Реалу!!! Надеюсь, что этот трансфер сорвётся!!!
    Лучше вернуть Хамеса на следующий сезон и договориться с Эриксеном, чтоб он не продлил контракт с ТТХ, и взять его через год бесплатно!!!
    barcamilan
    barcamilan
       451 / 954
    26 апреля в 15:54
    погбу безусловно, типичный футболлер для реала
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       89 / 954
    26 апреля в 15:47
    Азар понятно уж ладно, зачем капризное дерево в раздевалке? да еще "золотое" по цене и зп?!
    NOVA
    NOVA
       168 / 954
    26 апреля в 15:46
    азара надо брать, а погба не нужен я думаю!!
    kastites
    kastites
       105 / 954
    26 апреля в 15:44
    А лидеров Спартака ?
    Слайш
    Слайш
       581 / 954
    26 апреля в 15:08
    Азара ждем с большим желанием.. А вот модника-погбуна нам не надо - хотя наш маразматик президент и тренер от него прям в восторге почему-то... Бесполезный игрок абсолютно, 100 раз переоцененный
    dzvinka
    dzvinka
       67 / 954
    26 апреля в 14:58
    нет, не надо помогать мю, зачем?!
    а вот Челси это конечно ослабит сильно.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       180 / 954
    26 апреля в 14:39
    лидеров дворовых команд
    Zlatan35
    Zlatan35 ответил STVA 1
       18 / 954
    26 апреля в 14:28
    Погба надо отдавать быстрее МЮ.
    Пока не передумали)
    Zlatan35
    Zlatan35
       18 / 954
    26 апреля в 14:26
    Челси без Азара скатится к экватору турнирной таблицы, уйдёт Погба отличный вариант для МЮ. Только зачем он нужен Реалу)
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    26 апреля в 14:21
    С Азаром затея классная а зулус Реалу сто лет не нужен.
    STVA 1
    STVA 1
       43 / 954
    26 апреля в 14:21
    Погба надо отдавать быстрее МЮ.
    Dark MU
    Dark MU
       886 / 954
    26 апреля в 14:20
    Заберайте его скорее
    цыпленок ОЗИМАНДИЯ
    цыпленок ОЗИМАНДИЯ
       349 / 954
    26 апреля в 14:12
    ПОДПИШУТ НОВЫХ ЧАКЫРОВ И АВТЕКИНОВ! БЕЗ НИХ реалу В ЛЧ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!
    ДАША Д
    ДАША Д
       116 / 954
    26 апреля в 13:56
    Азар вменяемый, а с Погба намучаются.
    la_masia
    la_masia
       148 / 954
    26 апреля в 13:51
    Если подпишет Погба, то это плюс для Барсы)
    амурец
    амурец
       83 / 954
    26 апреля в 13:44
    ну Перес если захочет возьмёт, вопрос нужен ли Погба
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