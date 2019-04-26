«Реал» уверен, что подпишет лидеров МЮ и «Челси»

Руководство «Реала» уверено в том, что ближайшим летом мадридцы смогут переманить к себе полузащитника «Челси» Эдена Азара и хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Ранее наставник «красных дьяволов» заявил, что Погба останется в клубе. Что касается Азара, то бельгиец недавно намекнул на уход из команды.
Что касается Погба,не нужен он Реалу.
Что касается Погба,не нужен он Реалу.
Лучше вернуть Хамеса на следующий сезон и договориться с Эриксеном, чтоб он не продлил контракт с ТТХ, и взять его через год бесплатно!!!
Лучше вернуть Хамеса на следующий сезон и договориться с Эриксеном, чтоб он не продлил контракт с ТТХ, и взять его через год бесплатно!!!
а вот Челси это конечно ослабит сильно.
а вот Челси это конечно ослабит сильно.