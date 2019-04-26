«Реал» уверен, что подпишет лидеров МЮ и «Челси»

26 апреля 2019, 13:42

Руководство «Реала» уверено в том, что ближайшим летом мадридцы смогут переманить к себе полузащитника «Челси» Эдена Азара и хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Ранее наставник «красных дьяволов» заявил, что Погба останется в клубе. Что касается Азара, то бельгиец недавно намекнул на уход из команды.