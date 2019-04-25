«Бавария» не выкупит Хамеса Родригеса у «Реала»

Полузащитник Хамес Родригес, скорее всего, не останется в «Баварии».
У мюнхенцев есть право выкупа игрока у «Реала» за 42 млн евро, однако у Хамеса сложились непростые отношения с главным тренером команды Нико Ковачем, из-за чего футболист не хочет оставаться в Германии. В то же время руководство «Баварии» не планирует покупать игрока, у которого нет желания играть за клуб. Родригес может остаться лишь в том случае, если из команды уйдет Ковач, к чему на данный момент особых предпосылок нет.
В то же время под вопросом и будущее Хамеса в «Реале», поскольку с рулевым «сливочных» Зинедином Зиданом у него в свое время тоже не задались отношения.
Уже вернули Мариано Диаса, который тоже феерил в Лионе. Даже 7 номер ему выдали авансом ( что значит 7 в Реале все знают) . Я в числе первых был кто топил за его возвращение. Сейчас видим чем это обернулось.
Насчёт Хамеса. Парень невероятно талантлив, но и столь же заносчив. Если вернётся в Реал, то считаю он заслуживает шанса вернуть себе доверие тренера и болельщиков...
Уже вернули Мариано Диаса, который тоже феерил в Лионе. Даже 7 номер ему выдали авансом ( что значит 7 в Реале все знают) . Я в числе первых был кто топил за его возвращение. Сейчас видим чем это обернулось.
Насчёт Хамеса. Парень невероятно талантлив, но и столь же заносчив. Если вернётся в Реал, то считаю он заслуживает шанса вернуть себе доверие тренера и болельщиков...
Или лучше вернуть Сарабию, который оооочень классный сезон проводит!!! Он уже адаптирован к ЛЛ!!!
Или лучше вернуть Сарабию, который оооочень классный сезон проводит!!! Он уже адаптирован к ЛЛ!!!
Но интересы клуба важнее.
Но интересы клуба важнее.