«Бавария» не выкупит Хамеса Родригеса у «Реала»

25 апреля 2019, 22:08

Полузащитник Хамес Родригес, скорее всего, не останется в «Баварии».

У мюнхенцев есть право выкупа игрока у «Реала» за 42 млн евро, однако у Хамеса сложились непростые отношения с главным тренером команды Нико Ковачем, из-за чего футболист не хочет оставаться в Германии. В то же время руководство «Баварии» не планирует покупать игрока, у которого нет желания играть за клуб. Родригес может остаться лишь в том случае, если из команды уйдет Ковач, к чему на данный момент особых предпосылок нет.

В то же время под вопросом и будущее Хамеса в «Реале», поскольку с рулевым «сливочных» Зинедином Зиданом у него в свое время тоже не задались отношения.