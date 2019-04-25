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«Бавария» не выкупит Хамеса Родригеса у «Реала»

25 апреля 2019, 22:08

Полузащитник Хамес Родригес, скорее всего, не останется в «Баварии».

У мюнхенцев есть право выкупа игрока у «Реала» за 42 млн евро, однако у Хамеса сложились непростые отношения с главным тренером команды Нико Ковачем, из-за чего футболист не хочет оставаться в Германии. В то же время руководство «Баварии» не планирует покупать игрока, у которого нет желания играть за клуб. Родригес может остаться лишь в том случае, если из команды уйдет Ковач, к чему на данный момент особых предпосылок нет.

В то же время под вопросом и будущее Хамеса в «Реале», поскольку с рулевым «сливочных» Зинедином Зиданом у него в свое время тоже не задались отношения.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   89 / 954
26 апреля в 10:53
даже если вернется, скорее всего ЗИзу его не оставит. Продадут.
Hamman
Hamman ответил 95-shishani-95
   375 / 954
26 апреля в 02:44
Лучше его вернуть в Реал, чем тратить большие деньги на Эриксена этим летом, а через год брать Эриксена за бесплатно, предварительно договорившись с ним!!! Или лучше вернуть Сарабию, который оооочень классный сезон проводит!!! Он уже адаптирован к ЛЛ!!!
Сарабию?
Уже вернули Мариано Диаса, который тоже феерил в Лионе. Даже 7 номер ему выдали авансом ( что значит 7 в Реале все знают) . Я в числе первых был кто топил за его возвращение. Сейчас видим чем это обернулось.
Насчёт Хамеса. Парень невероятно талантлив, но и столь же заносчив. Если вернётся в Реал, то считаю он заслуживает шанса вернуть себе доверие тренера и болельщиков...
NOVA
NOVA
   168 / 954
26 апреля в 02:12
надо было его в этом сезоне вернуть, а вдруг бы сложилось!?
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
26 апреля в 00:32
.......................и митькой звали пацана..............
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
26 апреля в 00:15
Лучше его вернуть в Реал, чем тратить большие деньги на Эриксена этим летом, а через год брать Эриксена за бесплатно, предварительно договорившись с ним!!!
Или лучше вернуть Сарабию, который оооочень классный сезон проводит!!! Он уже адаптирован к ЛЛ!!!
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
26 апреля в 00:07
Не срослось...
shlifen
shlifen
   338 / 954
25 апреля в 23:20
Хамес и Погба чем-то похожи: оба талантливые, оба ленивые, оба вечно не сходятся с тренерами, оба популярны в интернете не соизмеримо своей игре, оба хотят получать баснословные оклады, но при этом безусловно талантливые и умеющие играть в футбол когда в настроении - как бы по итогу не загубили свои карьеры понтами и гонором...
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
25 апреля в 22:35
Эх,даже жаль(.
Но интересы клуба важнее.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
25 апреля в 22:28
Обиделась мадридистка.
dimagas1
dimagas1
   306 / 954
25 апреля в 22:27
Без клуба не останется.
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
25 апреля в 22:16
пареньку ........пи..============
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