ПСЖ готов расстаться с двумя защитниками

27 апреля 2019, 06:57

Этим летом «Пари Сен-Жермен» могут покинуть два крайних защитника. Согласно источнику, клуб не смог договориться с Тома Менье и Лайвеном Курзава о новых контрактах и готовится расстаться с футболистами этим летом. ПСЖ заинтересован в продаже обоих игроков, так как через год они могут покинуть клуб бесплатно. Ожидается, что с продажи Менье и Курзава парижане смогут выручить около 60 млн евро.