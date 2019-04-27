ПСЖ готов расстаться с двумя защитниками

Этим летом «Пари Сен-Жермен» могут покинуть два крайних защитника. Согласно источнику, клуб не смог договориться с Тома Менье и Лайвеном Курзава о новых контрактах и готовится расстаться с футболистами этим летом. ПСЖ заинтересован в продаже обоих игроков, так как через год они могут покинуть клуб бесплатно. Ожидается, что с продажи Менье и Курзава парижане смогут выручить около 60 млн евро.
Недавно сообщалось об интересе ПСЖ к нападающему «Интера» Мауро Икарди.
Очень жаль, лучше бы с паредесами, керерами и престарелыми буффонами не договоролись бы..
Очень жаль, лучше бы с паредесами, керерами и престарелыми буффонами не договоролись бы..