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ПСЖ готов расстаться с двумя защитниками

27 апреля 2019, 06:57

Этим летом «Пари Сен-Жермен» могут покинуть два крайних защитника. Согласно источнику, клуб не смог договориться с Тома Менье и Лайвеном Курзава о новых контрактах и готовится расстаться с футболистами этим летом. ПСЖ заинтересован в продаже обоих игроков, так как через год они могут покинуть клуб бесплатно. Ожидается, что с продажи Менье и Курзава парижане смогут выручить около 60 млн евро.

Недавно сообщалось об интересе ПСЖ к нападающему «Интера» Мауро Икарди.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   198 / 954
27 апреля в 11:01
вроде нормальные игроки. удачи в других клубах
Nazi
Nazi
   507 / 954
27 апреля в 10:52
Жаль, мне очень нравятся оба этих футболиста..

Очень жаль, лучше бы с паредесами, керерами и престарелыми буффонами не договоролись бы..
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
27 апреля в 09:52
всё что мешает достичь цели нужно убрать с пути . так что все правильно , свято место не запустеет . к трансферам подойдём с максимальной ответственностью и ошибок как с парэдесом не допустим
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
27 апреля в 07:59
Этих потерь они и не заметят.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   257 / 954
27 апреля в 07:56
Новости из мешка.
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