Зидан хочет пригласить в «Реал» защитника «Лиона»

Левый защитник «Лиона» Ферлан Менди может продолжить карьеру в «Реале».
По данным источника, в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. Отмечается, что, в случае прихода Менди, Марсело всё равно сохранит за собой статус первого номера на левом фланге обороны, а другой защитник «сливочных» Регилон будет отдан в аренду.
По слухам, на Менди также претендуют «Наполи» и «Севилья». За 23-летнего игрока «Лион» может потребовать от 35 до 40 млн евро.
В феврале сообщалось о том, что этим летом Менди может перебраться в «Барселону».
Варан и Бензема будут не против..))
Менди...Погба...Канте ???
Варан и Бензема будут не против..))
Менди...Погба...Канте ???