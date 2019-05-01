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Зидан хочет пригласить в «Реал» защитника «Лиона»

01 мая 2019, 07:20

Левый защитник «Лиона» Ферлан Менди может продолжить карьеру в «Реале».

По данным источника, в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. Отмечается, что, в случае прихода Менди, Марсело всё равно сохранит за собой статус первого номера на левом фланге обороны, а другой защитник «сливочных» Регилон будет отдан в аренду.

По слухам, на Менди также претендуют «Наполи» и «Севилья». За 23-летнего игрока «Лион» может потребовать от 35 до 40 млн евро.

В феврале сообщалось о том, что этим летом Менди может перебраться в «Барселону».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
01 мая в 08:56
Защитником Реал не усилить.
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Jeck Denielse
   315 / 954
01 мая в 08:11
За 500 млн...Зидан создаст маленький кусочек Франции в испанском клубе...))) Варан и Бензема будут не против..)) Менди...Погба...Канте ???
Зидан хочет купить Аякс.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 07:43
За 500 млн...Зидан создаст маленький кусочек Франции в испанском клубе...)))
Варан и Бензема будут не против..))
Менди...Погба...Канте ???
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