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«Манчестер Сити» близок к подписанию игрока «Спортинга»

01 мая 2019, 06:50

Состав «Манчестер Сити» вскоре может пополнить полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш.

Согласно источнику, спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн в ближайшее время должен встретиться в Манчестере с представителями лиссабонского клуба, чтобы обсудить переход 24-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне на счету Фернандеша 16 голов и 12 голевых передач в 30 матчах чемпионата Португалии.

Зимой в услугах игрока были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 08:48
Брали у Сампдории за 7,5 млн...продадут за 40 млн...неплохая сделка...
Хотя не поймёшь этого Бегиристайна....

Давали за Акунью 16 млн...не отдал..хотел 20 млн..через месяц звонит чтоб сказать "Берите за 16".....а в Питере уже "абонент не доступен"....)))
No problem
No problem
   222 / 954
01 мая в 07:53
Для полузащя весьма не дурная стата.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
01 мая в 07:37
Вроде норм игрок
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
01 мая в 06:59
Вот и мешочек хочет всех купить ,что бы пройти курятину.
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
01 мая в 06:53
Похоже это больше нападающий, чем полузащитник.
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