«Манчестер Сити» близок к подписанию игрока «Спортинга»

Состав «Манчестер Сити» вскоре может пополнить полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш.
Согласно источнику, спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн в ближайшее время должен встретиться в Манчестере с представителями лиссабонского клуба, чтобы обсудить переход 24-летнего футболиста.
В нынешнем сезоне на счету Фернандеша 16 голов и 12 голевых передач в 30 матчах чемпионата Португалии.
Зимой в услугах игрока были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Хотя не поймёшь этого Бегиристайна....
Давали за Акунью 16 млн...не отдал..хотел 20 млн..через месяц звонит чтоб сказать "Берите за 16".....а в Питере уже "абонент не доступен"....)))
Хотя не поймёшь этого Бегиристайна....
Давали за Акунью 16 млн...не отдал..хотел 20 млн..через месяц звонит чтоб сказать "Берите за 16".....а в Питере уже "абонент не доступен"....)))