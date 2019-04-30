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Немецкий клуб хочет арендовать Смолова

30 апреля 2019, 22:24

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов попал в сферу интересов немецкой «Фортуны». Клуб из Дюссельдорфа хочет взять Смолова в аренду с последующим правом выкупа.

Напомним, что Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» минувшим летом.

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Все комментарии
loko7
loko7
   311 / 954
01 мая в 13:32
В Урал его надо отдавать опять на восстановление карьеры.
Tommy Lee
Tommy Lee
   130 / 954
01 мая в 12:56
Сумасшедшие бюргеры
kastites
kastites
   104 / 954
01 мая в 10:36
Пусть забирают
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   202 / 954
01 мая в 10:23
Берите даром ,т.е. бездвоздмездно ! Таких у нас по 20 штук в каждом клубе ! Ещё вырастим !
galem72
galem72
   337 / 954
01 мая в 09:53
Возможное время смолы в Европе давно прошло, поэтому это всего лишь слушня. У 29-летнего наконечника всего лишь 6 шаров за 25 игр. Это кошмарная статистика! Немцы никогда не пойдут на такую сделку.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
01 мая в 07:39
Зачем он им? Не верю!
Doping87
Doping87
   88 / 954
01 мая в 06:53
100% надо отправлять на перевоспитание.
95-shishani-95
95-shishani-95
   116 / 954
01 мая в 00:34
Им что мусора не хватает?
Или это очередная 🦆?
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
01 мая в 00:30
да это утятина, что вы обсуждаете
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
01 мая в 00:12
Совсем без страшные
Bavaria_M
Bavaria_M
   386 / 954
01 мая в 00:03
Ох уж эти утки, он даже не уровень второй БЛ лол
4RT
4RT
   254 / 954
30 апреля в 23:58
bsww
bsww
   314 / 954
30 апреля в 23:22
На сию минуту Фортуна середняк, в принципе можно и попробовать. НО я бы посоветовал подождать из Испании, если там будет середняк с арендой, то лучше забить на ЛЧ и перейти туда.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
30 апреля в 23:09
"Фортуне" с радостью пойдут на встречу!
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
30 апреля в 23:06
Фортуна, то что не хватает Феде
Tostao
Tostao
   336 / 954
30 апреля в 22:54
У Феди очередной затяжной кризис. Когда он закончится, никто не знает, даже он сам.
LOpp
LOpp
   24 / 954
30 апреля в 22:44
Фортуне видимо штатный пенальтист нужен
-Хостинский-
-Хостинский-
   204 / 954
30 апреля в 22:44
Отдавайте не раздумывая!!!
Когда ещё древесину продадите)
VV V
VV V
   303 / 954
30 апреля в 22:33
За 10 млн евро покупал Смолова Локомотив на общие государственные деньги.....это ж сколько можно было проложить шпал и построить ж/д платформ для сознательного населения нашей страны ???
P.S. теперь продаст Локомотив Смолова за 5000-10000$, больше немцы не дадут, ...бизнес серьёзный, государственный, никто ни за что не отвечает.
neomessi
neomessi
   144 / 954
30 апреля в 22:30
Кэшбек по немецкий.
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