Немецкий клуб хочет арендовать Смолова

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов попал в сферу интересов немецкой «Фортуны». Клуб из Дюссельдорфа хочет взять Смолова в аренду с последующим правом выкупа.
Напомним, что Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» минувшим летом.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов попал в сферу интересов немецкой «Фортуны». Клуб из Дюссельдорфа хочет взять Смолова в аренду с последующим правом выкупа.
Напомним, что Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» минувшим летом.
Или это очередная 🦆?
Или это очередная 🦆?
Когда ещё древесину продадите)
Когда ещё древесину продадите)
P.S. теперь продаст Локомотив Смолова за 5000-10000$, больше немцы не дадут, ...бизнес серьёзный, государственный, никто ни за что не отвечает.
P.S. теперь продаст Локомотив Смолова за 5000-10000$, больше немцы не дадут, ...бизнес серьёзный, государственный, никто ни за что не отвечает.