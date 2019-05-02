Ван Дейк: «Мы никогда не сдадимся. В футболе возможно всё»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий после поражения от «Барселоны» (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Мы не будем думать о том, что можем упустить трофей. Мы проводим хороший сезон и постараемся что-нибудь завоевать. Если нам не удастся это сделать, будем работать дальше.
Мы можем гордиться собой, мы играем против одной из лучших команд в мире, и то же самое можно сказать про ситуацию в чемпионате. Мы продолжаем участвовать в обеих гонках, и я думаю, что многие другие команды хотели быть оказаться на нашем месте.
В футболе возможно всё. Несомненно, мы будем верить. Такова наша суть. Мы никогда не сдадимся, и сегодня мы показали, что точно способны создавать серьёзные возможности у их ворот. Единственная загвоздка в том, что мы должны стараться использовать эти шансы.
Справедливости ради нужно сказать что ван Дейк вчера не знал на какой планете находится.
Справедливости ради нужно сказать что ван Дейк вчера не знал на какой планете находится.
За двумя зайцами погонишься ....
За двумя зайцами погонишься ....