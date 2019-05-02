Ван Дейк: «Мы никогда не сдадимся. В футболе возможно всё»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий после поражения от «Барселоны» (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы не будем думать о том, что можем упустить трофей. Мы проводим хороший сезон и постараемся что-нибудь завоевать. Если нам не удастся это сделать, будем работать дальше.

Мы можем гордиться собой, мы играем против одной из лучших команд в мире, и то же самое можно сказать про ситуацию в чемпионате. Мы продолжаем участвовать в обеих гонках, и я думаю, что многие другие команды хотели быть оказаться на нашем месте.

В футболе возможно всё. Несомненно, мы будем верить. Такова наша суть. Мы никогда не сдадимся, и сегодня мы показали, что точно способны создавать серьёзные возможности у их ворот. Единственная загвоздка в том, что мы должны стараться использовать эти шансы.