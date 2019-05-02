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Ван Дейк: «Мы никогда не сдадимся. В футболе возможно всё»

вчера, 05:50
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий после поражения от «Барселоны» (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы не будем думать о том, что можем упустить трофей. Мы проводим хороший сезон и постараемся что-нибудь завоевать. Если нам не удастся это сделать, будем работать дальше.

Мы можем гордиться собой, мы играем против одной из лучших команд в мире, и то же самое можно сказать про ситуацию в чемпионате. Мы продолжаем участвовать в обеих гонках, и я думаю, что многие другие команды хотели быть оказаться на нашем месте.

В футболе возможно всё. Несомненно, мы будем верить. Такова наша суть. Мы никогда не сдадимся, и сегодня мы показали, что точно способны создавать серьёзные возможности у их ворот. Единственная загвоздка в том, что мы должны стараться использовать эти шансы.

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Все комментарии
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил alexov222
   400 / 954
сегодня в 02:00
Приветик. Ты где вчера была? 0_о
Хах, даже не помню, когда меня про такое спрашивали. А вот матч получился великий и зрелищный, первая победа над Ливерпулем в истории на Камп Ноу, да еще какая. Месяц на сайте ничего не писала, как тут дела ?
alexov222
alexov222 ответил Алла Пятышкина
   126 / 954
вчера в 16:38
Я даже счет 4:3 допускаю, приветствую) Вот уж не думала, что в начале мая у обоих наших клубов будет возможность встретиться в третий раз за сезон на нейтральной территории.
Приветик. Ты где вчера была? 0_о
MSN-thebest
MSN-thebest ответил zubila
   507 / 954
вчера в 16:35
Последний раз такое себе позволяла Бавария когда уничтожила тити-таку
Тогда Барса без тренера играла, осмелюсь напомнить...
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил alexov222
   400 / 954
вчера в 15:44
Вполне допускаю ,что ливер упрется рогом и забьет четыре,но в этом случае полюбому пропустит два...так что забейте на ля-ля
Я даже счет 4:3 допускаю, приветствую) Вот уж не думала, что в начале мая у обоих наших клубов будет возможность встретиться в третий раз за сезон на нейтральной территории.
zubila
zubila ответил MSN-thebest
   331 / 954
вчера в 15:34
Ливер показал футбол достойный уважения. Играть с позиции силы на Камп Ноу я вообще не помню когда такое было
Последний раз такое себе позволяла Бавария когда уничтожила тити-таку
MSN-thebest
MSN-thebest
   507 / 954
вчера в 11:28
Ливер показал футбол достойный уважения. Играть с позиции силы на Камп Ноу я вообще не помню когда такое было
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
вчера в 09:47
Интересно что он курит.
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   361 / 954
вчера в 09:42
вам нужен быстрый гол , не пропускать и реализовать все моменты , и самое главное не дать Месси играть в футбол ))
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
вчера в 09:26
Остается только пожелать очередного камбека
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest
   366 / 954
вчера в 09:11
Англоязычный контент вчера, после первого гола Месси просто взорвался: "Вот это дно лучший защитник и футболист АПЛ ?" ))))
Справедливости ради нужно сказать что ван Дейк вчера не знал на какой планете находится.
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
вчера в 08:32
И всё-таки самим надо забивать, ведь шансы были.
alexov222
alexov222
   126 / 954
вчера в 08:22
Вполне допускаю ,что ливер упрется рогом и забьет четыре,но в этом случае полюбому пропустит два...так что забейте на ля-ля
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
вчера в 07:34
Попробуйте теперь!
ilyafrom
ilyafrom
   155 / 954
вчера в 07:25
"что-нибудь завоевать". Должен быть приоритет на какой-то турнир
За двумя зайцами погонишься ....
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
вчера в 06:42
Дембеле подарил небольшой шанс Ливеру.
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