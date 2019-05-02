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Месси: «Хочу пожелать Касильясу скорейшего выздоровления»

вчера, 05:01
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в своём Instagram подвёл итоги домашней встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (3:0) и поддержал голкипера «Порту» Икера Касильяса. Напомним, бывший вратарь «Реала» и сборной Испании вчера перенёс острый инфаркт миокарда.

Доволен сегодняшним результатом. Но нам всё ещё предстоит выезд на «Энфилд», очень непростой стадион, где «Ливерпуль», являющийся отличной командой, будет давить.

Наступает самый важный момент сезона, и мы должны быть сплочённее, чем когда-либо.

Наконец, пользуясь случаем, хочу обнять Икера Касильяса и пожелать ему скорейшего выздоровления.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
вчера в 08:35
Да пусть живёт, никто не против.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
вчера в 07:55
Желаю Касильясу быстрого выздоровлния
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 959
вчера в 07:47
Красава! Здоровья Касу! Единственный норм сливок =)
Нохчи_07
Нохчи_07
   465 / 959
вчера в 06:45
Хот и являюсь болельщиком Реал, но уважаю Месси за такие слова! Легенда, мир больше никогда не увидеть такого играка
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