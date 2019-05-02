Месси: «Хочу пожелать Касильясу скорейшего выздоровления»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в своём Instagram подвёл итоги домашней встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (3:0) и поддержал голкипера «Порту» Икера Касильяса. Напомним, бывший вратарь «Реала» и сборной Испании вчера перенёс острый инфаркт миокарда.
Доволен сегодняшним результатом. Но нам всё ещё предстоит выезд на «Энфилд», очень непростой стадион, где «Ливерпуль», являющийся отличной командой, будет давить.
Наступает самый важный момент сезона, и мы должны быть сплочённее, чем когда-либо.
Наконец, пользуясь случаем, хочу обнять Икера Касильяса и пожелать ему скорейшего выздоровления.
Contentos con el resultado de esta noche. Pero aún nos queda ir a Anfield, una cancha muy difícil, donde el Liverpool que es un equipazo apretará mucho. Viene el momento más importante de la temporada y hay que estar más juntos y unidos que nunca. Por último, quiero aprovechar para mandarle un abrazo a @ikercasillas y desearle que se recupere muy pronto.