Месси: «Хочу пожелать Касильясу скорейшего выздоровления»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в своём Instagram подвёл итоги домашней встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (3:0) и поддержал голкипера «Порту» Икера Касильяса. Напомним, бывший вратарь «Реала» и сборной Испании вчера перенёс острый инфаркт миокарда.

Доволен сегодняшним результатом. Но нам всё ещё предстоит выезд на «Энфилд», очень непростой стадион, где «Ливерпуль», являющийся отличной командой, будет давить.

Наступает самый важный момент сезона, и мы должны быть сплочённее, чем когда-либо.

Наконец, пользуясь случаем, хочу обнять Икера Касильяса и пожелать ему скорейшего выздоровления.