Видаль: «Я бы всё отдал ради победы в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль дал комментарий после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Я бы всё отдал ради победы в Лиге чемпионов.
Я всегда рассчитываю, что выйду на поле в домашнем матче, и сегодня пытался извлечь максимум из этой возможности.
Месси неподражаем. То, что он творит на поле, просто потрясает.
Сегодня была самая значимая игра года, и я старался как можно больше насладиться ей.
На суперклассе был переигран Ливерпуль, не оставив шансов англичанам в первом матче. Теперь в ответной игре нужно сыграть строго в свой футбол на Энфилде. Вальверде и вся команда сделала павильные выводы после прошлогодней кампании в лиге чемпионов. Видно, что вся команда во главе с тренером знает что нужно делать. Барселона - ЧЕМПИОН!!!
На суперклассе был переигран Ливерпуль, не оставив шансов англичанам в первом матче. Теперь в ответной игре нужно сыграть строго в свой футбол на Энфилде. Вальверде и вся команда сделала павильные выводы после прошлогодней кампании в лиге чемпионов. Видно, что вся команда во главе с тренером знает что нужно делать. Барселона - ЧЕМПИОН!!!