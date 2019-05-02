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Видаль: «Я бы всё отдал ради победы в Лиге чемпионов»

вчера, 03:25
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль дал комментарий после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Я бы всё отдал ради победы в Лиге чемпионов.

Я всегда рассчитываю, что выйду на поле в домашнем матче, и сегодня пытался извлечь максимум из этой возможности.

Месси неподражаем. То, что он творит на поле, просто потрясает.

Сегодня была самая значимая игра года, и я старался как можно больше насладиться ей.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил RedTedTeam
   7 / 954
вчера в 14:37
Только играй мужской футбол, как раньше играл в БАВАРИИ, а так начал победа любой ценой, спровоцировать Мане, играй как мужчина тебя зауважают, нет будешь как Рамос, хоть триразаподряд про тебя забудуть.
Как он будет играть в мужской футбол находясь в женском балетном клубе?
Johnes
Johnes
вчера в 12:48
Видаль невероятно крут! Очень своевременное и удачное приобретение. Такой самоотдачи как в Видаля нет ни у одного футболиста в мире. Шикарный полузащитник. Вальверде умница, что поставил его на игру!
RedTedTeam
RedTedTeam
   539 / 954
вчера в 12:21
Только играй мужской футбол, как раньше играл в БАВАРИИ, а так начал победа любой ценой, спровоцировать Мане, играй как мужчина тебя зауважают, нет будешь как Рамос, хоть триразаподряд про тебя забудуть.
Ismadiyar
Ismadiyar
   284 / 954
вчера в 12:03
Видаль настоящий боец,в его то возрасте, выгрызал все
Neymar 10
Neymar 10
   224 / 954
вчера в 09:55
в финале может быть аякс и пободается но интриги ждать не стоит . с такой барсой как в этом сезоне не справиться никому .
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   322 / 954
вчера в 08:28
Видаль конечно крут. Очень мощный трансфер, в который практически никто не верил.
авито
авито
   330 / 954
вчера в 08:16
У Видаля потрясающий шанс победить в этой лиге чемпионов с Барсой.
На суперклассе был переигран Ливерпуль, не оставив шансов англичанам в первом матче. Теперь в ответной игре нужно сыграть строго в свой футбол на Энфилде. Вальверде и вся команда сделала павильные выводы после прошлогодней кампании в лиге чемпионов. Видно, что вся команда во главе с тренером знает что нужно делать. Барселона - ЧЕМПИОН!!!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
вчера в 07:52
Молорик. Только в том моменте когда Месси отдавал ему пас налево, надо было не простреливать сквозь трех защитников, а просто пнуть в сторону ворот. Могло и залететь. Месси тоже выругался по этому поводу =)
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
вчера в 03:30
Так надо стараться
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