Видаль: «Я бы всё отдал ради победы в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль дал комментарий после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Я бы всё отдал ради победы в Лиге чемпионов.

Я всегда рассчитываю, что выйду на поле в домашнем матче, и сегодня пытался извлечь максимум из этой возможности.

Месси неподражаем. То, что он творит на поле, просто потрясает.

Сегодня была самая значимая игра года, и я старался как можно больше насладиться ей.