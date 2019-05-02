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Жардим: «Борьба за выживание – дополнительный стресс для игроков „Монако“»

вчера, 05:23
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвёл итоги ничейного матча с «Ренном» (2:2) в 34-м туре чемпионата Франции.

Мы смогли вернуться в игру и отыграть два мяча – это очень важно в битве за сохранение места в высшем дивизионе, которую мы ведём. 

Мы работали на победу, но сами же поставили себя в сложную ситуацию уже на десятой минуте матча. Отношение к игре было не на должном уровне. Нам удалось выровнять игру, владея мячом и проявляя своё спокойствие. А ещё мы были более результативны во втором тайме. 

Сложности, которые мы испытывали в этом матче, можно объяснить тем, что битва за сохранение места в высшем дивизионе – это дополнительный стресс для игроков. Это особенная и непростая битва, и мало кому из наших игроков приходилось играть в таких условиях. Мы просто поддались панике в начале матча. 

Мне необходимо оставаться спокойным и уверенным в своих силах, эта уверенность должна передаться игрокам. Я не витаю в облаках и всегда говорил, что «битва за выживание» продлится до последнего тура.

Что касается Фалькао – это очень опытный игрок. Он знает, что «Монако» не привык проводить сезоны в таком амплуа. Как и все в клубе – он недоволен текущим положением дел. Накопленный опыт делает его важным звеном в команде. Теперь нам нужно хорошо восстановиться, потому что в воскресенье нам предстоит сыграть ещё один тяжёлый матч [против «Сент-Этьена»].

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
вчера в 05:38
Сами этого стресса добилиссюь.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
вчера в 05:29
Не уж то ещё не выжили?
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