Жардим: «Борьба за выживание – дополнительный стресс для игроков „Монако“»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвёл итоги ничейного матча с «Ренном» (2:2) в 34-м туре чемпионата Франции.

Мы смогли вернуться в игру и отыграть два мяча – это очень важно в битве за сохранение места в высшем дивизионе, которую мы ведём.

Мы работали на победу, но сами же поставили себя в сложную ситуацию уже на десятой минуте матча. Отношение к игре было не на должном уровне. Нам удалось выровнять игру, владея мячом и проявляя своё спокойствие. А ещё мы были более результативны во втором тайме.

Сложности, которые мы испытывали в этом матче, можно объяснить тем, что битва за сохранение места в высшем дивизионе – это дополнительный стресс для игроков. Это особенная и непростая битва, и мало кому из наших игроков приходилось играть в таких условиях. Мы просто поддались панике в начале матча.

Мне необходимо оставаться спокойным и уверенным в своих силах, эта уверенность должна передаться игрокам. Я не витаю в облаках и всегда говорил, что «битва за выживание» продлится до последнего тура.

Что касается Фалькао – это очень опытный игрок. Он знает, что «Монако» не привык проводить сезоны в таком амплуа. Как и все в клубе – он недоволен текущим положением дел. Накопленный опыт делает его важным звеном в команде. Теперь нам нужно хорошо восстановиться, потому что в воскресенье нам предстоит сыграть ещё один тяжёлый матч [против «Сент-Этьена»].