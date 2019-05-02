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Милнер: «Нам будет трудно не пропустить на „Энфилде“»

вчера, 03:57
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал выездное поражение от «Барселоны» (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Думаю, что на этом этапе соревнования результат – это единственно важная вещь. Да, мы создавали моменты и должны были реализовать пару из них, но этого не случилось. Всё же мы можем гордиться тем, как мы играли.

Что касается Месси, вы ожидаете от него подобных вещей.

Нелегко принять этот результат, но мы должны перегруппироваться и извлечь положительные моменты. Посмотрим, что нас ждёт на «Энфилде». На этом стадионе уже случались удивительные вещи.

Когда в первом круге ты играешь на выезде, важно забить хотя бы один гол. Глядя на состав соперника, нам будет тяжело не пропустить на «Энфилде». Мы должны быть осторожными и не оставлять нашу дверь открытой. Это только всё усложнит.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
вчера в 11:39
На Энфилде и Семьлихов пропускал семерочку.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
вчера в 06:45
Ливерпулю обязательно нужно забивать, так что дыры будут , как этой ночью в концовке второго тайма например
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
вчера в 05:31
Уж не пропустите, и так напропускали...
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
вчера в 05:31
Отыграться будет очень сложно.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   249 / 954
вчера в 04:47
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