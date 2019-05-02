Милнер: «Нам будет трудно не пропустить на „Энфилде“»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал выездное поражение от «Барселоны» (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Думаю, что на этом этапе соревнования результат – это единственно важная вещь. Да, мы создавали моменты и должны были реализовать пару из них, но этого не случилось. Всё же мы можем гордиться тем, как мы играли.

Что касается Месси, вы ожидаете от него подобных вещей.

Нелегко принять этот результат, но мы должны перегруппироваться и извлечь положительные моменты. Посмотрим, что нас ждёт на «Энфилде». На этом стадионе уже случались удивительные вещи.

Когда в первом круге ты играешь на выезде, важно забить хотя бы один гол. Глядя на состав соперника, нам будет тяжело не пропустить на «Энфилде». Мы должны быть осторожными и не оставлять нашу дверь открытой. Это только всё усложнит.