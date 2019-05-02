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Альба: «Месси уникален во всех футбольных аспектах»

вчера, 04:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жорди Альба после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отдал должное капитану своей команды Лионелю Месси, отметившемуся дублем.

Каждый в команде знает свою роль, а Месси, в том числе, своими голами и ассистами, сделает вам игру. Он невероятен. Он единственный в своём роде. Мы никогда не найдём другого такого игрока. Лео уникален во всех футбольных аспектах. И, ко всему прочему, он отрабатывает в обороне, что должны делать и все остальные.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Zenit_84
   213 / 954
вчера в 07:48
Так там днари =)
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
вчера в 06:33
Только не в сборной Аргентины
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