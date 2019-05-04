Вейналдум: «После матча с „Барселоной“ зауважал Фирмино еще больше»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум остался под впечатлением от игры Роберто Фирмино в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). Бразильский форвард вышел на поле на 78-й минуте.

После игры я еще больше зауважал Фирмино. Я и раньше его уважал за работу на позиции нападающего, но сейчас увидел еще больше.

Я понимаю, насколько трудно хорошо играть в роли «девятки» «Ливерпуля», особенно в том стиле, который предпочитает команда. Это очень сложно.