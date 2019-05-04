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Вейналдум: «После матча с „Барселоной“ зауважал Фирмино еще больше»

сегодня, 00:35
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум остался под впечатлением от игры Роберто Фирмино в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). Бразильский форвард вышел на поле на 78-й минуте.

После игры я еще больше зауважал Фирмино. Я и раньше его уважал за работу на позиции нападающего, но сейчас увидел еще больше.

Я понимаю, насколько трудно хорошо играть в роли «девятки» «Ливерпуля», особенно в том стиле, который предпочитает команда. Это очень сложно.

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Все комментарии
neomessi
neomessi ответил Zenit_84
   152 / 964
сегодня в 13:27
Нет, максимум 15 мин отыграл.
Brigar
Brigar
   506 / 964
сегодня в 13:10
Странно.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Zenit_84
сегодня в 12:59
Всего-то 22 минуты играл
    This is BarCa
    This is BarCa
    сегодня в 11:02
    Сорян чувак, но дело не в позиции, просто ты против Барсы играл.
    la_masia
    la_masia ответил ЮЗИК
       143 / 964
    сегодня в 09:36
    После того как Фирмино сказали: "Пальцем в глаз или ж...у раз?
    Все знают чем все закончилось и что ответил Фирмино, поэтому его все уважают!!!😃
    Zenit_84
    Zenit_84
       126 / 964
    сегодня в 09:34
    Всего-то 22 минуты играл
    la_masia
    la_masia ответил mihaluch
       143 / 964
    сегодня в 09:34
    А Фирмино не играет в Барсе 😃
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       274 / 964
    сегодня в 09:32
    Это после того как Месся ему зарядил
    mihaluch
    mihaluch
       55 / 964
    сегодня в 09:13
    "Барселона" не "Спартак", посредственных бразильцев в Барсу туда не берут.
    Lagartina Yershov
    Lagartina Yershov
       693 / 964
    сегодня в 06:54
    Ничего не смыслящие в футболе люди.Фирмино играет ложную девятку.его задача в основном в подыгрыше и в том,чтобы защитников уводить,освобождая зоны.А фирмино это делать умеет.3-0 не поаазывает реальной картины той игры,абсолютно равный матч.(не болею не за одних ни за других)
    ДАША Д
    ДАША Д
       115 / 964
    сегодня в 03:34
    За что??? После 0-3 ?
    рус фан
    рус фан
       244 / 964
    сегодня в 03:06
    А я не увидел от игры Фирмино никакого толка, только еще пропустили при нем, не говоря уже про то что центр нап как бы должен голы забивать после выхода.
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