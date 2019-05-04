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Матич: «Де Хеа - один из лучших вратарей в мире»

сегодня, 00:16

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал критику в адрес Давида де Хеа.

Де Хеа - один из лучших вратарей в мире. Люди часто начали говорить о его ошибках. Просто, когда речь идет об ошибках вратарей из небольших клубов, то их обсуждают всего пару дней, но в случае с Де Хеа разговоры могут продолжаться в течение недели. Но Де Хеа по-прежнему один из лучших вратарей в мире. И я рад, что он играет со мной в одной команде.

Ранее о Де Хеа высказался Петер Шмейхель.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   485 / 964
сегодня в 16:31
Может смена обстановки его взбодрит.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   230 / 964
сегодня в 12:49
Не по делу хвалит.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Colchoneros
   415 / 964
сегодня в 11:35
Эт да все бракованые, что дыртуа, что дырка хе, а ща и общак дырень,толька защита спасает его от таких же позоров.
Bavaria_M
Bavaria_M
   415 / 964
сегодня в 11:33
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       271 / 964
    сегодня в 11:26
    Это да, но косячит в последнее время с ужасающей частотой.
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       201 / 964
    сегодня в 09:54
    Кукушка хвалит петуха..
    obana777
    obana777
       247 / 964
    сегодня в 08:57
    Один из...
    NGY
    NGY
       114 / 964
    сегодня в 08:53
    Уже нет.

    Нормальный вратарь такие голы подмышку не пропускает.

    Сейчас в мире только два топ-вратаря:
    1.Тер Штеген
    2. Облак.
    ДСА
    ДСА
       137 / 964
    сегодня в 07:49
    Вратарь как вратарь, только дорогой.
    Colchoneros
    Colchoneros
       292 / 964
    сегодня в 06:49
    Как ни как воспитанник Атлетико!
    ДАША Д
    ДАША Д
       115 / 964
    сегодня в 05:46
    Чем слабее клуб, тем больше шансов проявить себя вратарю.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       257 / 964
    сегодня в 05:44
    Был...
    kotmyshka
    kotmyshka
       112 / 964
    сегодня в 02:33
    хороший вратарь
    mihaluch
    mihaluch
       55 / 964
    сегодня в 01:57
    Сборной России такого не хватает.
    112910315
    112910315
       284 / 964
    сегодня в 00:57
    Навас, Тер Штеген, Облак
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       8 / 964
    сегодня в 00:25
    Спады и ошибки бывают у всех!!!
    Давид - классный вратарь, все будет у него хорошо!!!
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