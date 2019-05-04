Матич: «Де Хеа - один из лучших вратарей в мире»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал критику в адрес Давида де Хеа.

Де Хеа - один из лучших вратарей в мире. Люди часто начали говорить о его ошибках. Просто, когда речь идет об ошибках вратарей из небольших клубов, то их обсуждают всего пару дней, но в случае с Де Хеа разговоры могут продолжаться в течение недели. Но Де Хеа по-прежнему один из лучших вратарей в мире. И я рад, что он играет со мной в одной команде.