Матич: «Де Хеа - один из лучших вратарей в мире»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал критику в адрес Давида де Хеа.
Де Хеа - один из лучших вратарей в мире. Люди часто начали говорить о его ошибках. Просто, когда речь идет об ошибках вратарей из небольших клубов, то их обсуждают всего пару дней, но в случае с Де Хеа разговоры могут продолжаться в течение недели. Но Де Хеа по-прежнему один из лучших вратарей в мире. И я рад, что он играет со мной в одной команде.
Ранее о Де Хеа высказался Петер Шмейхель.
Нормальный вратарь такие голы подмышку не пропускает.
Сейчас в мире только два топ-вратаря:
1.Тер Штеген
2. Облак.
Нормальный вратарь такие голы подмышку не пропускает.
Сейчас в мире только два топ-вратаря:
1.Тер Штеген
2. Облак.
Давид - классный вратарь, все будет у него хорошо!!!
Давид - классный вратарь, все будет у него хорошо!!!