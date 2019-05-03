Бьелса: «Я не говорил, что уйду из „Лидса“, если мы не выйдем в АПЛ»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса в преддверии заключительного матча регулярного сезона с «Ипсвичем» сообщил, что может остаться на своем посту, если команда не пробьется в Премьер-Лигу.
Я никогда не говорил, что уйду, если мы не пробьемся в Премьер-Лигу. Я также с уверенностью не говорил, что останусь.
Просто сказал, что сейчас не время обсуждать эту тему. Будет предложение, а потом по нему будет принято решение.
Для меня эта команда и этот клуб одинаково важны, что в Премьер-Лиге, что в Чемпионшипе или Лиге Один.
Напомним, Бьелса пошел на благородный поступок в матче 45-го тура против «Астон Виллы» - заставил своих игроков пропустить гол, чтобы соблюсти правила фэйр-плей. Теперь «Лидсу» предстоит провести матчи плей-офф за повышение в классе.
АХа-ха)
АХа-ха)
Но...не пойдет.
Но...не пойдет.
Бьелсе всеравно будет лидс в апл или нет, особенно это видно после матча с А Виллой, для меня же Лидс это икона чисто английского футбола, ведь Лидсу нужна АПЛ, как и самой АПЛ нужен Лидс.
PS если к 100 летию Лидс не выйдет в АПЛ, этого не простят болельщики, которые очень долго ждали.
Бьелсе всеравно будет лидс в апл или нет, особенно это видно после матча с А Виллой, для меня же Лидс это икона чисто английского футбола, ведь Лидсу нужна АПЛ, как и самой АПЛ нужен Лидс.
PS если к 100 летию Лидс не выйдет в АПЛ, этого не простят болельщики, которые очень долго ждали.