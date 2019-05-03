Бьелса: «Я не говорил, что уйду из „Лидса“, если мы не выйдем в АПЛ»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса в преддверии заключительного матча регулярного сезона с «Ипсвичем» сообщил, что может остаться на своем посту, если команда не пробьется в Премьер-Лигу.

Я никогда не говорил, что уйду, если мы не пробьемся в Премьер-Лигу. Я также с уверенностью не говорил, что останусь.

Просто сказал, что сейчас не время обсуждать эту тему. Будет предложение, а потом по нему будет принято решение.

Для меня эта команда и этот клуб одинаково важны, что в Премьер-Лиге, что в Чемпионшипе или Лиге Один.