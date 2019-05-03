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Бьелса: «Я не говорил, что уйду из „Лидса“, если мы не выйдем в АПЛ»

вчера, 22:11
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич-:-Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсЗавтра в 14:30 Не начался

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса в преддверии заключительного матча регулярного сезона с «Ипсвичем» сообщил, что может остаться на своем посту, если команда не пробьется в Премьер-Лигу.

Я никогда не говорил, что уйду, если мы не пробьемся в Премьер-Лигу. Я также с уверенностью не говорил, что останусь.

Просто сказал, что сейчас не время обсуждать эту тему. Будет предложение, а потом по нему будет принято решение.

Для меня эта команда и этот клуб одинаково важны, что в Премьер-Лиге, что в Чемпионшипе или Лиге Один.

Напомним, Бьелса пошел на благородный поступок в матче 45-го тура против «Астон Виллы» - заставил своих игроков пропустить гол, чтобы соблюсти правила фэйр-плей. Теперь «Лидсу» предстоит провести матчи плей-офф за повышение в классе.

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Все комментарии
anyway
anyway
   182 / 964
сегодня в 12:51
этот клуб не нужен апл, лучше уж дерби лэмпса выходит...
KaZёL
KaZёL ответил BARCDJIN
   159 / 964
сегодня в 12:08
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил KaZёL
       199 / 964
    сегодня в 11:53
    Поступок конечно был красивый, но за результат спрос, гоу в вышку!
    Скорее ты гундосить перестанешь, но вышку тебе бы я пожелал..


    АХа-ха)
    KaZёL
    KaZёL
       159 / 964
    сегодня в 10:02
    Поступок конечно был красивый, но за результат спрос, гоу в вышку!
    КЭТиК
    КЭТиК
       250 / 964
    сегодня в 06:49
    Благородство дорого обойдется.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       229 / 964
    сегодня в 02:45
    Удачи Лидс Ютд в плей офф. Пора бы уже Going up.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       485 / 964
    сегодня в 02:13
    Выходки Эль Локо терпели пока был результат, но по весне Лидс резко сдулся,. Скорее всего уйти Марсело придётся в независимости от результатов стыков.
    Волгодон № 2
    Волгодон № 2
       875 / 964
    вчера в 23:30
    К нам бы его.
    Но...не пойдет.
    Anton Step
    Anton Step
    вчера в 23:09
    Всегда уважал Марсело Бьелса но затащить должен в Премьер-Лигу
    DXTK
    DXTK
       144 / 964
    вчера в 22:35
    Я сделал непобедимый Лидс в фифе, тот, о котором мечтал О Лири, если Лидс не выйдет в АПЛ, я смогу заменить этого физрука Бьелсу.

    Бьелсе всеравно будет лидс в апл или нет, особенно это видно после матча с А Виллой, для меня же Лидс это икона чисто английского футбола, ведь Лидсу нужна АПЛ, как и самой АПЛ нужен Лидс.

    PS если к 100 летию Лидс не выйдет в АПЛ, этого не простят болельщики, которые очень долго ждали.
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