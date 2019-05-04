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Де Лигт - о матче с «Тоттенхэмом»: «Статус фаворита ощущается иначе»

сегодня, 00:02
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм08.05.2019 в 22:00 Не начался

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт отметил, что давление в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» лишь поможет его команде.

Некоторые считают, что мы уже не можем считаться андердогами в противостоянии с «Тоттенхэмом», хотя так было в случае с «Реалом» и «Ювентусом».

Роль фаворита - это нечто иное. Я это ощущаю и дополнительно сосредоточен. Мы по-прежнему сражаемся за три титула и идем вперед на полных оборотах.

В первом матче «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» на выезде (1:0). 

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Все комментарии
Illuha
Illuha
   791 / 964
сегодня в 14:17
Удачи Аяксу!
Colchoneros
Colchoneros ответил Dirty_Harry
   292 / 964
сегодня в 08:27
Божьи дети сделали эту ЛЧ непредсказуемой, буду рад если этих зазнавшихся балерин из Барселоны обыграют в финале.
Божьи сыновья!
mihaluch
mihaluch
   55 / 964
сегодня в 08:13
"Тоттенхему" только стоит забить и там понесётся.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:35
Божьи дети сделали эту ЛЧ непредсказуемой, буду рад если этих зазнавшихся балерин из Барселоны обыграют в финале.
112910315
112910315
   284 / 964
сегодня в 02:09
Вся борьба ещё впереди во втором матче, ещё ничего не ясно
95-shishani-95
95-shishani-95
   65 / 964
сегодня в 02:08
Буду рад, если эта молодежь сделает требл в этом году!!! Так как в следующем году этого Аякса уже наверное не будет!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 964
сегодня в 00:41
Удачи против Ливерпуля в финале
ДАША Д
ДАША Д
   115 / 964
сегодня в 00:19
Такой шанс выйти в финал!
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