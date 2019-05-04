Де Лигт - о матче с «Тоттенхэмом»: «Статус фаворита ощущается иначе»

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт отметил, что давление в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» лишь поможет его команде.
Некоторые считают, что мы уже не можем считаться андердогами в противостоянии с «Тоттенхэмом», хотя так было в случае с «Реалом» и «Ювентусом».
Роль фаворита - это нечто иное. Я это ощущаю и дополнительно сосредоточен. Мы по-прежнему сражаемся за три титула и идем вперед на полных оборотах.
В первом матче «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» на выезде (1:0).