Де Лигт - о матче с «Тоттенхэмом»: «Статус фаворита ощущается иначе»

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт отметил, что давление в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» лишь поможет его команде.

Некоторые считают, что мы уже не можем считаться андердогами в противостоянии с «Тоттенхэмом», хотя так было в случае с «Реалом» и «Ювентусом».

Роль фаворита - это нечто иное. Я это ощущаю и дополнительно сосредоточен. Мы по-прежнему сражаемся за три титула и идем вперед на полных оборотах.