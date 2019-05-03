Недвед: «Аллегри остается»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что Массимилиано Аллегри будет руководить командой в следующем сезоне.
Аллегри остается. У него есть действующий контракт, он наш тренер. Летом мы обсудим итоги сезона и поговорим с президентом о дальнейшем развитии клуба.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может возглавить Антонио Конте.
Аньели что, сидит в вип-ложе и яйки чешит?!
Неужели он не видит, что нынешний состав, он убогий, так же, как и игра команды.
Если брать из трех команд(Реал, Юве и Ттх), которых Аякс обыграл, то с Юве им наверное было проше всего, поскольку Голландцы просто издевались над игроками Юве, проходя все поле в три касания и создав миллион моментов.
Аньели что, сидит в вип-ложе и яйки чешит?!
Неужели он не видит, что нынешний состав, он убогий, так же, как и игра команды.
Если брать из трех команд(Реал, Юве и Ттх), которых Аякс обыграл, то с Юве им наверное было проше всего, поскольку Голландцы просто издевались над игроками Юве, проходя все поле в три касания и создав миллион моментов.