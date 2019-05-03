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Недвед: «Аллегри остается»

вчера, 23:24

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что Массимилиано Аллегри будет руководить командой в следующем сезоне.

Аллегри остается. У него есть действующий контракт, он наш тренер. Летом мы обсудим итоги сезона и поговорим с президентом о дальнейшем развитии клуба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может возглавить Антонио Конте.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   293 / 964
сегодня в 10:40
Нет смысла уходить.
112910315
112910315 ответил Василий 50
   284 / 964
сегодня в 08:46
Конте не стоит возвращаться - есть пример Зидана.
Какой пример, Зидана возвратили, когда всё проиграли. Пример будет, когда начнётся новый сезон, когда этот сезон закончится. Сейчас идёт подготовка к новому сезону, результаты, которые ничего для команды не значат, не повод судить о тренере, о его успехах или неудачах.
NGY
NGY
   114 / 964
сегодня в 07:18
Просто идиоты что-ли сидят там в руководстве.

Аньели что, сидит в вип-ложе и яйки чешит?!
Неужели он не видит, что нынешний состав, он убогий, так же, как и игра команды.

Если брать из трех команд(Реал, Юве и Ттх), которых Аякс обыграл, то с Юве им наверное было проше всего, поскольку Голландцы просто издевались над игроками Юве, проходя все поле в три касания и создав миллион моментов.
ЮЗИК
ЮЗИК
   274 / 964
сегодня в 07:03
Нет смысла его менять
Василий 50
Василий 50
   317 / 964
сегодня в 05:50
Конте не стоит возвращаться - есть пример Зидана.
КЭТиК
КЭТиК
   250 / 964
сегодня в 05:48
Последний шанс дали взять Лигу Чемпионов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Евгений Макрушин
   20 / 964
сегодня в 00:54
Летом миланско-китайские проекты на рынок выйдут, плюс хотя бы одного из лысого физрука и Галустяна могут уволить и взять тренера взамен
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Великий Князь
   104 / 964
вчера в 23:47
Да не нужно лукавить,выиграют они даже с таким дносоставом чемпионат,т.к. конкуренция,как явление,в Серии А отсутствует....
дурман
дурман
   82 / 964
вчера в 23:44
Он остаётся)))
juvenale
juvenale
   28 / 964
вчера в 23:40
значит не видать лч...ну руководству выгодно оставить ссыкло...берет скудо и не просит усилений
Великий Князь
Великий Князь
   377 / 964
вчера в 23:30
Очень интересно кто придёт в команду. С такими днарями как есть и сериал не выиграть.
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