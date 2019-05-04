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Кононов остался недоволен игрой Глушенкова

сегодня, 16:42

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Уралом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ высказался об игре некоторых своих игроков. 

Мне не показалось, что Гулиев сыграл слабовато. Он преданно относится к своей профессии. У него стиль такой, он играет ответственно в обороне. Может быть, ему чуть-чуть не хватает навыка в атаке, над этим надо работать. Нужно исключать брак в передачах.

Глушенков вышел по позиции и говорить о будущем я бы не хотел. Будущее всегда в настоящем. Давайте жить настоящим. Не могу сказать, что он отыграл так, чтобы это удовлетворяло и его, и меня. На тренировках он очень хорошо работает и получает свое время. У каждого игрока есть перспективы, но им нужно показывать мне работу на тренировках.

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Brigar
Brigar
   506 / 964
сегодня в 17:22
А остальными что доволен?
Наталья Волчок
Наталья Волчок
сегодня в 17:07
Разочаровывают на поле и Зобнин,и Мельгарэхо,и Ломовицкий и Ташаев и Зе Луиш,не знаю,чему их учит на тренировках Кононов,но они словно не профессионалы в футболе,получающие высокую зарплату,а любители,хотя любители играют в своё удовольствие...а,в игре этих футболёров и этого не чувствуется,нет мысли,нет культуры паса,мало движения,открываний и т.д
Denkuz
Denkuz
   555 / 964
сегодня в 16:52
Глушенков будет как Глушаков, со временем.
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