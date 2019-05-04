Кононов остался недоволен игрой Глушенкова

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Уралом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ высказался об игре некоторых своих игроков.

Мне не показалось, что Гулиев сыграл слабовато. Он преданно относится к своей профессии. У него стиль такой, он играет ответственно в обороне. Может быть, ему чуть-чуть не хватает навыка в атаке, над этим надо работать. Нужно исключать брак в передачах.

Глушенков вышел по позиции и говорить о будущем я бы не хотел. Будущее всегда в настоящем. Давайте жить настоящим. Не могу сказать, что он отыграл так, чтобы это удовлетворяло и его, и меня. На тренировках он очень хорошо работает и получает свое время. У каждого игрока есть перспективы, но им нужно показывать мне работу на тренировках.