Ловчев: «„Динамо“, конечно, не подарок, но ЦСКА сейчас сильнее»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ ЦСКА - «Динамо».
ЦСКА выиграет. Армейцы не провалили ни один весенний матч. Да, упустили победу с «Уфой» дома, но это издержки молодости. Сказывается, что в составе много молодых футболистов, которым пока не хватает опыта, чтобы доводить такие матчи до победы. «Динамо», конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более, армейцы играют на своем поле.
А пока :
Помощник Сергея Семака в «Зените» Вильям де Оливейра заявил, что 4 мая его команда может стать чемпионом в самолёте.
Оливейра сравнил ситуацию с 1977 годом, когда английский «Ноттингем Форест» вышел в первый дивизион, но узнал об этом только тогда, когда самолёт приземлился на Майорке.
«Да, это будет аналогичная ситуация. Мы сыграем с «Ахматом» в Грозном и вернёмся в Санкт-Петербург сразу после матча. Мы будем в воздухе, когда матч между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» закончится. Мы можем стать чемпионами в самолёте, но мы узнаем об этом только после посадки. У нас не будет интернета в полёте», — сказал Оливейра в интервью Futbol Bajo Cero
А пока :
Помощник Сергея Семака в «Зените» Вильям де Оливейра заявил, что 4 мая его команда может стать чемпионом в самолёте.
Оливейра сравнил ситуацию с 1977 годом, когда английский «Ноттингем Форест» вышел в первый дивизион, но узнал об этом только тогда, когда самолёт приземлился на Майорке.
«Да, это будет аналогичная ситуация. Мы сыграем с «Ахматом» в Грозном и вернёмся в Санкт-Петербург сразу после матча. Мы будем в воздухе, когда матч между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» закончится. Мы можем стать чемпионами в самолёте, но мы узнаем об этом только после посадки. У нас не будет интернета в полёте», — сказал Оливейра в интервью Futbol Bajo Cero
Вот это поворот))
Вот это поворот))
Вперёд к ПОБЕДЕ Любимый фк " ЦСКА " !!!
Вперёд к ПОБЕДЕ Любимый фк " ЦСКА " !!!