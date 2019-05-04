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Ловчев: «„Динамо“, конечно, не подарок, но ЦСКА сейчас сильнее»

сегодня, 10:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ ЦСКА - «Динамо». 

ЦСКА выиграет. Армейцы не провалили ни один весенний матч. Да, упустили победу с «Уфой» дома, но это издержки молодости. Сказывается, что в составе много молодых футболистов, которым пока не хватает опыта, чтобы доводить такие матчи до победы. «Динамо», конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более, армейцы играют на своем поле.

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Все комментарии
drug01
drug01
   147 / 964
сегодня в 16:52
Игра покажет кто лучше!
Заполярный
Заполярный
   261 / 964
сегодня в 16:14
ДИНАМО ТОЛЬКО ПОБЕДЫ ИЛИ МАЯЧИТ ФНЛ. КОНЕЙ НАДО ВЫНОСИТЬ
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
сегодня в 13:58
Будущее молодежи ЦСКА впереди .
А пока :

Помощник Сергея Семака в «Зените» Вильям де Оливейра заявил, что 4 мая его команда может стать чемпионом в самолёте.
Оливейра сравнил ситуацию с 1977 годом, когда английский «Ноттингем Форест» вышел в первый дивизион, но узнал об этом только тогда, когда самолёт приземлился на Майорке.
«Да, это будет аналогичная ситуация. Мы сыграем с «Ахматом» в Грозном и вернёмся в Санкт-Петербург сразу после матча. Мы будем в воздухе, когда матч между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» закончится. Мы можем стать чемпионами в самолёте, но мы узнаем об этом только после посадки. У нас не будет интернета в полёте», — сказал Оливейра в интервью Futbol Bajo Cero
kasyak7
kasyak7
   527 / 964
сегодня в 13:52
наверное ничейка
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   38 / 964
сегодня в 13:45
Удачи ЦСКА.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   196 / 964
сегодня в 12:47
Хорошей игры командам!
nikoladolgov
nikoladolgov
   291 / 964
сегодня в 11:45
Какая разница где играть , один хрен в одном городе.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   290 / 964
сегодня в 11:40
Посмотрим как ЦСКА будет играть без Влашича, ведь в следующем сезоне скорее всего его уже не будет в ЦСКА. Кто будет играть на позиции АПЗ? Предположу, что в отсутствие Дзагоева это будет Обляков (куда уж без него) либо Ахметов.
ДСА
ДСА
   137 / 964
сегодня в 11:35
Динамо отступать некуда.
cska plus
cska plus
   23 / 964
сегодня в 11:25
Жеке лучше про спартак диферамбы петь.
Absinthe3
Absinthe3
   90 / 964
сегодня в 11:20
    kastites
    kastites
       97 / 964
    сегодня в 11:09
    Динамо сейчас и Спартака посильнее
    LOpp
    LOpp ответил Великий ЦСКА Москва
       17 / 964
    сегодня в 11:04
    Кони жалуются на Карасёва.
    Вот это поворот))
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       201 / 964
    сегодня в 11:02
      Illuha
      Illuha
         791 / 964
      сегодня в 10:48
      Открыл Америку спартаковский эксперт.
      Великий ЦСКА Москва
      Великий ЦСКА Москва
         194 / 964
      сегодня в 10:45
      Тяжело придется нашим с Динамо, опять придется играть против 12 человек Динамо, во главе с Карасевым.
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         69 / 964
      сегодня в 10:41
      Уважаемый и седовласый Ловчев забыл о том, что в футболе далеко не всегда побеждает тот кто сильнее. Оренбург сильнее ЦСКА? Игра с Рубином это показала. Никто не отменял "судейские ошибки", травмы, удаления. Утверждать, что победит тот кто сильнее может человек, далёкий от футбола. Поскольку Ловчев вроде не далёк от футбола, значит просто ангажирован
      mangoх12
      mangoх12
         30 / 964
      сегодня в 10:41
      То что судейский беспредел Егорова работает против ЦСКА , уже не новость - Гинер не платит как Федун, сегодня ждем адекватного судейства
      ermak6848
      ermak6848
         155 / 964
      сегодня в 10:38
      Евгений Ловчев здесь Прав.
      Вперёд к ПОБЕДЕ Любимый фк " ЦСКА " !!!
      ermak6848
      ermak6848 ответил EAGuar As
         155 / 964
      сегодня в 10:37
      Ничья пусть будет .
      ЦСКА -ВПЕРЁД!!!
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         196 / 964
      сегодня в 10:31
      Динамо ничего не светит.
      EAGuar As
      EAGuar As
         47 / 964
      сегодня в 10:30
      Ничья пусть будет .
      oFANATo
      oFANATo
         142 / 964
      сегодня в 10:29
      С одной стороны Ловчев прав, а с другой в соц. сетях Динамо уже обрадовалось, что судить будет Карасев.
      1asss
      1asss
         571 / 964
      сегодня в 10:28
      ЦСКА вперед к ЛЧ!!!
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