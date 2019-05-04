Ловчев: «„Динамо“, конечно, не подарок, но ЦСКА сейчас сильнее»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ ЦСКА - «Динамо».

ЦСКА выиграет. Армейцы не провалили ни один весенний матч. Да, упустили победу с «Уфой» дома, но это издержки молодости. Сказывается, что в составе много молодых футболистов, которым пока не хватает опыта, чтобы доводить такие матчи до победы. «Динамо», конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более, армейцы играют на своем поле.