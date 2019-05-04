Парфёнов: «Не хватило концовки — это то, за счёт чего выиграл „Спартак“»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение в домашнем матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

Мне кажется, игра была интересная с обеих сторон. Обе команды играли в атаку, и у нас было достаточно много моментов. «Спартак» использовал, а мы — нет. Наверное, мы ни с кем из соперников столько моментов не создавали. Были хорошие моменты, хорошие комбинации. Не хватило концовки — это то, за счёт чего выиграл «Спартак».

Повышенная агрессия в атаке во втором тайме? Просили это сделать и использовать пространство. Были хорошие взаимодействия в средней зоне, хорошие выходы в атаку. Но не всегда на острие хватало нападающего. Ради чего ты создаёшь эти моменты? Чтобы забить гол. Этого нам сегодня и не хватило.