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Парфёнов: «Не хватило концовки — это то, за счёт чего выиграл „Спартак“»

сегодня, 16:37
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение в домашнем матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

Мне кажется, игра была интересная с обеих сторон. Обе команды играли в атаку, и у нас было достаточно много моментов. «Спартак» использовал, а мы — нет. Наверное, мы ни с кем из соперников столько моментов не создавали. Были хорошие моменты, хорошие комбинации. Не хватило концовки — это то, за счёт чего выиграл «Спартак».

Повышенная агрессия в атаке во втором тайме? Просили это сделать и использовать пространство. Были хорошие взаимодействия в средней зоне, хорошие выходы в атаку. Но не всегда на острие хватало нападающего. Ради чего ты создаёшь эти моменты? Чтобы забить гол. Этого нам сегодня и не хватило.

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Все комментарии
wingback
wingback
   307 / 964
сегодня в 17:24
    oncha
    oncha
       645 / 964
    сегодня в 17:00
    Огорчил Урал всю страну.
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