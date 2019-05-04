Кононов: «Мы победили благодаря организации и игре вратаря»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

В первую очередь доволен внутренней организацией каждого из игроков, потому что без этого не будет общекомандной организации. Доволен командной игрой, которая, по сути, и принесла результат. Все строго играли на своих позициях.



Думаю, игра была достаточно интересной. «Урал» атаковал, мы атаковали, были моменты у обеих команд. Мы победили благодаря организации, самоотдаче и очень хорошей игре вратаря.



Напоминает ли себя двухлетней давности Фернандо? Возможно, посмотрим. Он очень хорошо отыграл два матча, забил два гола. Сегодня — очень важный гол. Надеемся, он и дальше будет прогрессировать.