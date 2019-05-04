ГлавнаяНовости

Кононов: «Мы победили благодаря организации и игре вратаря»

сегодня, 16:31

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов  в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

В первую очередь доволен внутренней организацией каждого из игроков, потому что без этого не будет общекомандной организации. Доволен командной игрой, которая, по сути, и принесла результат. Все строго играли на своих позициях. 

Думаю, игра была достаточно интересной. «Урал» атаковал, мы атаковали, были моменты у обеих команд. Мы победили благодаря организации, самоотдаче и очень хорошей игре вратаря. 

Напоминает ли себя двухлетней давности Фернандо? Возможно, посмотрим. Он очень хорошо отыграл два матча, забил два гола. Сегодня — очень важный гол. Надеемся, он и дальше будет прогрессировать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Урала»: «„Спартаку“ повезло больше, но везет сильнейшим»
Сегодня, 17:25 Комментарии0
Фернандо: «„Спартак“ постарается сделать всё, чтобы попасть в Лигу Европы»
Сегодня, 17:09 Комментарии4
Червиченко: «Видимо, в этом месяце зарплата у Кононова будет»
Сегодня, 16:52 Комментарии9
Рейнгольд: «В этом году „Спартак“ завалил все, что можно»
Сегодня, 16:48 Комментарии12
Кононов остался недоволен игрой Глушенкова
Сегодня, 16:42 Комментарии3
Кононов: «Давление и критика в „Спартаке“ будет всегда»
Сегодня, 16:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   382 / 964
сегодня в 17:24
АНАЛИТИК от БОГА...

Я болею за Спартак.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   230 / 964
сегодня в 16:56
Физрук смешит народ.
ДАША Д
ДАША Д
   115 / 964
сегодня в 16:54
Когда-то должно было повезти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 964
сегодня в 16:40
Все эти речи после побед на Енисеем и Уралом - вызывают улыбку....)))
makkie
makkie
   10 / 964
сегодня в 16:33
Да ладно?
А по-моему, атаки вообще не было: Зе, Орех, Ломовицкий - отсутствовали, такое ощущение.
Фернандо хоть и забил, но тоже выпадает.
А вот Ташаев обострил игру.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100