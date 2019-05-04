Ловчев: «Думаю, „Локо“ выиграет в Туле»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Арсенал» - «Локомотив».

Думаю, «Локо» выиграет в Туле. Весной «Локомотив» пока не проигрывает. При этом пропустил всего два мяча. Хотя «Локо» много не забивает. Но свой гол он забьет и потом его сохранит. Это ведь не «Спартак», с обороной у команды порядок.

«Арсенал» любит играть на контратаках, но «Локомотив» этого тулякам не позволит. Сёмин будет играть от обороны и ловить соперника на контратаках. Думаю, «Локо» выиграет 1:0.