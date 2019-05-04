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Ловчев: «Думаю, „Локо“ выиграет в Туле»

сегодня, 10:52
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Арсенал» - «Локомотив».

Думаю, «Локо» выиграет в Туле. Весной «Локомотив» пока не проигрывает. При этом пропустил всего два мяча. Хотя «Локо» много не забивает. Но свой гол он забьет и потом его сохранит. Это ведь не «Спартак», с обороной у команды порядок.

«Арсенал» любит играть на контратаках, но «Локомотив» этого тулякам не позволит. Сёмин будет играть от обороны и ловить соперника на контратаках. Думаю, «Локо» выиграет 1:0.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   343 / 964
сегодня в 13:53
Удачи Арсеналу!
Parovoznic
Parovoznic ответил амурец
   40 / 964
сегодня в 13:24
при всём уважении ЦСКА играет не лучше
Да не только ЦСКА. Никто не играет лучше Локомотива, кроме Зенита.
Разве что Краснодар показывает зрелище с шашками на голо. Но "зрелище" - не значит лучше, чем Локомотив, прагматизма им явно не хватает.
Про ЦСКА и Спартак ваще молчу: одни - строятся, другие - сыпятся...
амурец
амурец ответил AmIIIeR89
   80 / 964
сегодня в 13:16
при всём уважении ЦСКА играет не лучше
Evilhuman
Evilhuman
   24 / 964
сегодня в 13:01
Много ловчева на соккере, а ему ещё весь вечер переобуваться после таких предсказаний
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 964
сегодня в 12:55
Я думаю будет ничья.
Байкал-38
Байкал-38 ответил AmIIIeR89
   27 / 964
сегодня в 12:33
Локо показывает самую невыразительную игру в первой восьмерке, как минимум, и тем не менее, умудряются идти на 2 месте с отрывом. Как это у них получается?
Ну ты это не подумав написал или просто хотел как то Локо задеть!
Значит ты считаешь, что тот же Спартак феерит или Ростов, который одну игру с тем же "мёртвым" Спартаком сыграл норм, а потом все игры провалил. Краснодар это тень того, что было до перерыва. А может ЦСКА проигрывая дома Оренбургу и теряя очки дома с Уфой?
Арсенал и Оренбург могут выдать как фееричную игру, так и откровенно невразумительную.
Да на этом фоне выделяется Зенит, он поймал кураж в последних играх, а с приходом новичков заиграл новыми красками.
Локо же играет более прагматично и добивается результата.
Ни в коем случае не хочу обидеть перечисленные клубы, но ты сам натолкнул на такой ответ.
По матчу скажу, что Арсенал хорошая команда, но Локо не даст им разыграться как в матче со Спартаком. Локо более организованная команда. Счёт загадывать не буду, дело не благородное, но буду надеяться на победу.
beefs
beefs ответил AmIIIeR89
   232 / 964
сегодня в 12:08
Локо показывает самую невыразительную игру в первой восьмерке, как минимум, и тем не менее, умудряются идти на 2 месте с отрывом. Как это у них получается?
А судьи зачем?
Leningrad 84
Leningrad 84
   59 / 964
сегодня в 12:07
"Думать" - оно, конечно, всегда полезно, но думы Серафимовича на результат данного матча вряд ли серьезно повлияют...
Ставлю на результативную ничью.
Abverin
Abverin
   221 / 964
сегодня в 11:42
Весной и Арсенал не проигрывает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 964
сегодня в 11:39
Ему Сухина что то рассказал..)))
А Серафимыч нам тут ясновидящего включил...))

И что значат слова "Это ведь не «Спартак», с обороной у команды порядок."...???
Локо в сезоне пропускает больше Ростова и Динамо...можно подумать прям в 2 раза меньше Спартака пропустил..))))
Denkuz
Denkuz
   555 / 964
сегодня в 11:39
Арсеналу только победы!
Nikola45
Nikola45
   15 / 964
сегодня в 11:36
Женя тот еще предсказатель )) Помнится говорил что Тарасята весной всех догонят и перегонят )) А когда взяли зимний кубок Канделаки заранее повесил на них золотые медальки ))
Подыскивал место для кубка в музее бесславия ))
ДАША Д
ДАША Д
   115 / 964
сегодня в 11:34
Дело попахивает ничьей
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
сегодня в 11:30
Оливейра сравнил ситуацию с 1977 годом, когда английский «Ноттингем Форест» вышел в первый дивизион, но узнал об этом только тогда, когда самолёт приземлился на Майорке.
«Да, это будет аналогичная ситуация. Мы сыграем с «Ахматом» в Грозном и вернёмся в Санкт-Петербург сразу после матча. Мы будем в воздухе, когда матч между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» закончится. Мы можем стать чемпионами в самолёте, но мы узнаем об этом только после посадки. У нас не будет интернета в полёте», — сказал Оливейра в интервью Futbol Bajo Cero
Parovoznic
Parovoznic ответил AmIIIeR89
   40 / 964
сегодня в 11:24
Локо показывает самую невыразительную игру в первой восьмерке, как минимум, и тем не менее, умудряются идти на 2 месте с отрывом. Как это у них получается?
Замени "невыразительную" на "прагматичную", и получишь ответ.
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
сегодня в 11:12
Победы Арсеналу .
STVA 1
STVA 1
   45 / 964
сегодня в 11:10
Жени сегодня слишком много .
kastites
kastites
   97 / 964
сегодня в 11:10
Тула , победит
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   129 / 964
сегодня в 11:09
Локо показывает самую невыразительную игру в первой восьмерке, как минимум, и тем не менее, умудряются идти на 2 месте с отрывом. Как это у них получается?
serh62
serh62
   68 / 964
сегодня в 11:05
с каких это пор ловчев стал думать?
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   201 / 964
сегодня в 11:03
Пряники пустят паровоз под откос
Ваня лучший
Ваня лучший
   69 / 964
сегодня в 11:01
Хряки тоже так думали. А оно вон как обернулось.
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