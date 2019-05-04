Ловчев: «Думаю, „Локо“ выиграет в Туле»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Арсенал» - «Локомотив».
Думаю, «Локо» выиграет в Туле. Весной «Локомотив» пока не проигрывает. При этом пропустил всего два мяча. Хотя «Локо» много не забивает. Но свой гол он забьет и потом его сохранит. Это ведь не «Спартак», с обороной у команды порядок.
«Арсенал» любит играть на контратаках, но «Локомотив» этого тулякам не позволит. Сёмин будет играть от обороны и ловить соперника на контратаках. Думаю, «Локо» выиграет 1:0.
Разве что Краснодар показывает зрелище с шашками на голо. Но "зрелище" - не значит лучше, чем Локомотив, прагматизма им явно не хватает.
Про ЦСКА и Спартак ваще молчу: одни - строятся, другие - сыпятся...
Разве что Краснодар показывает зрелище с шашками на голо. Но "зрелище" - не значит лучше, чем Локомотив, прагматизма им явно не хватает.
Про ЦСКА и Спартак ваще молчу: одни - строятся, другие - сыпятся...
Значит ты считаешь, что тот же Спартак феерит или Ростов, который одну игру с тем же "мёртвым" Спартаком сыграл норм, а потом все игры провалил. Краснодар это тень того, что было до перерыва. А может ЦСКА проигрывая дома Оренбургу и теряя очки дома с Уфой?
Арсенал и Оренбург могут выдать как фееричную игру, так и откровенно невразумительную.
Да на этом фоне выделяется Зенит, он поймал кураж в последних играх, а с приходом новичков заиграл новыми красками.
Локо же играет более прагматично и добивается результата.
Ни в коем случае не хочу обидеть перечисленные клубы, но ты сам натолкнул на такой ответ.
По матчу скажу, что Арсенал хорошая команда, но Локо не даст им разыграться как в матче со Спартаком. Локо более организованная команда. Счёт загадывать не буду, дело не благородное, но буду надеяться на победу.
Значит ты считаешь, что тот же Спартак феерит или Ростов, который одну игру с тем же "мёртвым" Спартаком сыграл норм, а потом все игры провалил. Краснодар это тень того, что было до перерыва. А может ЦСКА проигрывая дома Оренбургу и теряя очки дома с Уфой?
Арсенал и Оренбург могут выдать как фееричную игру, так и откровенно невразумительную.
Да на этом фоне выделяется Зенит, он поймал кураж в последних играх, а с приходом новичков заиграл новыми красками.
Локо же играет более прагматично и добивается результата.
Ни в коем случае не хочу обидеть перечисленные клубы, но ты сам натолкнул на такой ответ.
По матчу скажу, что Арсенал хорошая команда, но Локо не даст им разыграться как в матче со Спартаком. Локо более организованная команда. Счёт загадывать не буду, дело не благородное, но буду надеяться на победу.
Ставлю на результативную ничью.
Ставлю на результативную ничью.
А Серафимыч нам тут ясновидящего включил...))
И что значат слова "Это ведь не «Спартак», с обороной у команды порядок."...???
Локо в сезоне пропускает больше Ростова и Динамо...можно подумать прям в 2 раза меньше Спартака пропустил..))))
А Серафимыч нам тут ясновидящего включил...))
И что значат слова "Это ведь не «Спартак», с обороной у команды порядок."...???
Локо в сезоне пропускает больше Ростова и Динамо...можно подумать прям в 2 раза меньше Спартака пропустил..))))
Подыскивал место для кубка в музее бесславия ))
Подыскивал место для кубка в музее бесславия ))
«Да, это будет аналогичная ситуация. Мы сыграем с «Ахматом» в Грозном и вернёмся в Санкт-Петербург сразу после матча. Мы будем в воздухе, когда матч между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» закончится. Мы можем стать чемпионами в самолёте, но мы узнаем об этом только после посадки. У нас не будет интернета в полёте», — сказал Оливейра в интервью Futbol Bajo Cero
«Да, это будет аналогичная ситуация. Мы сыграем с «Ахматом» в Грозном и вернёмся в Санкт-Петербург сразу после матча. Мы будем в воздухе, когда матч между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» закончится. Мы можем стать чемпионами в самолёте, но мы узнаем об этом только после посадки. У нас не будет интернета в полёте», — сказал Оливейра в интервью Futbol Bajo Cero