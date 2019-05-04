Ловчев: «Не думаю, что „Спартак“ вдруг улучшит игру»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ «Урал» - «Спартак».
«Спартак» не побеждал в последних четырех матчах, лишь раз сыграл вничью. Не думаю, что «Спартак» вдруг улучшит игру. Защита - та же, играющая с серьезными ошибками, в нападении что-то создают, но с реализацией беда. Однако может сработать закон казино: если все время ставить на красное, когда-то выпадет выигрыш. «Спартаку» пора прервать неудачную серию. Это единственная причина, из-за которой «Спартак» может выиграть в Екатеринбурге.
Какое отношение имеют игры КР или прошлогодние конкретно к этой игре?
Какое отношение имеют игры КР или прошлогодние конкретно к этой игре?
Не вынесла душа поэта
Не вынесла душа поэта
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А Ловчев чемпионат не смотрит? Или игра с Енисеем не в счёт?
Ыксперды, ёпть...
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А Ловчев чемпионат не смотрит? Или игра с Енисеем не в счёт?
Ыксперды, ёпть...
Или вы ОПТИМИСТ? ))
Или вы ОПТИМИСТ? ))
Рассказал бы открытым текстом ))
Рассказал бы открытым текстом ))
Да и Кононов никакого отношения не имеет к 3-м неудачам из 4-х о которых говорит Серафимыч...
Да и Кононов никакого отношения не имеет к 3-м неудачам из 4-х о которых говорит Серафимыч...
ДО - возносить Спартак до небес
ПОСЛЕ - опускать Спартак на самое дно
ДО - возносить Спартак до небес
ПОСЛЕ - опускать Спартак на самое дно
В начале сезона сливали Карреру
В середине, маялись ерундой под новым руководством
Сейчас знают что будет чистка
Изделие №8 опять настраивает команду на проигрышь
Впрочем как и по ходу сезона
Какой им тайный смысл играть
Если бабло и так капает
В конце сезона и так продадут
Да еще и неустойку получат
Это 77 а не команда надо сливать почти всех и заново строить команду
В начале сезона сливали Карреру
В середине, маялись ерундой под новым руководством
Сейчас знают что будет чистка
Изделие №8 опять настраивает команду на проигрышь
Впрочем как и по ходу сезона
Какой им тайный смысл играть
Если бабло и так капает
В конце сезона и так продадут
Да еще и неустойку получат
Это 77 а не команда надо сливать почти всех и заново строить команду
Удачно сыграют оставшиеся матчи...попадут в квалификацию ЛЕ...откуда попадут в групповой этап....прикупят 3-4-х игроков...исчезнут разногласия между командой и болельщиками....выйдут в плейофф ЛЕ...и будут биться за золото чемпионата в следующем сезоне......
Вот как то так....
Удачно сыграют оставшиеся матчи...попадут в квалификацию ЛЕ...откуда попадут в групповой этап....прикупят 3-4-х игроков...исчезнут разногласия между командой и болельщиками....выйдут в плейофф ЛЕ...и будут биться за золото чемпионата в следующем сезоне......
Вот как то так....