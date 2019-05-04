Ловчев: «Не думаю, что „Спартак“ вдруг улучшит игру»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ «Урал» - «Спартак».

«Спартак» не побеждал в последних четырех матчах, лишь раз сыграл вничью. Не думаю, что «Спартак» вдруг улучшит игру. Защита - та же, играющая с серьезными ошибками, в нападении что-то создают, но с реализацией беда. Однако может сработать закон казино: если все время ставить на красное, когда-то выпадет выигрыш. «Спартаку» пора прервать неудачную серию. Это единственная причина, из-за которой «Спартак» может выиграть в Екатеринбурге.