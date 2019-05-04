ГлавнаяНовости

Ловчев: «Не думаю, что „Спартак“ вдруг улучшит игру»

сегодня, 09:48

Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ «Урал» - «Спартак».

«Спартак» не побеждал в последних четырех матчах, лишь раз сыграл вничью. Не думаю, что «Спартак» вдруг улучшит игру. Защита - та же, играющая с серьезными ошибками, в нападении что-то создают, но с реализацией беда. Однако может сработать закон казино: если все время ставить на красное, когда-то выпадет выигрыш. «Спартаку» пора прервать неудачную серию. Это единственная причина, из-за которой «Спартак» может выиграть в Екатеринбурге.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Урала»: «„Спартаку“ повезло больше, но везет сильнейшим»
Сегодня, 17:25 Комментарии0
Фернандо: «„Спартак“ постарается сделать всё, чтобы попасть в Лигу Европы»
Сегодня, 17:09 Комментарии4
Червиченко: «Видимо, в этом месяце зарплата у Кононова будет»
Сегодня, 16:52 Комментарии9
Рейнгольд: «В этом году „Спартак“ завалил все, что можно»
Сегодня, 16:48 Комментарии12
Кононов остался недоволен игрой Глушенкова
Сегодня, 16:42 Комментарии3
Кононов: «Давление и критика в „Спартаке“ будет всегда»
Сегодня, 16:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
poodle
poodle
   225 / 964
сегодня в 15:33
спартаку нужно занимать 7-мую строчку,чтоб не дай бог в еврокубках не позорить Россию!
Denkuz
Denkuz
   555 / 964
сегодня в 14:49
Даже Ловчев не уверен в пупсиках.
Parovoznic
Parovoznic ответил Jeck Denielse
   40 / 964
сегодня в 13:16
Он про 4 последние игры с Уралом...а не со всеми
Эвона как...
Какое отношение имеют игры КР или прошлогодние конкретно к этой игре?
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
сегодня в 13:08
Странный прогноз?!? Это надо всем болельщикам Спартака бежать в казино и ставить на красное??? Иначе никак ???
Evilhuman
Evilhuman
   24 / 964
сегодня в 13:05
Женя ты не прав ,отличные результаты показывает спартак,шансы занять достойное для них шестое место растут
Parovoznic
Parovoznic ответил Брулин
   40 / 964
сегодня в 13:05
А тем временем Назаров заблокировал инсту Не вынесла душа поэта
А я-то на него только-только успел подписаться!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Parovoznic
   7 / 964
сегодня в 12:14
«Спартак» не побеждал в последних четырех матчах, лишь раз сыграл вничью. - - - - - - - - - - - - - А Ловчев чемпионат не смотрит? Или игра с Енисеем не в счёт? Ыксперды, ёпть...
Он про 4 последние игры с Уралом...а не со всеми
Брулин
Брулин
   32 / 964
сегодня в 11:55
А тем временем Назаров заблокировал инсту
Не вынесла душа поэта
Parovoznic
Parovoznic
   40 / 964
сегодня в 11:53
«Спартак» не побеждал в последних четырех матчах, лишь раз сыграл вничью.
- - - - - - - - - - - - -

А Ловчев чемпионат не смотрит? Или игра с Енисеем не в счёт?
Ыксперды, ёпть...
Parovoznic
Parovoznic ответил Великий ЦСКА Москва
   40 / 964
сегодня в 11:51
Раньше 2022 года результата ждать не приходится. Федун обещал на юбилей клуба титул, ну как на юбилей Симоняна.
Поправлю: не раньше 2033 года. О проклятьи Спартака слышал? Работает ведь!
Parovoznic
Parovoznic ответил Jeck Denielse
   40 / 964
сегодня в 11:49
А я думаю... Удачно сыграют оставшиеся матчи...попадут в квалификацию ЛЕ...откуда попадут в групповой этап....прикупят 3-4-х игроков...исчезнут разногласия между командой и болельщиками....выйдут в плейофф ЛЕ...и будут биться за золото чемпионата в следующем сезоне...... Вот как то так....
Ты щас про Урал или про Спартак?)
Comentarios
Comentarios
   138 / 964
сегодня в 11:42
А Ловчев точно за Спартак ...?
Nikola45
Nikola45 ответил Jeck Denielse
   15 / 964
сегодня в 11:40
А я думаю... Удачно сыграют оставшиеся матчи...попадут в квалификацию ЛЕ...откуда попадут в групповой этап....прикупят 3-4-х игроков...исчезнут разногласия между командой и болельщиками....выйдут в плейофф ЛЕ...и будут биться за золото чемпионата в следующем сезоне...... Вот как то так....
Это не о Тарасятнике надеюсь? ))
Или вы ОПТИМИСТ? ))
Nikola45
Nikola45
   15 / 964
сегодня в 11:38
Денег еще не скопили! )) Ой что то знает Женька! ))
Рассказал бы открытым текстом ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 964
сегодня в 11:13
Не люблю пессимистов.....

Да и Кононов никакого отношения не имеет к 3-м неудачам из 4-х о которых говорит Серафимыч...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 964
сегодня в 11:08
Иванов в любом случае игру уже продал, тут ждём псевдо-камбек "Спартака" за нефтедоллары, а реальные результаты в других играх.
Байкал-38.
Байкал-38.
   105 / 964
сегодня в 10:44
Принцип любого спартача
ДО - возносить Спартак до небес
ПОСЛЕ - опускать Спартак на самое дно
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   194 / 964
сегодня в 10:43
Раньше 2022 года результата ждать не приходится. Федун обещал на юбилей клуба титул, ну как на юбилей Симоняна.
Egorium
Egorium
   343 / 964
сегодня в 10:37
Улучшать нужно было раньше.
1asss
1asss ответил Jeck Denielse
   571 / 964
сегодня в 10:35
А я думаю... Удачно сыграют оставшиеся матчи...попадут в квалификацию ЛЕ...откуда попадут в групповой этап....прикупят 3-4-х игроков...исчезнут разногласия между командой и болельщиками....выйдут в плейофф ЛЕ...и будут биться за золото чемпионата в следующем сезоне...... Вот как то так....
согласен с тобой, чем сильнее команды рпл, тем интереснее смотреть игры, жду очной игры и победы нашим жеребятам
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 964
сегодня в 10:35
при чем тут игра,Семак без игры очки берет
1asss
1asss
   571 / 964
сегодня в 10:32
нам нужен сильный соперник, что толку от аутсайдера?
Abverin
Abverin
   221 / 964
сегодня в 10:30
Заранее стыдно за спартак.
1 команда
1 команда
   185 / 964
сегодня в 10:26
Сегодня свинину будут жарить.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   472 / 964
сегодня в 10:26
Если судьи не помогут, то пупсикам ловить нечего!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   53 / 964
сегодня в 10:25
Урал зол после Уфы. Не завидую пятачкам).
МКС
МКС
   213 / 964
сегодня в 10:19
Они не будут играть

В начале сезона сливали Карреру

В середине, маялись ерундой под новым руководством

Сейчас знают что будет чистка

Изделие №8 опять настраивает команду на проигрышь

Впрочем как и по ходу сезона

Какой им тайный смысл играть

Если бабло и так капает

В конце сезона и так продадут

Да еще и неустойку получат

Это 77 а не команда надо сливать почти всех и заново строить команду
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 964
сегодня в 10:14
А я думаю...
Удачно сыграют оставшиеся матчи...попадут в квалификацию ЛЕ...откуда попадут в групповой этап....прикупят 3-4-х игроков...исчезнут разногласия между командой и болельщиками....выйдут в плейофф ЛЕ...и будут биться за золото чемпионата в следующем сезоне......

Вот как то так....
sihafazatron
sihafazatron
   74 / 964
сегодня в 09:58
Вся надежда на судей, других вариантов нет
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   201 / 964
сегодня в 09:56
Кононов привет клуб к успеху, но этим клубом будет не Спартак.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100