МЮ готов обменять Погба на Варана или Крооса

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Поля Погба в «Реал». Манкунианцы готовы обменять Погба на Рафаэля Варана или Тони Крооса. Предположительно, с доплатой со стороны мадридцев.
Ранее сообщалось, что Погба попросил руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в «Реал».
и правого сухожилия Варана.
Устрой землетряску мозгу своему фраер).
и правого сухожилия Варана.
Устрой землетряску мозгу своему фраер).
Разве что на Бейла в таком раскладе...без всяких там тёрок ептваюмадрээ).
Разве что на Бейла в таком раскладе...без всяких там тёрок ептваюмадрээ).
Я бы и без доплаты не поменял, на месте Реала!!! С Кроосом поговорил бы, если он будет норм играть в Реале, оставил бы его, если нет, то поменял бы, но никакой доплаты
Так же и с Вараном
Реалу своих лентяев хватает: Кроос, Иско, Модрич, Себальос, Асенсио, Марсело и т.д.
Пусть лучше мотивируют их, своих- наигранных
Я бы и без доплаты не поменял, на месте Реала!!! С Кроосом поговорил бы, если он будет норм играть в Реале, оставил бы его, если нет, то поменял бы, но никакой доплаты
Так же и с Вараном
Реалу своих лентяев хватает: Кроос, Иско, Модрич, Себальос, Асенсио, Марсело и т.д.
Пусть лучше мотивируют их, своих- наигранных