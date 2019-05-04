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МЮ готов обменять Погба на Варана или Крооса

вчера, 20:47

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Поля Погба в «Реал». Манкунианцы готовы обменять Погба на Рафаэля Варана или Тони Крооса. Предположительно, с доплатой со стороны мадридцев.

Ранее сообщалось, что Погба попросил руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в «Реал».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   548 / 1014
сегодня в 08:40
Погба нужно уходить из МЮ. МЮ нужно избавляться от Погба. Все будут только в выигрыше, а каким конкретно образом не суть.
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
сегодня в 00:28
В реале ему самое место, и еще неймара туда. Один будет тренеров менять, а другой болельщиков бить, для королевского клуба самые те игроки.
амурец
амурец
   89 / 1014
сегодня в 00:17
ни фига у МЮ аппетиты, да ещё и с доплатой, точно головой там заболели
ZaZizu
ZaZizu
   581 / 1014
вчера в 23:47
Какой Кроос,окститест люди,ему до Тони как до китая раком....кстати там доя ено понтов оптимальный вариант!
рус фан
рус фан
   243 / 1014
вчера в 23:47
Погба можно поменять на Крооса + доплатить еще млн так 70 фунтов на мой взгляд, немец не показывает той игры что от него ждут и цифры скажем прямо очень средние, в обороне (хотя он восьмерка) плохо отрабатывает, по Варану считаю пока рано решение принимать, ему всего 25 лет он еще может спрогрессировать.
cevin cigan
cevin cigan
   252 / 1014
вчера в 23:14
отпустите погбуна,на этническую родину предков........
anyway
anyway
   189 / 1014
вчера в 22:50
очень хороший размен
No problem
No problem ответил Neymar 10
   161 / 1014
вчера в 22:19
эти двое стоят как безногий Погба !!! если хотят целого то придется соточку лямов сверху докинуть .
Погба не стоит и левого яйца Тони,
и правого сухожилия Варана.
Устрой землетряску мозгу своему фраер).
No problem
No problem
   161 / 1014
вчера в 22:16
В обеих случаях х****яяюю на рыло.
Разве что на Бейла в таком раскладе...без всяких там тёрок ептваюмадрээ).
Neymar 10
Neymar 10
   197 / 1014
вчера в 22:10
эти двое стоят как безногий Погба !!! если хотят целого то придется соточку лямов сверху докинуть .
roosyq
roosyq
вчера в 21:45
Не хило тут губу раскатали некоторые . Обмен Погба на Крооса , без доплаты со стороны Реала ? очумели ? Кроос не нужен МЮ , это же второй Швайни получится . А Варана + бабки можно еще и то если предложат нормально . Если продать Погба можно 4 защитников купить
Ice van Reed
Ice van Reed ответил dimagas1
   264 / 1014
вчера в 21:25
Погба нужен Реалу разве как имиджевый ход с футболками и тд.
Как раз с точки рекламы он сейчас в негативном свете
dimagas1
dimagas1
   522 / 1014
вчера в 21:24
Погба нужен Реалу разве как имиджевый ход с футболками и тд.
Ice van Reed
Ice van Reed
   264 / 1014
вчера в 21:23
Погба 150, Ванран 80 не равноценный обмен!!! Кроос уже не тот
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1014
вчера в 21:19
Кросс сдулся на него можно разменять. Побга перспективнее. А Варана надо оставить.
Artuom
Artuom
   212 / 1014
вчера в 21:18
Реалу и Погба не нужен, и от Кроса нужно избавляться, раз уж он перестал выкладываться на поле...
КЭТиК
КЭТиК
   231 / 1014
вчера в 21:03
Уж лучше просто продать.
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 1014
вчера в 21:03
Ничего себе!!! С доплатой ещё???)))
Я бы и без доплаты не поменял, на месте Реала!!! С Кроосом поговорил бы, если он будет норм играть в Реале, оставил бы его, если нет, то поменял бы, но никакой доплаты
Так же и с Вараном
Реалу своих лентяев хватает: Кроос, Иско, Модрич, Себальос, Асенсио, Марсело и т.д.
Пусть лучше мотивируют их, своих- наигранных
Puni
Puni
   791 / 1014
вчера в 21:01
Можно на Крооса, такой же лентяй, только еще и старый
goalaktika
goalaktika
   760 / 1014
вчера в 21:00
Не нравится мне этот трансфер. Не нужен Погба Реалу
волгодон 2
волгодон 2
   107 / 1014
вчера в 20:55
меняю погбу на ящера с доплатой .торг)
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