Почеттино на летние трансферы выделят 100 млн фунтов

Сообщается, что на летние трансферы главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино будет выделено 100 млн фунтов.
«Шпоры» в двух последних трансферных окнах не потратили ни копейки, однако команда сумела добраться до полуфинала Лиги чемпионов.
Такую сумму клуб сможет потратить благодаря дополнительным доходам после постройки нового стадиона.
Надеюсь Почет не купит еще одного Янсенна и Льоренте, так как деревяшек и так хватает.
Надеюсь Почет не купит еще одного Янсенна и Льоренте, так как деревяшек и так хватает.