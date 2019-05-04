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Почеттино на летние трансферы выделят 100 млн фунтов

сегодня, 12:20

Сообщается, что на летние трансферы главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино будет выделено 100 млн фунтов. 

«Шпоры» в двух последних трансферных окнах не потратили ни копейки, однако команда сумела добраться до полуфинала Лиги чемпионов

Такую сумму клуб сможет потратить благодаря дополнительным доходам после постройки нового стадиона. 

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   415 / 964
сегодня в 15:37
Даже и не одного норм игрока не купить, мде вали поч от туда, в Баварию бы его эх
Самедов Агил
Самедов Агил ответил Ручной песик сторожа
   106 / 964
сегодня в 15:35
Интересно это в какой ты структуре шейхов работаешь "нам" и что тут делаешь...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   485 / 964
сегодня в 14:57
По-моему в Тоттенхеме грядёт массовая распродажа. Аукцион невиданной щедрости от которого крохи перепадут Покеттино на "усиление".
toshkanchik07
toshkanchik07 ответил Evilhuman
   490 / 964
сегодня в 14:23
Можно состав Аякса купить
ага, на 50 миллионов построить машину времени, чтобы вернуться на год назад, и на оставшиеся 50 купить состав Аякса)) Сейчас их состав стоит уже 500 скорее
cannongun
cannongun
   86 / 964
сегодня в 14:10
вэлкам Грилиш
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
сегодня в 14:08
Не густо, но хоть что то.
KaZёL
KaZёL
   159 / 964
сегодня в 13:43
Продадут Эриксена или Кейна, вот и сотен на лето.
Ручной песик сторожа
Ручной песик сторожа
   758 / 964
сегодня в 13:21
нам шейхи на одного игрока такую сумму дают а курей на весь состав
NbKA555
NbKA555
   46 / 964
сегодня в 13:11
Ну если сравнить с этим сезоном,то это ровно на 100 млн больше
Evilhuman
Evilhuman
   24 / 964
сегодня в 13:09
Можно состав Аякса купить
DXTK
DXTK
   144 / 964
сегодня в 12:45
100 + то что продадут, в списке там вроде было 10 имен с тем с кем расстанутся летом? или с продажи их у Леви в кармане окажется как всегда а 100 это все на что хватит фантазии?

Надеюсь Почет не купит еще одного Янсенна и Льоренте, так как деревяшек и так хватает.
КЭТиК
КЭТиК
   250 / 964
сегодня в 12:44
1.5 игрока можно купить.
dimagas1
dimagas1
   352 / 964
сегодня в 12:35
2-3 игрока купят.
kotmyshka
kotmyshka
   112 / 964
сегодня в 12:28
маловато по нынешним ценам...
Zenit_84
Zenit_84
   126 / 964
сегодня в 12:26
Удачи в трансферах
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