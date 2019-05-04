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Кейлор Навас может перейти в МЮ

вчера, 17:53

Голкипер «Реала» Кейлор Навас может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Футболист наверняка покинет Мадрид предстоящим летом, МЮ - один из вариантов продолжения карьеры для 32-летнего вратаря.

В текущем сезоне Навас принял участие всего в девяти матчах чемпионата Испании.

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Все комментарии
амурец
амурец
   88 / 1013
сегодня в 00:22
Наваса надо оставлять он лучше чем Куртуа
ЮЗИК
ЮЗИК
   315 / 1013
вчера в 21:56
Зидан сделает большую глупость если его отпустит
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 1013
вчера в 20:55
Навас НАМНОГО ЛУЧШЕ чем Дыртуа
Brigar
Brigar
   447 / 1013
вчера в 20:35
Опять слухи.
Zlatan35
Zlatan35 ответил la_masia
   34 / 1013
вчера в 19:11
Ну и смысл ему сидеть под де Хеа?
С какого перепугу Навас будет покидать Реал, если при Зидане он основной вратарь, с Зиданом никаких противоречий не наблюдается) скорее Куртуа покинет Реал.
Хетафе-Реал 0 0. Хетафе-4 место-Навас
Райо Вальекано-Реал 1 0. Райо Вальекано-19 место-Куртуа
Реал-Атлетик 3 0. Атлетик-7 место-Навас
Последние три игры Примеры.
Очередная утка)

В текущем сезоне Навас принял участие всего в девяти матчах чемпионата Испании
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1115726/navas-keylor-manchester-yunayted

В этой новости о девяти матчах Наваса в Испании в этом сезоне, нет одной очень важной маленькой детали, что тренер был не Зидан, а Солари.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   55 / 1013
вчера в 18:59
Ну это будет полный зашквар для такого хорошего кипера.
la_masia
la_masia ответил RedRedTeam
   127 / 1013
вчера в 18:51
Сын Зидана отправился во вторую лигу Франции, а во вторых, разницы нет. Кейлору надо уходить с гарантиями играть.
RedRedTeam
RedRedTeam ответил la_masia
   351 / 1013
вчера в 18:40
Ну и смысл ему сидеть под де Хеа?
Лучше сидеть под де Хеа, чем за сыном Зидана.
la_masia
la_masia
   127 / 1013
вчера в 18:32
Ну и смысл ему сидеть под де Хеа?
волгодон 2
волгодон 2 ответил No problem
   107 / 1013
вчера в 18:27
Либо журналюги примут за щёку Влад). Здоров коль не шутишь!).
Здоров Нурик)
No problem
No problem ответил волгодон 2
   166 / 1013
вчера в 18:22
Навас всяко лучше Тибы . Много где примут.
Либо журналюги примут за щёку Влад).
Здоров коль не шутишь!).
oncha
oncha
   280 / 1013
вчера в 18:02
Ну и хорошо.
волгодон 2
волгодон 2
   107 / 1013
вчера в 17:56
Навас всяко лучше Тибы . Много где примут.
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