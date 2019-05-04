Кейлор Навас может перейти в МЮ

Голкипер «Реала» Кейлор Навас может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Футболист наверняка покинет Мадрид предстоящим летом, МЮ - один из вариантов продолжения карьеры для 32-летнего вратаря.
В текущем сезоне Навас принял участие всего в девяти матчах чемпионата Испании.
Хетафе-Реал 0 0. Хетафе-4 место-Навас
Райо Вальекано-Реал 1 0. Райо Вальекано-19 место-Куртуа
Реал-Атлетик 3 0. Атлетик-7 место-Навас
Последние три игры Примеры.
Очередная утка)
В текущем сезоне Навас принял участие всего в девяти матчах чемпионата Испании
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1115726/navas-keylor-manchester-yunayted
В этой новости о девяти матчах Наваса в Испании в этом сезоне, нет одной очень важной маленькой детали, что тренер был не Зидан, а Солари.
Хетафе-Реал 0 0. Хетафе-4 место-Навас
Райо Вальекано-Реал 1 0. Райо Вальекано-19 место-Куртуа
Реал-Атлетик 3 0. Атлетик-7 место-Навас
Последние три игры Примеры.
Очередная утка)
В текущем сезоне Навас принял участие всего в девяти матчах чемпионата Испании
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1115726/navas-keylor-manchester-yunayted
В этой новости о девяти матчах Наваса в Испании в этом сезоне, нет одной очень важной маленькой детали, что тренер был не Зидан, а Солари.
Здоров коль не шутишь!).
Здоров коль не шутишь!).