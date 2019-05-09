Аллегри требует у «Юве» контракт до 2022 года и контроль над трансферами

Sky Sport сообщает о деталях переговоров между «Ювентусом» и главным тренером команды Массимилиано Аллегри по новому контракту. Специалист выдвинул ряд условий.
Аллегри желает, чтобы соглашение было рассчитано на три года - до 2022-го. Кроме того, наставник хочет иметь большее влияние на трансферную работу клуба и выбирать, с кем из игроков пора расстаться.
Не исключено, что летом Аллегри может покинуть туринский клуб.
Эта ЛЧ единственная на моей памяти, когда Барса заслуженно дошла до 1/2 финала и там заслужено проиграла, хотя Чакыр ещё и пенку ставить должен был. Так что это один еврокубковый сезон, который можно занести в каталонский актив. Остальные сезоны это бенефис Чакыров, Эвребе, Айтекинов и прочих Мальенко)))
Эта ЛЧ единственная на моей памяти, когда Барса заслуженно дошла до 1/2 финала и там заслужено проиграла, хотя Чакыр ещё и пенку ставить должен был. Так что это один еврокубковый сезон, который можно занести в каталонский актив. Остальные сезоны это бенефис Чакыров, Эвребе, Айтекинов и прочих Мальенко)))
Победы в чемпионате есть, а лч все нет и нет.
Хотя Макс был близок 2 раза
Победы в чемпионате есть, а лч все нет и нет.
Хотя Макс был близок 2 раза