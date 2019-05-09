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Аллегри требует у «Юве» контракт до 2022 года и контроль над трансферами

сегодня, 21:30

Sky Sport сообщает о деталях переговоров между «Ювентусом» и главным тренером команды Массимилиано Аллегри по новому контракту. Специалист выдвинул ряд условий.

Аллегри желает, чтобы соглашение было рассчитано на три года - до 2022-го. Кроме того, наставник хочет иметь большее влияние на трансферную работу клуба и выбирать, с кем из игроков пора расстаться.

Не исключено, что летом Аллегри может покинуть туринский клуб.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   8 / 1095
сегодня в 22:57
Пусть валит нафиг!
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   128 / 1095
сегодня в 22:47
Хитрец, даже я себе такого не позволяю.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1095
сегодня в 22:41
Контроль над Судьями и Наполи
juvenale
juvenale
   5 / 1095
сегодня в 22:24
При помощи Аллегри продлили Манджукича и Хедиру,Дибала и Канселу превратились в деревья,а он еще хочет трансферами руководить
ДСА
ДСА
   138 / 1095
сегодня в 22:10
Заслужил.
Верг
Верг
   472 / 1095
сегодня в 22:03
Проще спросить у КР кто ему нужен в команду и купить их, он нормально подберет партнеров
juvenale
juvenale ответил Волшебный Палец Перотти
   5 / 1095
сегодня в 22:03
Наконец то начал условия ставить. А то терпит всяких Пьяничеджанов.
его условия это слив техничных игроков, вроде Дибалы и Канселу и покупка деревьев, как в милане, вроде мунтари и ван боммелей
juvenale
juvenale
   5 / 1095
сегодня в 22:02
он еще и зарплату больше попросил)))да за такую игру его выперти нужно,а он еще условия ставит
Sunny.
Sunny.
   657 / 1095
сегодня в 22:01
грех не подоить кабинетных
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Летучий-Голландец.
   725 / 1095
сегодня в 21:58
Походу у Аллегри такая же ситуация, как у Вальверде) Победы в чемпионате есть, а лч все нет и нет. Хотя Макс был близок 2 раза
Не такая ситуация. Цыганву всегда тянут, а Ювентус всегда страдает от предвзятого судейства.
Эта ЛЧ единственная на моей памяти, когда Барса заслуженно дошла до 1/2 финала и там заслужено проиграла, хотя Чакыр ещё и пенку ставить должен был. Так что это один еврокубковый сезон, который можно занести в каталонский актив. Остальные сезоны это бенефис Чакыров, Эвребе, Айтекинов и прочих Мальенко)))
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   725 / 1095
сегодня в 21:55
Наконец то начал условия ставить. А то терпит всяких Пьяничеджанов.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   36 / 1095
сегодня в 21:55
Походу у Аллегри такая же ситуация, как у Вальверде)
Победы в чемпионате есть, а лч все нет и нет.
Хотя Макс был близок 2 раза
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   322 / 1095
сегодня в 21:47
Вполне нормальное требование нормального уважающего себя тренера!! Удачи Макс.
112910315
112910315
   21 / 1095
сегодня в 21:38
Ещё хочет выиграть три скудетто)
dzvinka
dzvinka
   19 / 1095
сегодня в 21:36
красавчик))
Balanenok
Balanenok
   163 / 1095
сегодня в 21:32
Правильно, только так с ними и можно.
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