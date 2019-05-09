Аллегри требует у «Юве» контракт до 2022 года и контроль над трансферами

сегодня, 21:30

Sky Sport сообщает о деталях переговоров между «Ювентусом» и главным тренером команды Массимилиано Аллегри по новому контракту. Специалист выдвинул ряд условий.

Аллегри желает, чтобы соглашение было рассчитано на три года - до 2022-го. Кроме того, наставник хочет иметь большее влияние на трансферную работу клуба и выбирать, с кем из игроков пора расстаться.

Не исключено, что летом Аллегри может покинуть туринский клуб.