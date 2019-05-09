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Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»

сегодня, 14:31

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп договорился о новом контракте с клубом.

Сообщается, что 51-летний немец подпишет долгосрочное соглашение с «красными», а зарплата специалиста составит 10 млн евро в год.

Действующий контракт тренера рассчитан до лета 2022 года.

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Все комментарии
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак ответил raulmadrid_007
   492 / 1085
сегодня в 16:31
Красиво сказал!
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
   492 / 1085
сегодня в 16:23
Блин, отличная новость, я не раз говорил, да же если если не выиграем АПЛ, (про лигу чемпионов в то время и не думал, это было в 1/4 с Баварией), то все равно сезон отличный. Все благодаря Клоппу!
holms918
holms918
   651 / 1085
сегодня в 16:13
Было бы глупо не продлить.
juvenale
juvenale
   7 / 1085
сегодня в 16:10
нашел свою команду,теперь главное финал выиграть,ведь четвертое поражение очень сильно ударит по нему
Правдин Семён
Правдин Семён
   156 / 1085
сегодня в 16:04
Человек-зажигалка.Умен и по-хорошему безумен.К черту классику,heavy metal веселее!!
kotmyshka
kotmyshka
   114 / 1085
сегодня в 16:03
Удачи
Palex
Palex
   54 / 1085
сегодня в 15:54
Хотел бы видеть его в Баварии, но видно не судьба.
KaZёL
KaZёL
   123 / 1085
сегодня в 15:53
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       268 / 1085
    сегодня в 15:53
    Да, Юргена все более чем устраивает в Ливерпуле! Как, собственно, и руководство мерсисайдского клуба, которое доверяет Клоппу. Они нашли друг друга)
    Romeo 777
    Romeo 777
       161 / 1085
    сегодня в 15:53
    Для Ливерпуля сейчас лучше тренера просто нет. Клопп собрал прекрасный коллектив.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
       93 / 1085
    сегодня в 15:47
    В кои веки соглашусь с раульмадридом))
    Pronto
    Pronto
    сегодня в 15:46
    Думаю, утка
    Хотя Клоппу и впрямь стоит продлить контракт
    dzvinka
    dzvinka ответил anyway
       21 / 1085
    сегодня в 15:41
    жаль, что такой сильный тренер так бездарно губит свой талант на бесперспективный бестрофейник...
    тебе и в самом деле нравится выставлять свое невежесто на людях с завидной регулярностью? выглядит же так глупо и неуместно... что уже даже не смешно... жалко чтоли.
    Rizo1
    Rizo1
       294 / 1085
    сегодня в 15:39
    пшёл отсюда (анивей) глорик средняка...
    dzvinka
    dzvinka
       21 / 1085
    сегодня в 15:38
    стоит продлить безусловно, конечно же.
    есть у него и слабые стороны, а у кого их нет?, но сильных гораздо гораздо больше, и прогресс команды и клуба в целом при нем, конечно же, неоспорим.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       2 / 1085
    сегодня в 15:36
    Упустив АПЛ ,Ливерпуль рискует поймать мандраж в финале ,а вот ТТХ терять не чего,им все простили уже заранее
    anyway
    anyway
       130 / 1085
    сегодня в 15:30
    жаль, что такой сильный тренер так бездарно губит свой талант на бесперспективный бестрофейник...
    drug01
    drug01
       145 / 1085
    сегодня в 15:26
    Удачи!
    КЭТиК
    КЭТиК
       188 / 1085
    сегодня в 15:14
    Пожалуй и 12 млн. можно платить.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Шуnя771
       2 / 1085
    сегодня в 15:10
    12 Семаку если займет четвертое место в группе ЛЧ
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       8 / 1085
    сегодня в 14:57
    Да это даже лучше чем финал ЛЧ!
    Шуnя771
    Шуnя771
       58 / 1085
    сегодня в 14:51
    Почему не 12 мультов, а всего лишь) 10?))
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
       119 / 1085
    сегодня в 14:48
    Нереально харизматичный тренер.В которого влюбленны все - даже Господи прости глоры Барсы.
    Вот плевать что он ничего не выиграл - абсолютно плевать.Ди Матео выиграл ЛЧ и о нем никто даже не вспоминает никогда.

    Человек который любит футболиство как сыновей - у него просто ох****ня атмосфера.Нет крыс - футболист играющий 80 минут за сезон так же нужный.
    Нереально классный тренер!
    FILL3286
    FILL3286
       149 / 1085
    сегодня в 14:46
    у нас забалотный у бомжей больше получает в проекте в два раза((хахах
    particular
    particular
       3 / 1085
    сегодня в 14:44
    Взаимовыгодное сотрудничество теперь пролонгировано новым соглашением с приятным звоном монет..:))
    Jum13
    Jum13
       87 / 1085
    сегодня в 14:35
    А если выиграет ЛЧ... )))
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