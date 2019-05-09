Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп договорился о новом контракте с клубом.
Сообщается, что 51-летний немец подпишет долгосрочное соглашение с «красными», а зарплата специалиста составит 10 млн евро в год.
Действующий контракт тренера рассчитан до лета 2022 года.
Хотя Клоппу и впрямь стоит продлить контракт
Хотя Клоппу и впрямь стоит продлить контракт
есть у него и слабые стороны, а у кого их нет?, но сильных гораздо гораздо больше, и прогресс команды и клуба в целом при нем, конечно же, неоспорим.
есть у него и слабые стороны, а у кого их нет?, но сильных гораздо гораздо больше, и прогресс команды и клуба в целом при нем, конечно же, неоспорим.
Вот плевать что он ничего не выиграл - абсолютно плевать.Ди Матео выиграл ЛЧ и о нем никто даже не вспоминает никогда.
Человек который любит футболиство как сыновей - у него просто ох****ня атмосфера.Нет крыс - футболист играющий 80 минут за сезон так же нужный.
Нереально классный тренер!
Вот плевать что он ничего не выиграл - абсолютно плевать.Ди Матео выиграл ЛЧ и о нем никто даже не вспоминает никогда.
Человек который любит футболиство как сыновей - у него просто ох****ня атмосфера.Нет крыс - футболист играющий 80 минут за сезон так же нужный.
Нереально классный тренер!