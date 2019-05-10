Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре повесил бутсы на гвоздь и планирует начать тренерскую карьеру. Не исключено, что ивуариец будет работать в России. Об этом сообщил агент Туре Дмитрий Селюк.

Говорю об этом впервые: Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил «Манчестер Сити», в принципе и был реальным завершением его игровой карьеры. Не только в этой команде, но и вообще.

Мы видим многих игроков, которые в достаточно зрелом возрасте продолжают карьеру, и это похвально. Но мы с Яя выбрали другой путь: уйти чемпионом и начать новый этап в жизни — карьеру тренера, в которой, я уверен, Яя достигнет еще больших высот, чем те, которых он достиг в качестве футболиста. В английской Премьер-Лиге нет ни одного тренера-африканца. Думаю, Яя будет первым.

Я уверен, что через два года после того, как Яя получит тренерскую лицензию Pro, он возглавит один из серьезных клубов и добьется больших успехов на тренерском поприще. Сейчас он уже начал делать шаги в этом направлении.

Есть понимание, где Туре начнет свою тренерскую карьеру. И, кстати, есть варианты в России и Украине. Яя недавно провел мастер-класс в киевском «Динамо», где им все остались очень довольны.