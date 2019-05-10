ГлавнаяНовости

Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

сегодня, 13:05

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре повесил бутсы на гвоздь и планирует начать тренерскую карьеру. Не исключено, что ивуариец будет работать в России. Об этом сообщил агент Туре Дмитрий Селюк.

Говорю об этом впервые: Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил «Манчестер Сити», в принципе и был реальным завершением его игровой карьеры. Не только в этой команде, но и вообще.

Мы видим многих игроков, которые в достаточно зрелом возрасте продолжают карьеру, и это похвально. Но мы с Яя выбрали другой путь: уйти чемпионом и начать новый этап в жизни — карьеру тренера, в которой, я уверен, Яя достигнет еще больших высот, чем те, которых он достиг в качестве футболиста. В английской Премьер-Лиге нет ни одного тренера-африканца. Думаю, Яя будет первым.

Я уверен, что через два года после того, как Яя получит тренерскую лицензию Pro, он возглавит один из серьезных клубов и добьется больших успехов на тренерском поприще. Сейчас он уже начал делать шаги в этом направлении.

Есть понимание, где Туре начнет свою тренерскую карьеру. И, кстати, есть варианты в России и Украине. Яя недавно провел мастер-класс в киевском «Динамо», где им все остались очень довольны.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Прощай и здравствуй, Маэстро Хави!
03 маяАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии10
Хави объявил о завершении игровой карьеры
02 мая Комментарии53
Рене Адлер объявил о завершении карьеры
01 мая Комментарии5
ОфициальноО'Ши завершит карьеру этим летом
30 апреля Комментарии5
Барцальи завершит карьеру по окончании сезона
13 апреля Комментарии10
ОфициальноБывший футболист «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру
11 апреля ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответил LOpp
   370 / 1095
сегодня в 14:30
А скорее всего Кононова)))
zim289
zim289
   537 / 1095
сегодня в 14:30
УУУ! УУУ! УУУ!
beefs
beefs
   231 / 1095
сегодня в 14:30
Хороший футболист - это ещё не хороший тренер
BDA8181
BDA8181
   370 / 1095
сегодня в 14:30
Бредовая инфа. С его агентом и самим Яя только в Украину или Китай
Ruslik1982
Ruslik1982
   82 / 1095
сегодня в 14:16
Зенит-2 разве что выводить в пердив
морозз
морозз
   58 / 1095
сегодня в 14:15
На этого парня деньги есть только у народной газовой трубы... возглавляемой Зенит! Всё остальные аутсайдеры!
LOpp
LOpp
   11 / 1095
сегодня в 14:09
Вот интрига!
Кого же Яя заменит, физрука Ганчаренко или физрука Семака.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   455 / 1095
сегодня в 14:09
Не нужен он России.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   168 / 1095
сегодня в 14:02
А на родину к слонам что-то не тянет. Ну правильно, если уж бороться с расизмом то на передовой.
parallels
parallels
   5 / 1095
сегодня в 14:01
я даже не сомневаюсь, что селюк по привычке попытается впарить своего негра зениту. ну что ж - можно взять, как промеса, который моет полы на севильской базе. позор спартаку!
Правдин Семён
Правдин Семён
   115 / 1095
сегодня в 13:48
Придётся доплачивать, чтобы его взяли. Ну или Енисей пригласит.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   240 / 1095
сегодня в 13:48
Что несет этот селюк?
4RT
4RT
   158 / 1095
сегодня в 13:47
Да пошел на хрен! Не фига ему тут делать!!! И агента своего забирай!
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1095
сегодня в 13:46
Селюк сбрендил что ли??? На кой ляд нам эта ЯЯ??? Нас же за расизм выкинут из ЕК!!!
Пусть плакает в другом месте!!!
alexando1974
alexando1974
   672 / 1095
сегодня в 13:37
мог эти 2 года ещо поиграть где нибудь в китае совмещая учёбу по тренерской)
волгoдoн
волгoдoн
   376 / 1095
сегодня в 13:36
своим расизмом всех за..бет
cska plus
cska plus
   36 / 1095
сегодня в 13:36
У нас зулусы бесчинствуют в тарасовке, так что спартак.
STVA 1
STVA 1
   46 / 1095
сегодня в 13:29
Ё моё и тренировать то уже в России Селюк своего Яя протягивает .
13 RUS
13 RUS
   351 / 1095
сегодня в 13:28
Отличная замена пиджаку
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 1095
сегодня в 13:27
Они что, Россию за подопытного кролика держат? Пусть едет в свою Зулусию тренмроваться быть тренером...
11-и метровый
11-и метровый
   121 / 1095
сегодня в 13:25
Только в спартак и никуда иначе, заменить физрука Кононова.
clop
clop
   124 / 1095
сегодня в 13:24
Вот теперь под Кононовым кресло действительно зашаталось :)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   38 / 1095
сегодня в 13:23
Тренеров зулусов у спартака ещё не было!
Достойная смена пиджаку!
dzvinka
dzvinka
   16 / 1095
сегодня в 13:19
давай в Динамму, )) гыгы,
Беланов
Беланов
   671 / 1095
сегодня в 13:18
О - а вот и спартаку тренер подъехал )))
particular
particular
   3 / 1095
сегодня в 13:17
Селюк, по всем законам капиталистического жанра, будет пробовать выжать из подопечного всё что можно, пока тот готов отстёгивать агентские проценты..:))
Впереди хороводы, показы и выгулы..:))

"...По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили..." (с)
makkie
makkie
   34 / 1095
сегодня в 13:15
Представляю, если Яя Туре станет тренером Зенита :D
Самедов Агил
Самедов Агил
   128 / 1095
сегодня в 13:12
Лучший опорник современности...
FILL3286
FILL3286
   111 / 1095
сегодня в 13:11
В конюшню или в лазурятник очевидно же((((хахахаха
Так зенит может и на нем еще денег сделать,будет зарплату ему платить МЛН 15 минимум,а там ,,,,,
Штиль
Штиль
   110 / 1095
сегодня в 13:10
ахахахах вот кто сменит Кононова)))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100