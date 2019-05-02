вчера, 19:15

39-летний полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави объявил о завершении игровой карьеры по окончании этого сезона. Футболист сообщил, что намерен посвятить себя профессии тренера, и в следующей кампании будет занимать в «Аль-Садде» именно эту должность.

Напомним, Хави выступал в составе «Барселоны» с 1998 по 2015 год. В этом году он стал чемпионом Катара, «Аль-Садд» также продолжает борьбу в азиатской Лиге чемпионов.