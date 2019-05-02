39-летний полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави объявил о завершении игровой карьеры по окончании этого сезона. Футболист сообщил, что намерен посвятить себя профессии тренера, и в следующей кампании будет занимать в «Аль-Садде» именно эту должность.
Напомним, Хави выступал в составе «Барселоны» с 1998 по 2015 год. В этом году он стал чемпионом Катара, «Аль-Садд» также продолжает борьбу в азиатской Лиге чемпионов.
Ахаха
Ахаха
Аха-ха)
Аха-ха)
с момента ухода в Катар,выиграл Чемпионат,Кубок и суперкубок Катара,статистика за 4 не полных сезона 84 матча 22 гола и 28 передач.
популяризировал и обучил там играть футбол так что те впервые выиграли Кубок Азиии.)
с момента ухода в Катар,выиграл Чемпионат,Кубок и суперкубок Катара,статистика за 4 не полных сезона 84 матча 22 гола и 28 передач.
популяризировал и обучил там играть футбол так что те впервые выиграли Кубок Азиии.)
Спасибо мастер за победы и положительные эмоции!!!
Спасибо мастер за победы и положительные эмоции!!!
Надо попробовать себя тренером))
Надо попробовать себя тренером))