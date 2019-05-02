ГлавнаяНовости

Хави объявил о завершении игровой карьеры

вчера, 19:15

39-летний полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави объявил о завершении игровой карьеры по окончании этого сезона. Футболист сообщил, что намерен посвятить себя профессии тренера, и в следующей кампании будет занимать в «Аль-Садде» именно эту должность.

Напомним, Хави выступал в составе «Барселоны» с 1998 по 2015 год. В этом году он стал чемпионом Катара, «Аль-Садд» также продолжает борьбу в азиатской Лиге чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Прощай и здравствуй, Маэстро Хави!
Сегодня, 12:00Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
Рене Адлер объявил о завершении карьеры
01 мая Комментарии5
ОфициальноО'Ши завершит карьеру этим летом
30 апреля Комментарии5
Барцальи завершит карьеру по окончании сезона
13 апреля Комментарии10
ОфициальноБывший футболист «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру
11 апреля ФотоКомментарии5
Одемвингие: «В начале апреля официально объявлю о завершении карьеры»
01 апреля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Luk Bessson
Luk Bessson
   911 / 954
сегодня в 14:10
скучаю по его игре в Барсе, сейчас таких пасов-шедевров очень мало
Самбука
Самбука ответил fanliverpoolfan
   495 / 954
сегодня в 09:12
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       261 / 954
    сегодня в 08:52
    Самое время.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       243 / 954
    сегодня в 08:46
    Вот и его время подошло
    Caniggia
    Caniggia
       59 / 954
    сегодня в 08:08
    Будущий тренер сборной Испании!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       82 / 954
    сегодня в 07:55
    Удачи в дальнейшем! Здоровья!
    shlomo
    shlomo
       125 / 954
    сегодня в 07:43
    Удачи, удачи и еще раз удачи! ....пусть все получится!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       770 / 954
    сегодня в 06:01
    Месси еще играть и играть.
    kotmyshka
    kotmyshka
       122 / 954
    сегодня в 04:17
    удачи
    Самедов Агил
    Самедов Агил
       106 / 954
    сегодня в 02:25
    Хави и игрок и человек с большой буквы... Величайшее поколение испанского футбола уходят... Хави за ним касильяс... Эхх какой футбол они нам подарили
    Gahi
    Gahi
       174 / 954
    сегодня в 02:14
    Помог Катару впервые выиграть Кубок Азии, так же этого ждут и на Чемпионате Мира. Удачи тебе играющий тренер.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       71 / 954
    сегодня в 00:31
    Хави ничем и не запомнился,так отдавал хорошие пасы на месси,тот забивал в пустые ворота.
    Pancher_95
    Pancher_95 ответил barcelona and cruyff
       364 / 954
    сегодня в 00:15
      офигенный
      офигенный
         599 / 954
      вчера в 23:50
      офигенно играп
      KIENDGIN 1
      KIENDGIN 1 ответил minai
         259 / 954
      вчера в 23:27
      Сб. Испании со всеми Хавями и Инцестами уже наша вторая жена. Понимаешь меня ты?
      Меня тока мои банщицы понимают..жменька..Люблю сауны с девушками..

      Аха-ха)
      minai
      minai ответил BARCDJIN
         328 / 954
      вчера в 23:07
      Он вашу сборную, при помощи Катара сделает своей второй женой и за все расквитается...Вот увидишь..Если Хави рулил Фурией на поле..то своим новым клубом и подавно..
      Сб. Испании со всеми Хавями и Инцестами уже наша вторая жена. Понимаешь меня ты?
      Гавроша
      Гавроша
         30 / 954
      вчера в 23:07
      Пусть будет тренером, великий был игрок.
      John_Wick
      John_Wick
         887 / 954
      вчера в 22:53
      Каталонский эфиалтус!
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил minai
         181 / 954
      вчера в 22:40
      Чувак совсем разбит. Не смог пережить поражение сб. Испании на ЧМ от нашей сборной.
      Он вашу сборную, при помощи Катара сделает своей второй женой и за все расквитается...Вот увидишь..Если Хави рулил Фурией на поле..то своим новым клубом и подавно..
      minai
      minai
         328 / 954
      вчера в 22:28
      Чувак совсем разбит. Не смог пережить поражение сб. Испании на ЧМ от нашей сборной.
      Apsny
      Apsny
         45 / 954
      вчера в 22:08
      Это была его эпоха..
      ABir
      ABir
         172 / 954
      вчера в 22:04
      Достойная всяческого уважения карьера!
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT
         425 / 954
      вчера в 21:59
      А плод инцеста еще поиграет)
      DXTK
      DXTK
         141 / 954
      вчера в 21:59
      Хави Легендарный футболист. СПС за все что он сделал для Барсы. Хави, как и я любили наблюдать за игрой Ле Тиссье.
      drug01
      drug01
         120 / 954
      вчера в 21:55
      Хорошего отдыха
      da da da
      da da da
         233 / 954
      вчера в 21:34
      сильнейший ЦПЗ на нашей памяти.
      с момента ухода в Катар,выиграл Чемпионат,Кубок и суперкубок Катара,статистика за 4 не полных сезона 84 матча 22 гола и 28 передач.
      популяризировал и обучил там играть футбол так что те впервые выиграли Кубок Азиии.)
      la_masia
      la_masia
         149 / 954
      вчера в 21:06
      Благодаря игре Хави я начал смотреть игры Барселоны, как раз в 98 году. Потом секта меня затянула окончательно)
      Спасибо мастер за победы и положительные эмоции!!!
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         40 / 954
      вчера в 20:56
      Ждём в Барсе Маэстро))
      Надо попробовать себя тренером))
      Sаshа
      Sаshа ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
         178 / 954
      вчера в 20:51
      В связке Хавиньеста гением был Иньеста, а Хави просто мастер своего дела. Жаль, что поздно раскрылся. Ну а его Золотой мяч у Месси, как и мяч Иньесты.
      зато какой мастер, высшей пробы
      obana777
      obana777
         240 / 954
      вчера в 20:51
      Удачи ему и здоровья!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100