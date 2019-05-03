Прощай и здравствуй, Маэстро Хави!

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Футбольная легенда «Барселоны» и Испании вешает бутсы на гвоздь. Хави решил, что 39 лет – подходящий возраст, чтобы уйти, а «Соккер.ру» травит байки об Эрнандесе.

Вы все знаете, что Хави – чемпион мира и дважды чемпион Европы, что он выиграл с «Барселоной» четверть сотни трофеев, и что он гений без «Золотого мяча» в коллекции, и это кажется ужасной несправедливостью. Возможно, вы даже слышали, что Хави недавно стал чемпионом Катара впервые в карьере. Но после того, как Эрнандес анонсировал свой уход из футбола, хочется поговорить о «неизвестном Хави», о том, что не написано в «Википедии».

Играть в футбол было удовольствием и честью для меня все эти годы, но мне уже исполнилось 39 лет, и я хотел бы закончить свою карьеру на вершине, в статусе чемпиона. Это мой последний сезон в статусе игрока, но я не прощаюсь с вами, потому что хочу увидеть, что меня ждет дальше в качестве тренера.

Нужно лишь добавить, что ближайшее будущее Хави определено: легендарный футболист со следующей кампании возглавит катарский клуб «Аль-Садд», в составе которого провел последние четыре года. Завершается одна карьера, начинается другая. Ниже - три истории о Хави. Возможно, они и не станут для вас откровениями, но кое-что новое вы обязательно узнаете.

Дружба с Икером Касильясом

Карьеры каталонца Хави и мадридца с баскским именем Касильяса развивались параллельно, парни познакомились еще в юношеских сборных Испании и крепко сдружились, несмотря на различие характеров, спортивных и политических взглядов и вражду «Реала» и «Барселоны». Хави и Икер не просто товарищи по сборной, они действительно большие друзья по жизни, что неоднократно подчеркивали.

Соперничество между «Барселоной» и «Реалом» не может отразиться на наших взаимоотношениях. Это футбол. Наша дружба с Хави превыше всего

Именно так сказал Касильяс в 2012 году, когда их с Эрнандесом в один день наградили орденами Принца Астурийского. Они и за сборную Испании дебютировали в один год, и закончили играть в национальной команде, по сути, одновременно, хотя Икер продержался на пару лет дольше, но уже не был основным вратарем.

Символично и то, что Хави с Касильясом дали знать миру о завершении своих футбольных карьер с разницей в несколько часов. Только Эрнандес сам принял такое решение и объявил о нем, а за Икера это сделал его организм, перенесший инфаркт миокарда на тренировке «Порту». Продолжать карьеру после такого сигнала будет рискованной глупостью, хотя Хави и написал своему другу: «Ты вернешься сильнее!»

Выиграл два чемпионата мира на африканской земле

Хави – редкий футболист, которому в карьере удалось выиграть не только главный чемпионат мира, но и молодежный. Эта не столь широко известная победа сборной Испании U20 состоялась в 1999 году в Нигерии. Кстати, финал против Японии, в котором «Красная Фурия» выиграла 4:0, проходил 24-го апреля, то есть неделю назад можно было отметить 20-летие этого успеха, о котором сам Хави, между прочим, не забыл:

Однажды, 20 лет назад, мы стали чемпионами мира среди молодежи впервые в нашей истории. Незабываемые воспоминания!

На том мундиале для молодежи Хави забил два мяча, в том числе в полуфинальном матче против Мали. 11 лет спустя три футболиста из сборной Испании U20, выигравшей молодежный чемпионат мира в Нигерии, выиграют в Африке настоящий мундиаль. И тоже впервые в истории своей страны. Эти трое: Хави, Икер Касильяс и Карлос Марчена. В составе «Красной Фурии» под руководством Висенте Дель Боске эти трое выиграют второй для себя чемпионат мира в 2010 году в ЮАР . И, кажется, для Хави обе эти победы одинаково важны.

«Моя жизнь – это „Барса“»

Под таким названием увидела свет автобиография Хави, которая рекомендована к прочтению каждому фанату «Барселоны» и почитателю таланта блестящего футболиста. Из этой книги, в частности, можно узнать, что футбол течет по жилам четы Эрнандесов: дед играл в футбол, отец играл в футбол, братья Оскар и Алекс пытались воплотить семейную мечту в жизнь, даже родная сестра, по словам Хави обращается с мячом «ого-го».

Кстати, именно дед по материнской линии Жауме напророчил внучку большое футбольное будущее. Когда Хави было шесть лет, не проходило и дня, чтобы дедуля, который был президентом маленького клубишки «Сан-Жозеп», не нашептывал зятю:

У меня нюх на такие вещи. Все идет к тому, что мы твоего пацана в «Барселоне» увидим. Помяни мое слово.

Так и вышло. Конечно, было пролито немало пота и пришлось проявить недюжинное терпение на пути к успеху, но Хави перенес все испытания и всегда следовал за своей мечтой – чтобы «Барса» стала его жизнью. И по сей день эта мечта не меняется, он лишь трансформировалась в угоду изменившимся обстоятельствам: теперь Хави мечтает тренировать «Барселону», готовится к этому и не скрывает своих планов. Да и странно, если бы было иначе, ведь «Барса» - это его жизнь.