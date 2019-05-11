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Аллегри: «Некоторые люди думают, что выиграть ЛЧ очень просто»

сегодня, 14:33

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов в четвертьфинале турнира. 

Сейчас немного больше критики в наш адрес, потому что мы вылетели из Лиги чемпионов. Некоторые люди думают, что выиграть ЛЧ так же просто, как выиграть турнир по пляжному футболу во время летних каникул.

Сейчас у меня есть планы на ближайшие полгода. Идеи о том, как действовать и что ждет «Ювентус» в начале следующего сезона. Я поделюсь своими идеями с президентом клуба.

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Все комментарии
loko7
loko7
   942 / 1079
сегодня в 16:16
Ну российские болельщики так точно не думают.
juvenale
juvenale
   8 / 1079
сегодня в 16:13
дурачок, никто бы тебе не ставил в укор вылет из лч если бы команда показывала хороший футбол...но когда ты играешь в какое-то г конечно критика будет
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   865 / 1079
сегодня в 16:13
Парадокс, но если в этом году его возьмёт Тоттенхэм, то так и есть - легко.
112910315
112910315
   17 / 1079
сегодня в 15:11
Никто уже и не думает, что Аллегри когда-либо выиграет ЛЧ с Ювентусом. Или ещё есть такие)
Aljban
Aljban
   577 / 1079
сегодня в 14:54
К чему он об этом заговорил?
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1079
сегодня в 14:43
Выйграть не выйграть но Аякс обязаны были проходить и ты первый кто виноват в этом вылете!
Action
Action
   868 / 1079
сегодня в 14:40
И где-то улыбнулся Зидан.
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