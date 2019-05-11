Аллегри: «Некоторые люди думают, что выиграть ЛЧ очень просто»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов в четвертьфинале турнира.

Сейчас немного больше критики в наш адрес, потому что мы вылетели из Лиги чемпионов. Некоторые люди думают, что выиграть ЛЧ так же просто, как выиграть турнир по пляжному футболу во время летних каникул.

Сейчас у меня есть планы на ближайшие полгода. Идеи о том, как действовать и что ждет «Ювентус» в начале следующего сезона. Я поделюсь своими идеями с президентом клуба.