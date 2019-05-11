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Аллегри: «Дибала завтра должен будет выйти на поле со стартовых минут»

сегодня, 13:57
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 21:30 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч 36-го тура Серии А против «Ромы».

Завтра будет отличный матч с «Ромой». Мы должны играть лучше, чем в последних матчах. Я думаю, что всем будет приятно наблюдать за этой игрой - болельщикам на стадионе и дома. 

Дибала должен будет выйти на поле со стартовых минут. В нынешнем сезоне он является игроком стартового состава. Однако его выходы на поле зависели и от других игроков. 

Ранее Массимилиано Аллегри заявил, что в течение недели встретится с президентом клуба Андреа Аньелли

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Михаил Славнов
Михаил Славнов
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сегодня в 14:02
Удачи Дибале!
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