Аллегри: «Дибала завтра должен будет выйти на поле со стартовых минут»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч 36-го тура Серии А против «Ромы».

Завтра будет отличный матч с «Ромой». Мы должны играть лучше, чем в последних матчах. Я думаю, что всем будет приятно наблюдать за этой игрой - болельщикам на стадионе и дома.

Дибала должен будет выйти на поле со стартовых минут. В нынешнем сезоне он является игроком стартового состава. Однако его выходы на поле зависели и от других игроков.