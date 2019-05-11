Игрок «Карабаха»: «Как армянину Мхитаряну нечего делать в Азербайджане»

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Защитник «Карабаха» Гара Гараев высказался по поводу того, что полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна могут не впустить в Азербайджан, где состоится финал Лиги Европы, в котором «канониры» сыграют с «Челси».

Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом в Нагорном Карабахе.