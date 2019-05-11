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Игрок «Карабаха»: «Как армянину Мхитаряну нечего делать в Азербайджане»

сегодня, 14:17
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Защитник «Карабаха» Гара Гараев высказался по поводу того, что полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна могут не впустить в Азербайджан, где состоится финал Лиги Европы, в котором «канониры» сыграют с «Челси».

Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом в Нагорном Карабахе. 

Я не против того, чтобы Мхитарян приехал сюда, но пусть приезжает как спортсмен. Как армянину ему тут делать нечего. А как спортсмену – пусть приедет на финал.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил mphuZ
   101 / 1079
сегодня в 16:14
"Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян вправе принять участие в финальном матче Лиги Европы в Баку против «Челси», несмотря на напряженность между странами."
Слава Богу!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   309 / 1079
сегодня в 16:07
Да пёс с ними !!!
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
   981 / 1079
сегодня в 15:01
Это наследие совка. Заметьте в каждой республике есть спорные территории с соседями. И это как рычаг влияния. И тут москали делов наделали
ROLENTO
ROLENTO ответил NAZAR 007
   135 / 1079
сегодня в 14:54
Ну армяне тоже не лыком шиты, и в противовес выдают порой ответку. Просто если не вдаваться особо глубоко во все эти исторические передряги, с азербайджанской стороны как-то больше ненависти идет, чем с армянской . Ездил в детстве в Баку, помню только республиканский стадион, на котором тогда играл Нефтчи, пляж Пиршаги, парк Кирова, к которому добирались на фуникулере наверх с площади внизу, и ветродуй не хилый, это помню ) Кстати, тогда армяно-азербайджанские браки были норм, сейчас-редко думаю...
Печально конечно эта ситуация, мне как русскому не слишком понятно на чьей стороне правда, но от своихз друзей-армян слышал разное и в большинстве своём довольно страшные вещи. Хотя опять же, нет плохих наций, есть плохие люди.
Nimbles
Nimbles
   352 / 1079
сегодня в 14:53
Нашли где проводить финал, еще не начался, а уже проблемы.
STVA 1
STVA 1
   46 / 1079
сегодня в 14:48
Так он и приедет как спортсмен , а не на фестиваль "Баку"
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил ROLENTO
   51 / 1079
сегодня в 14:47
Как же достали эти азерботы, прессуют армян по поводу и без повода.
Ну армяне тоже не лыком шиты, и в противовес выдают порой ответку.

Просто если не вдаваться особо глубоко во все эти исторические передряги,
с азербайджанской стороны как-то больше ненависти идет, чем с армянской .

Ездил в детстве в Баку, помню только республиканский стадион, на котором
тогда играл Нефтчи, пляж Пиршаги, парк Кирова, к которому добирались
на фуникулере наверх с площади внизу, и ветродуй не хилый, это помню )

Кстати, тогда армяно-азербайджанские браки были норм, сейчас-редко думаю...
Vadim-SS
Vadim-SS
   529 / 1079
сегодня в 14:45
это еще что за хрень? ))
ROLENTO
ROLENTO
   135 / 1079
сегодня в 14:37
Как же достали эти азерботы, прессуют армян по поводу и без повода.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mphuZ
   51 / 1079
сегодня в 14:31
Бесит, когда все болячки и проблемы передаются от стариков нынешней молодёжи. А та, в свою очередь, подхватывает и поддерживает это. Вот какое этому щенку дело до Карабахского конфликта? Он даже и не родился ещё тогда.. Нет, чтобы дружить безо всякой политики, а они сами всё разжигают. Лучше бы "Спартак" на Соккере троллили, но жили дружно и не разжигали межнациональную вражду, хотя бы между странами бывшего СССР.
Самые жаркие и ненавистные войны из за территорий,
это еще со времен античности. Земли сродни трофеям.
mphuZ
mphuZ
   165 / 1079
сегодня в 14:27
Бесит, когда все болячки и проблемы передаются от стариков нынешней молодёжи. А та, в свою очередь, подхватывает и поддерживает это.

Вот какое этому щенку дело до Карабахского конфликта? Он даже и не родился ещё тогда.. Нет, чтобы дружить безо всякой политики, а они сами всё разжигают.

Лучше бы "Спартак" на Соккере троллили, но жили дружно и не разжигали межнациональную вражду, хотя бы между странами бывшего СССР.
mphuZ
mphuZ
   165 / 1079
сегодня в 14:23
"Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян вправе принять участие в финальном матче Лиги Европы в Баку против «Челси», несмотря на напряженность между странами."
allemz
allemz
   38 / 1079
сегодня в 14:23
А чо какой-то Гара решает, кому мона, а кому нет? Херой нации, не поспоришь.
Гара Гараев, епт))
NAZAR 007
NAZAR 007
   51 / 1079
сегодня в 14:21
Спортсмен тоже человек, а Баку вроде не родина апартеида.
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