Игрок «Карабаха»: «Как армянину Мхитаряну нечего делать в Азербайджане»

Защитник «Карабаха» Гара Гараев высказался по поводу того, что полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна могут не впустить в Азербайджан, где состоится финал Лиги Европы, в котором «канониры» сыграют с «Челси».
Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом в Нагорном Карабахе.
Я не против того, чтобы Мхитарян приехал сюда, но пусть приезжает как спортсмен. Как армянину ему тут делать нечего. А как спортсмену – пусть приедет на финал.
Просто если не вдаваться особо глубоко во все эти исторические передряги,
с азербайджанской стороны как-то больше ненависти идет, чем с армянской .
Ездил в детстве в Баку, помню только республиканский стадион, на котором
тогда играл Нефтчи, пляж Пиршаги, парк Кирова, к которому добирались
на фуникулере наверх с площади внизу, и ветродуй не хилый, это помню )
Кстати, тогда армяно-азербайджанские браки были норм, сейчас-редко думаю...
Просто если не вдаваться особо глубоко во все эти исторические передряги,
с азербайджанской стороны как-то больше ненависти идет, чем с армянской .
Ездил в детстве в Баку, помню только республиканский стадион, на котором
тогда играл Нефтчи, пляж Пиршаги, парк Кирова, к которому добирались
на фуникулере наверх с площади внизу, и ветродуй не хилый, это помню )
Кстати, тогда армяно-азербайджанские браки были норм, сейчас-редко думаю...
это еще со времен античности. Земли сродни трофеям.
это еще со времен античности. Земли сродни трофеям.
Вот какое этому щенку дело до Карабахского конфликта? Он даже и не родился ещё тогда.. Нет, чтобы дружить безо всякой политики, а они сами всё разжигают.
Лучше бы "Спартак" на Соккере троллили, но жили дружно и не разжигали межнациональную вражду, хотя бы между странами бывшего СССР.
Вот какое этому щенку дело до Карабахского конфликта? Он даже и не родился ещё тогда.. Нет, чтобы дружить безо всякой политики, а они сами всё разжигают.
Лучше бы "Спартак" на Соккере троллили, но жили дружно и не разжигали межнациональную вражду, хотя бы между странами бывшего СССР.
Гара Гараев, епт))
Гара Гараев, епт))