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Баньи: «Тирни был бы отличной покупкой для „Наполи“»

12 мая 2019, 12:11

Бывший футболист «Наполи» Сальваторе Баньи прокомментировал возможный переход защитника «Селтика» Кирана Тирни в неаполитанский клуб. 

Я думаю, что Тирни был бы отличной покупкой для «Наполи», не удивлюсь, если сделка состоится. 

«Наполи» - команда, которая проповедует атакующий футбол. Анчелотти любит отправлять своих крайних защитников вперед. В этом отношении Тирни идеально подошел бы на левый фланг. У него есть все необходимое: драйв, темп, техника и качественный пас. 

Ранее интерес к игроку также проявлял «Арсенал»

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Пупсятко
Пупсятко
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13 мая в 14:39
Удачи Терни в Наполи.
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