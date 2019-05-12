Баньи: «Тирни был бы отличной покупкой для „Наполи“»

Бывший футболист «Наполи» Сальваторе Баньи прокомментировал возможный переход защитника «Селтика» в неаполитанский клуб.

Я думаю, что Тирни был бы отличной покупкой для «Наполи», не удивлюсь, если сделка состоится.

«Наполи» - команда, которая проповедует атакующий футбол. Анчелотти любит отправлять своих крайних защитников вперед. В этом отношении Тирни идеально подошел бы на левый фланг. У него есть все необходимое: драйв, темп, техника и качественный пас.