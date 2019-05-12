Ковачич: «В этом сезоне было много взлетов и падений»

Полузащитник «Челси» подвел итоги нынешнего сезона.

В этом сезоне было много взлетов и падений. Мы пробились в Лигу чемпионов, для нас это было главной целью. Очевидно, что мы могли бы сыграть лучше в этом сезоне, но мы должны быть счастливы и наслаждаться тем, что имеем.

В начале я думал, что мы будем бороться за победу в Премьер-Лиге, но этот турнир настолько сложен, что если вы проиграете одну или две игры, то выходите из гонки. Мы потеряли несколько очков по глупости, однако это нормально, так как у нас новый тренер. Я думаю, что в итоге мы проделали хорошую работу.