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Ковачич: «В этом сезоне было много взлетов и падений»

12 мая 2019, 11:32

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич подвел итоги нынешнего сезона. 

В этом сезоне было много взлетов и падений. Мы пробились в Лигу чемпионов, для нас это было главной целью. Очевидно, что мы могли бы сыграть лучше в этом сезоне, но мы должны быть счастливы и наслаждаться тем, что имеем. 

В начале я думал, что мы будем бороться за победу в Премьер-Лиге, но этот турнир настолько сложен, что если вы проиграете одну или две игры, то выходите из гонки. Мы потеряли несколько очков по глупости, однако это нормально, так как у нас новый тренер. Я думаю, что в итоге мы проделали хорошую работу. 

Напомним, что Ковачич выступает за «Челси» на правах аренды.  

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