Ван Дейк: «Если в следующем году нужно будет 100 очков, мы попробуем»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал тот факт, что «красным» может не хватить 97 очков за сезон для чемпионского титула.

Если в следующем сезоне для чемпионства нужно будет набрать 100 или более очков, мы попробуем это сделать. Но пока что не завершился нынешний сезон, и мы должны верить в успех. Сейчас не всё в наших руках. Единственное, что «Ливерпуль» может сделать, так это победить «Вулверхэмптон». Учитывая, как «Ман Сити» проводит сезон, все должны ожидать, что они выиграют.