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Ван Дейк: «Если в следующем году нужно будет 100 очков, мы попробуем»

12 мая 2019, 11:19

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал тот факт, что «красным» может не хватить 97 очков за сезон для чемпионского титула.

Если в следующем сезоне для чемпионства нужно будет набрать 100 или более очков, мы попробуем это сделать. Но пока что не завершился нынешний сезон, и мы должны верить в успех. Сейчас не всё в наших руках. Единственное, что «Ливерпуль» может сделать, так это победить «Вулверхэмптон». Учитывая, как «Ман Сити» проводит сезон, все должны ожидать, что они выиграют.

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2 ответил Сергей Эпоха
12 мая в 18:17
Вот трезвый взгляд на вещи
Я думаю что это не трезвый взгляд на вещи.
boom4321
boom4321
12 мая в 11:48
понятно, что вы попробуете
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
12 мая в 11:39
Все по делу...
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 11:26
Вот трезвый взгляд на вещи
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