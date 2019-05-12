Заха признался, что является фанатом «Игры Престолов»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха признался, что является поклонником популярного сериала «Игра Престолов».
Понятия не имею, кто в итоге окажется на Железном троне!
Многое должно произойти в финальных эпизодах. Не знаю, что я буду смотреть, когда сериал закончится. Это лучшее, что я когда-либо видел. Однако требуется много времени, чтобы полностью понять, что там происходит, ведь там так много сумасшедших имен и фамилий.
Ранее хавбек «Зенита» Магомед Оздоев признался, что не смотрел известный телесериал «Игра Престолов».
Но в последние пару снзонов и темп и сюжетные линии подтянули.
Но в последние пару снзонов и темп и сюжетные линии подтянули.