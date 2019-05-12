ГлавнаяНовости

Заха признался, что является фанатом «Игры Престолов»

12 мая 2019, 13:50

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха признался, что является поклонником популярного сериала «Игра Престолов». 

Понятия не имею, кто в итоге окажется на Железном троне!

Многое должно произойти в финальных эпизодах. Не знаю, что я буду смотреть, когда сериал закончится. Это лучшее, что я когда-либо видел. Однако требуется много времени, чтобы полностью понять, что там происходит, ведь там так много сумасшедших имен и фамилий. 

Ранее хавбек «Зенита» Магомед Оздоев признался, что не смотрел известный телесериал «Игра Престолов».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Косьельни: «Мы расстроены тем, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»
Вчера, 23:57 Комментарии1
В «Челси» отказались комментировать возможное возвращение Чеха в клуб
Вчера, 23:42 Комментарии0
Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“»
Вчера, 23:37 Комментарии1
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Вчера, 23:11 Комментарии4
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Вчера, 20:58 Комментарии5
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Вчера, 20:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
12 мая в 18:16
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Тибетус Тибатитус
   119 / 840
12 мая в 15:11
Скорее, провис на пару сезонов в плане динамики. Но в плане социально-философского подтекста - вышка.
Но в последние пару снзонов и темп и сюжетные линии подтянули.
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил Y.N.W.A.
12 мая в 15:05
Отличный сериальчик. А вообще американцы умеют снимать сериалы. Чего только Ходячие мертвецы или Во все тяжкие стоят.
Ходячие мертвецы давно слился, а игра престолов конечно же шедевр среди сериалов
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   119 / 840
12 мая в 14:31
Отличный сериальчик. А вообще американцы умеют снимать сериалы. Чего только Ходячие мертвецы или Во все тяжкие стоят.
Abris
Abris
   160 / 840
12 мая в 14:27
Важная околофутбольная новость.
волгoдoн
волгoдoн
   128 / 840
12 мая в 14:11
вот ни разу не довелось посмотреть,всегда казалось,что это что-то типа "дом-2" на тнт)
parallels
parallels
   5 / 840
12 мая в 13:57
настолько запарили с этими престолами все вокруг, даже на соккере, что сложилось впечатление, что я один их не смотрел и сильно отстал. в итоге решился. на этой неделе начал, уже добрался до 6 сезона. неплохой сериал)
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 840
12 мая в 13:56
Очень важная инфа...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100