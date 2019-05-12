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«Ницца» подтвердила, что клуб заинтересован в переходе Жиру

12 мая 2019, 13:25

Технический директор «Ниццы» Джайлс Гриманди заявил, что французский клуб заинтересован в подписании нападающего «Челси» Оливье Жиру

Я говорил с главным тренером команды об Оливье Жиру, но мы не говорили с самим Жиру. 

Я очень хорошо его знаю, я принимал участие в его трансфере из «Монпелье» в «Арсенал». 

Однако он сам определится со своим будущим. Пока я с ним не разговаривал. Если он решит перейти в «Ниццу», то он знает, какими средствами мы располагаем. 

Ранее на форварда также претендовал «Бордо».

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
12 мая в 14:34
Ленивый Жиру.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 13:56
Как в Челси получать уже нигде не будет
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
12 мая в 13:27
В Ницце ему самое и место.
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