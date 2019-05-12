«Ницца» подтвердила, что клуб заинтересован в переходе Жиру

Технический директор «Ниццы» Джайлс Гриманди заявил, что французский клуб заинтересован в подписании нападающего «Челси» Оливье Жиру.
Я говорил с главным тренером команды об Оливье Жиру, но мы не говорили с самим Жиру.
Я очень хорошо его знаю, я принимал участие в его трансфере из «Монпелье» в «Арсенал».
Однако он сам определится со своим будущим. Пока я с ним не разговаривал. Если он решит перейти в «Ниццу», то он знает, какими средствами мы располагаем.
Ранее на форварда также претендовал «Бордо».