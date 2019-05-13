ГлавнаяНовости

Зидан - об отсутствии Бэйла в заявке: «Мои действия достаточно ясны»

13 мая 2019, 00:45
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды Гарета Бэйла на матч против «Реал Сосьедада».

Мои действия достаточно ясны. Посмотрим, как я поступлю на следующей неделе и в новом сезоне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Косьельни: «Мы расстроены тем, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»
Вчера, 23:57 Комментарии1
В «Челси» отказались комментировать возможное возвращение Чеха в клуб
Вчера, 23:42 Комментарии0
Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“»
Вчера, 23:37 Комментарии1
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Вчера, 23:11 Комментарии4
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Вчера, 20:58 Комментарии5
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Вчера, 20:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910315
112910315 ответил Ruslan3132
   1 / 840
13 мая в 21:01
вроде как в конце прошлого сезона он хотел уйти, уход КР и ЗЗ его остановил...Надеюсь какое-то самолюбие и желание все таки показать что-то в футболе заставят его снизить аппетиты, ведь высокую ЗП все равно может получить. Не знаю, даю 99,9%, что его уберут так или иначе из Реала. Может продажа со скидкой, может Китай/МЛС, может вариант как у Хамеса с арендой...
Твоё желание понятно) попробуй убрать Бэйла, когда у него железобетонный аргумент: контракт до 2022 года. Китай/МЛС, Аренда. Хамес. Хамес хотя почти не играл, у Зидана, но он был здоровый в отличной физической форме, вот его и взяли в аренду. Вот если бы ты был владельцем команды, ты взял бы в аренду постоянно травмированного, без игровой практики, без амбиций Гарета Бэйла. То же самое Китай. Китайцы деньгами не сорят, кому он нужен, играя два-три раза в году, по 20-25 минут. Играть он особо не стремится, зарплату такую, как у Реала никто ему не даст. Его всё устраивает. Его крыша-его контракт.
Danrog
Danrog ответил kotmyshka
   97 / 840
13 мая в 16:41
все понятно
Что тебе понятно?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил 112910315
   55 / 840
13 мая в 13:13
Бэйл кого угодно умоет), имея контракт, который его вполне устраивает)
вроде как в конце прошлого сезона он хотел уйти, уход КР и ЗЗ его остановил...Надеюсь какое-то самолюбие и желание все таки показать что-то в футболе заставят его снизить аппетиты, ведь высокую ЗП все равно может получить.
Не знаю, даю 99,9%, что его уберут так или иначе из Реала. Может продажа со скидкой, может Китай/МЛС, может вариант как у Хамеса с арендой...
1 команда
1 команда
   95 / 840
13 мая в 12:44
Пора сваливать.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Incredulous
   161 / 840
13 мая в 11:01
Заплатит Китай аж бегом. Китайцы покупают известных футболистов не только ради того, чтобы те тянули их клубы, а и в большей мере ради популяризации своих клубов и китайской Лиги в целом. Так что при возможности они и безногого Бэйла купят.
Так тут ещё надо будет и самого Бэйла уговорить поехать в Китай, чего не все хотят делать. Он так же спокойно сможет сидя на лавке получать свою большую зар.плату и живя в Испании
NGYRZ
NGYRZ
   72 / 840
13 мая в 10:02
Так этой крысе и надо.
112910315
112910315 ответил Incredulous
   1 / 840
13 мая в 08:30
Заплатит Китай аж бегом. Китайцы покупают известных футболистов не только ради того, чтобы те тянули их клубы, а и в большей мере ради популяризации своих клубов и китайской Лиги в целом. Так что при возможности они и безногого Бэйла купят.
Чтобы популяризировать, надо играть, а не скамейку запасных задницей полировать) Китайцы, когда покупают, всё всегда просчитают, деньги на ветер никогда не бросают. Как Бэйл будет популяризировать, если он 80% не играет, хрусталь.
Incredulous
Incredulous ответил 112910315
   211 / 840
13 мая в 06:29
Не тот уровень популярности у Бэйла, чтобы заинтересовать Китай) да и зачем китайцем хрусталь) за хрусталь не заплатит Китай)
Заплатит Китай аж бегом. Китайцы покупают известных футболистов не только ради того, чтобы те тянули их клубы, а и в большей мере ради популяризации своих клубов и китайской Лиги в целом. Так что при возможности они и безногого Бэйла купят.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
13 мая в 04:39
В итоге проиграли.
112910315
112910315 ответил shlifen
   1 / 840
13 мая в 04:10
А как ты смоешь человека у которого контракт на 20-ку в год, и его видимо всё устраивает?? =(( тут разве что Китай на помощь придёт =)))
Не тот уровень популярности у Бэйла, чтобы заинтересовать Китай) да и зачем китайцем хрусталь) за хрусталь не заплатит Китай)
112910315
112910315 ответил Ruslan3132
   1 / 840
13 мая в 04:05
смоет его Зидан )
Бэйл кого угодно умоет), имея контракт, который его вполне устраивает)
shlifen
shlifen ответил Ruslan3132
   144 / 840
13 мая в 02:02
А как ты смоешь человека у которого контракт на 20-ку в год, и его видимо всё устраивает?? =(( тут разве что Китай на помощь придёт =)))
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил 112910315
   55 / 840
13 мая в 01:30
Непотопляемый Гарет Бэйл. Есть контракт, всё остальное для него трын-трава)
смоет его Зидан )
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
13 мая в 00:56
все понятно
112910315
112910315
   1 / 840
13 мая в 00:50
Непотопляемый Гарет Бэйл. Есть контракт, всё остальное для него трын-трава)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100