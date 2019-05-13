Зидан - об отсутствии Бэйла в заявке: «Мои действия достаточно ясны»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды Гарета Бэйла на матч против «Реал Сосьедада».
Мои действия достаточно ясны. Посмотрим, как я поступлю на следующей неделе и в новом сезоне.
|Реал Сосьедад3 : 1Реал
|Матч завершен
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды Гарета Бэйла на матч против «Реал Сосьедада».
Мои действия достаточно ясны. Посмотрим, как я поступлю на следующей неделе и в новом сезоне.
Не знаю, даю 99,9%, что его уберут так или иначе из Реала. Может продажа со скидкой, может Китай/МЛС, может вариант как у Хамеса с арендой...
Не знаю, даю 99,9%, что его уберут так или иначе из Реала. Может продажа со скидкой, может Китай/МЛС, может вариант как у Хамеса с арендой...